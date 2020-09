Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes devraient tenter un rebond (actualisé) Reuters • 22/09/2020 à 08:26









(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, ouverture du marché obligataire ne Europe, baisse du pétrole) * Hausse en vue pour les principaux indices en Europe * Wall Street a fini en net repli mais au-dessus de ses plus bas * Le "reconfinement" inquiète toujours * L'audition de Powell au Congrès au menu du jour PARIS, 22 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture et devraient donc effacer une partie des lourdes pertes subies la veille, mais les places asiatiques reculent et il est trop tôt pour prédire un rebond de Wall Street, signe que l'aversion au risque reste présente face aux enjeux sanitaires et économiques du moment. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,71% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,46% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,57% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres, de 0,45% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E et de 0,28% pour le Stoxx 600 .STOXX . Les actions européennes ont enregistré lundi leurs pires performances depuis le 11 juin avec un repli de 3,74% pour le CAC 40 comme pour l'EuroStoxx 50, de 4,37% pour le Dax et de 3,24% pour l'indice large européen Stoxx 600 .STOXX , conséquence du retour au premier plan des craintes d'un "reconfinement" partiel ou total dans plusieurs pays. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, devrait annoncer dans la journée que tous les débits de boissons et restaurants d'Angleterre devront désormais fermer leurs portes dès 22h00, tout en appelant à privilégier le télétravail afin de freiner la propagation du coronavirus. A cette perspective de nouvelles restrictions à la consommation s'ajoute celle de tensions au Congrès américain liées à la nomination d'un juge à la Cour suprême, un facteur qui menace de freiner les nouvelles mesures de relance. La séance à venir sera animée entre autres par la première des trois auditions de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, prévues cette semaine au Congrès. Dans sa déclaration préliminaire, publiée lundi soir, le patron de la Fed réaffirme la détermination de la banque centrale à utiliser tous les moyens à sa disposition pour soutenir la reprise, reprenant largement ses déclarations de la semaine dernière. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en net recul lundi, souffrant comme les marchés européens des inquiétudes relatives à la crise sanitaire et des craintes d'un possible retour à des mesures de confinement. A la cloche, l'indice Dow Jones .DJI cédait 509,72 points, soit 1,84%, à 27.147,7. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 38,41 points, soit 1,16%, à 3.281,06. Le Nasdaq Composite .IXIC , où les valeurs technologiques sont très présentes, a limité les pertes, reculant de 14,48 points (-0,13%) à 10.778,80 points. L'incertitude politique à six semaines de l'élection présidentielle, et après le décès vendredi de Ruth Bader Ginsburg, l'une des neuf membres de la Cour suprême, ajoute à la pression baissière sur les marchés américains. Pour de nombreux observateurs en effet, le bras de fer prévisible entre républicains et démocrates sur la nomination d'un nouveau juge complique la recherche d'un compromis sur de nouvelles mesures de relance. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une poursuite de la baisse à l'ouverture, de l'ordre de 0,25% pour le S&P-500. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 reste fermée, la journée étant fériée au Japon, comme lundi. En Chine, l'indice CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations de Chine continentale et le SSE Composite .SSEC de Shanghaï reculent de 0,45% et 0,64% respectivement à l'approche de la clôture. La tendance est encore plus clairement à la baisse à Séoul, qui cède 2,47% .KS11 . A Hong Kong, l'indice Hang Seng .HSI abandonne 0,69% et les banques HSBC 0005.HK (-2,90%) et Standard Chartered 2888.HK (-2,44%) continuent de chuter, deux jours après les révélations du Consortium international des journalistes d'investigation sur les flux d'argent sale dans le secteur. CHANGES/TAUX Sur le marché des devises, le dollar abandonne une petite partie des gains engrangés la veille à la faveur du repli de nombreux investisseurs sur les valeurs jugées les plus sûres. L'indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence .DXY cède 0,02% après avoir pris 0,79% lundi, sa plus forte hausse sur une séance depuis le 11 juin. L'euro reste toutefois orienté à la baisse, à 1,1743 dollar EUR= . Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des titres américains à dix ans US10YT=RR est quasi stable à 0,6642% après une baisse de 2,3 points de base lundi. Son équivalent allemand DE10YT=RR remonte un peu à -0,521% dans les premiers échanges après avoir touché lundi un plus bas de plus d'un mois à -0,53%. PÉTROLE Après avoir lui aussi souffert lundi des craintes d'un coup de frein à la demande, le marché pétrolier peine à rebondir, même si le maintien de l'activité des raffineries du Texas en dépit de l'arrivée imminente de la tempête tropicale Beta dans la région assure un soutien à court terme à la demande. Le Brent, qui a perdu 3,96% lundi, cède encore 0,12% à 41,39 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,23% à 39,22 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 14h00 Indice Sentix de confiance du septembre -14,6 -14,7 consommateur (1re estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 Marché .N225 fermé Topix Marché .TOPX fermé Hong Kong 23780,25 -170,44 -0,71% -15,64% .HSI Taiwan 12645,51 -149,61 -1,17% +5,40% .TWII Séoul 2329,51 -59,88 -2,51% +6,00% .KS11 Singapour 2464,62 -21,09 -0,85% -23,53% .STI Shanghaï 3295,83 -21,11 -0,64% +8,06% .SSEC Sydney 5784,10 -38,50 -0,66% -13,46% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27147,70 -509,72 -1,84% -4,87% .DJI S&P-500 3281,06 -38,41 -1,16% +1,56% .SPX Nasdaq 10778,80 -14,48 -0,13% +20,13% .IXIC Nasdaq 100 10980,22 +43,24 +0,40% +25,73% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1385,22 -44,45 -3,11% -14,70% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3160,95 -122,74 -3,74% -15,60% .STOXX50E CAC 40 4792,04 -186,14 -3,74% -19,84% .FCHI Dax 30 12542,44 -573,81 -4,37% -5,33% .GDAXI FTSE .FTSE 5804,29 -202,76 -3,38% -23,04% SMI .SSMI 10325,44 -213,73 -2,03% -2,75% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1747 1,1769 -0,19% +4,79% EUR= Dlr/Yen 104,56 104,64 -0,08% -3,95% JPY= Euro/Yen 122,84 123,17 -0,27% +0,73% EURJPY= Dlr/CHF 0,9154 0,9143 +0,12% -5,41% CHF= Euro/CHF 1,0755 1,0762 -0,07% -0,89% EURCHF= Stg/Dlr 1,2789 1,2814 -0,20% -3,54% GBP= Indice $ 93,6140 93,6560 -0,04% -2,66% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5200 +0,0070 Bund 2 ans -0,7140 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2483 +0,0050 +27,17 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6642 -0,0070 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1391 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 39,22 39,31 -0,09 -0,23% -35,93% US CLc1 Brent 41,44 41,44 +0,00 +0,00% -37,24% LCOc1 (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.