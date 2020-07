Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes devraient saluer l'accord sur le plan de relance Reuters • 21/07/2020 à 07:40









* Les indices européens pourrait gagner autour de 0,5% * Accord conclu à Bruxelles sur le plan de relance de l'UE * L'euro touche un pic de plus de 4 mois avant de passer dans le rouge * Les résultats d'entreprises vont animer la séance par Laetitia Volga PARIS, 21 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, les dirigeants européens étant parvenus à un accord pour soutenir l'économie du bloc au terme d'un sommet marathon. D'après les contrats à terme sur indices, le Dax à Francfort .GDAXI pourrait prendre 0,66% à l'ouverture, le FTSE à Londres .FTSE gagnerait 0,48% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E 0,47%. Le CAC 40 parisien .FCHI pourrait avancer de 0,62%, selon les premières indications disponibles. Les dirigeants de l'Union européenne sont parvenus mardi matin à l'aube à un accord sur un plan de relance de l'économie du bloc qui prévoit 750 milliards d'euros, répartis en subventions et prêts, afin de compenser les effets de la récession provoquée par la pandémie de coronavirus. Le président Emmanuel Macron a salué l'aspect "historique" de l'accord sur le budget et le plan de relance européens conclu au bout de quatre jours de discussions à 27 à Bruxelles, parlant d'"étape majeure" dans la construction de l'Union. L2N2ES04U "Alors que les marchés ont été soutenus par la perspective d'un accord, l'argent en question ne représente qu'une fraction de ce qui est nécessaire pour aider l'Italie, l'Espagne et la Grèce à sortir de leurs difficultés actuelles. Sur une note plus positive, cet accord établit pour la première fois le principe d'une mutualisation de la dette, ce qui devrait suffire à porter les marchés en hausse", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets. CHANGES/TAUX A l'annonce d'un accord sur le plan de relance de l'Union européenne, la monnaie unique a touché un plus haut depuis le 9 mars, à 1,1469 dollar, avant d'effacer ses gains. L'euro cède 0,1% à 1,1432. EUR= "L'accord est un signe positif, une démonstration de solidarité, garantissant une reprise économique plus forte", a déclaré Christopher Wong, analyste senior sur les devises chez Maybank. "Du point de vue des marchés, les nouvelles positives étaient déjà prises en compte", a-t-il déclaré. Une nouvelle hausse s'annonce maintenant "difficile", bien qu'une passage au-delà du pic de mars à 1,1495 dollar pourrait ouvrir la porte à 1,16, a-t-il ajouté. Le dollar est stable contre un panier de devises internationales. .DXY Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans perd un point de base à 0,6135%. LES VALEURS A SUIVRE : La séance du jour sera riche en résultats d'entreprises avec notamment le chiffre d'affaires de Remy Cointreau RCOP.PA pour le premier trimestre de son exercice décalé. Ailleurs en Europe, UBS UBSG.S , leader mondial de la gestion de fortune, a vu son bénéfice net reculer de 11% au deuxième trimestre, le dynamisme de son activité de trading n'ayant pas réussi à compenser la crise induite par la pandémie dans la banque de détail et d'entreprise. Le groupe pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a de son coté revu en baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel après le repli de ses ventes et bénéfice du deuxième trimestre. A WALL STREET La Bourse de New York a progressé lundi, avec une hausse marquée pour le Nasdaq .IXIC (+2,51%) qui a terminé à un record de clôture avec le dynamisme des valeurs technologiques, mais une progression nettement plus modeste pour le Dow .DJI (+0,03%) freiné par le repli des valeurs industrielles. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,84%. Les nouvelles sur le front de l'épidémie liée au nouveau coronavirus restent mitigées: le nombre de cas de contamination ne cesse de progresser dans de nombreux Etats américains mais plusieurs laboratoires pharmaceutiques dont AstraZeneca et BioNTech ont fait état de résultats prometteurs lors d'essais sur des candidats vaccins. La "major" pétrolière Chevron CVX.N a perdu 2,2% après l'annonce de l'acquisition de Noble Energy NBL.O (+5,44%) pour 5 milliards de dollars. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 gagne 0,83% à l'approche de la clôture, grâce à la tendance positive observée la veille à Wall Street et aux nouveaux espoirs de vaccins contre le Covid-19. En Chine, les principaux indices sont quasiment inchangés : le CSI300 des grandes capitalisations du pays .CSI300 et l'indice composite à Shanghai .SSEC gagnent moins de 0,1%. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent sans grand changement, les investisseurs hésitants entre les nouvelles positives sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus et les craintes liées à la hausse des cas de contaminations. Le baril de Brent LCOc1 augmente de 0,3% à 43,41 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,07% à 40,84 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR PRÉVU À L'AGENDA DU MARDI 21 JUILLET LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22906,16 +188,68 +0,83% -3,17% .N225 Topix .TOPX 1583,52 +6,49 +0,41% -8,01% Hong Kong .HSI 25507,08 +449,09 +1,79% -9,52% Taiwan .TWII 12409,81 +235,27 +1,93% +3,44% Séoul .KS11 2226,69 +28,49 +1,30% +1,32% Singapour .STI 2629,05 +12,75 +0,49% -18,42% Shanghaï .SSEC 3315,06 +0,91 +0,03% +8,69% Sydney .AXJO 6138,50 +136,90 +2,28% -8,16% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26680,87 +8,92 +0,03% -6,51% S&P-500 .SPX 3251,84 +27,11 +0,84% +0,65% Nasdaq .IXIC 10767,09 +263,90 +2,51% +20,00% Nasdaq 100 10952,08 +306,86 +2,88% +25,41% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1463,56 +10,66 +0,73% -9,88% .FTEU3 Eurostoxx 50 3388,34 +22,74 +0,68% -9,53% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5093,18 +23,76 +0,47% -14,80% Dax 30 .GDAXI 13046,92 +127,31 +0,99% -1,53% FTSE .FTSE 6261,52 -28,78 -0,46% -16,98% SMI .SSMI 10470,92 +60,40 +0,58% -1,38% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1432 1,1444 -0,10% +1,98% Dlr/Yen JPY= 107,28 107,24 +0,04% -1,45% Euro/Yen 122,66 122,78 -0,10% +0,58% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9390 0,9387 +0,03% -2,98% Euro/CHF 1,0737 1,0745 -0,07% -1,06% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2661 1,2660 +0,01% -4,51% Indice $ .DXY 95,8660 95,8320 +0,04% -0,32% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4550 +0,0080 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6680 -0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1640 +0,0020 +29,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6135 -0,0070 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1472 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,84 40,81 +0,03 +0,07% -33,28% CLc1 Brent LCOc1 43,41 43,28 +0,13 +0,30% -34,26% (Édité par Blandine Henault)

