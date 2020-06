Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes en hausse en dépit des doutes Reuters • 29/06/2020 à 18:08









* L'indice européen Stoxx 600 a pris 0,44%, le CAC 40 à Paris 0,73% * Les inquiétudes sur la pandémie demeurent mais l'optimise sur la reprise aussi * Boeing brille, autorisé à effectuer des vols d'essai sur ses 737 MAX par Laetitia Volga PARIS, 29 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse lundi, les investisseurs préférant garder espoir dans la reprise mondiale et mettre de côté pour le moment les craintes que font peser sur l'économie l'aggravation de la crise sanitaire. À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,73% à 4.945,46 points. Le Footsie britannique .FTSE a pris 1,08% et le Dax allemand .GDAXI s'est adjugé 1,18%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,87%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,6% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,44%. Après une ouverture dans le rouge, les marchés européens ont conclu ce début de semaine sur une note positive en dépit du franchissement cap des 10 millions de personnes contaminées par le coronavirus et de celui des 500.000 morts à l'échelle mondiale. Aux Etats-Unis, la propagation du virus continue de s'accélérer, contraignant la Californie à ordonner à son tour la fermeture des bars dans certains comtés, dont celui de Los Angeles. BlackRock Investment Institute a relevé sa recommandation sur les actions européennes à "surpondérer" en jugeant que la région devrait bénéficier du redémarrage de son économie après le confinement mais a dégradé les valeurs américaines en arguant de la disparition progressive du soutien budgétaire, de la prolongation de l'épidémie ainsi que du regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine. VALEURS A Paris, Renault RENA.PA a fini en tête du CAC 40 avec un gain de plus de 5%, devant ArcelorMittal MT.AS (+3,78%) et Crédit Agricole CAGR.PA (+3,74%). A contrario, Danone DANO.PA a cédé 2,11%, plusieurs analystes ayant revu leurs estimations de résultats à la baisse après les derniers commentaires du groupe agroalimentaire sur sa situation opérationnelle et financière. Capgemini CAPP.PA a perdu 2,47% en raison de l'abaissement de conseil de HSBC. Wirecard WDIG.DE s'est envolé de 154,49% grâce à une information du Frankfurter Allgemeine Zeitung selon laquelle le français Worldline WLN.PA (+0,91%), des fonds de capital-investissement et des investisseurs privés seraient intéressés par le rachat de certains actifs du groupe allemand des paiements électroniques. Ce dernier, qui a déposé le bilan, a annoncé par ailleurs son intention de poursuivre ses activités. AMS AMS.VI AMS.S a gagné 5,05% après des informations selon lesquelles le fabricant autrichien de semi-conducteurs serait sur le point d'obtenir le feu vert de la Commission européenne à son projet d'acquisition de l'allemand Osram OSRn.DE . A WALL STREET Après un début de séance hésitant, les trois indices new-yorkais sont en hausse à l'heure de la clôture européenne. Boeing BA.N (+5,88%) était largement en tête du Dow après que la Federal Aviation Administration (FAA) a confirmé que les vols de certification pour le 737 MAX, cloué au sol depuis plus d'un an, pourraient commencer dès ce lundi. CHANGES L'euro progresse de 0,2% pour remonter à 1,1239 dollar, soutenu notamment par la rencontre entre Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel dans le but d'élaborer un plan de bataille pour l'adoption d'un plan de relance européen de 750 milliards d'euros. EUR= Par ailleurs, le ministre allemand des Finances a apporté son soutien à la BCE en déclarant qu'elle avait respecté le principe de proportionnalité dans la mise en oeuvre de son principal programme de soutien au crédit, critiqué par la Cour constitutionnelle allemande début mai. Le dollar est stable contre un panier d'autres monnaies de référence. .DXY TAUX Peu de variation sur le marché obligataire où le rendement du Bund allemand à dix ans a fini la journée inchangé à -0,47%. Son équivalent américain se traite à 0,6397%. DE10YT=RR US10YT=RR PÉTROLE Les prix du brut sont en hausse soutenus par le rebond des bénéfices des entreprises industrielles chinoises en mai, après cinq mois consécutifs de recul, suggérant que la reprise économique du pays s'accélère. Le Brent LCOc1 prend 0,9 à 41,39 dollars et le brut américain CLc1 gagne 1,48% à plus de 39 dollars le baril. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1407,67 +8,34 +0,60% -13,32% Eurostoxx 50 3232,02 +27,85 +0,87% -13,70% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4945,46 +35,82 +0,73% -17,27% Dax 30 .GDAXI 12232,12 +142,73 +1,18% -7,68% FTSE .FTSE 6225,77 +66,47 +1,08% -17,46% SMI .SSMI 10060,46 +18,55 +0,18% -5,24% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 25389,05 +373,50 +1,49% -11,04% S&P-500 .SPX 3037,31 +28,26 +0,94% -5,99% Nasdaq .IXIC 9822,66 +65,44 +0,67% +9,47% Nasdaq 100 .NDX 9897,77 +48,42 +0,49% +13,34% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1239 1,1217 +0,20% +0,25% Dlr/Yen JPY= 107,70 107,21 +0,46% -1,07% Euro/Yen EURJPY= 121,04 120,27 +0,64% -0,75% Dlr/CHF CHF= 0,9502 0,9479 +0,24% -1,82% Euro/CHF EURCHF= 1,0679 1,0634 +0,42% -1,59% Stg/Dlr GBP= 1,2275 1,2333 -0,47% -7,42% Indice $ .DXY 97,4860 97,4330 +0,05% +1,37% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1770,94 1770,62 +0,02% +16,74% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 176,57 -0,13 Bund 10 ans -0,47 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,70 +0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,12 +0,01 +35,15 Treasury 10 ans 0,64 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,16 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 39,06 38,49 +0,57 +1,48% -36,19% Brent LCOc1 41,39 41,02 +0,37 +0,90% -37,32% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.