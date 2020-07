Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes devraient ouvrir sans tendance (actualisé) Reuters • 27/07/2020 à 08:46









(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, fermeture de Tokyo, ouverture de l'obligataire en Europe) * Séance calme en vue sur les actions * Le dollar recule encore, l'or à un plus haut record * Les tensions USA-Chine restent vives * Espoirs d'un deuxième plan de relance aux Etats-Unis par Laetitia Volga PARIS, 27 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement lundi à l'ouverture, prises entre les inquiétudes liées à la pandémie et aux tensions sino-américaines et la perspective d'un nouveau plan de relance américain. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI ouvrirait en léger repli (-0,05%), le Dax à Francfort .GDAXI pourrait gagner 0,26%, le FTSE à Londres .FTSE prendrait 0,05%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E avancerait de 0,09%. Le CAC est tombé à un plus bas de deux semaines vendredi, les différends diplomatiques entre Washington et Pékin ayant fait plier une nouvelle fois les marchés mondiaux. La Chine a annoncé lundi avoir pris le contrôle des locaux du consulat américain de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, après avoir ordonné vendredi la fermeture de cette représentation diplomatique en représailles à la fermeture du consulat chinois à Houston (Texas) décidée la semaine dernière par Washington. Si les tensions entre les deux pays devraient rester l'un des thèmes de la semaine, les investisseurs se penchent également sur le nouveau plan de soutien de relance économique du Parti républicain américain d'un milliard de dollars, qui devrait être rendu public ce lundi. LES VALEURS A SUIVRE : La séance européenne devrait être animée par quelques publications tombées avant l'ouverture dont celles d'Atos ATOS.PA et Faurecia EPED.PA A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, terminant la semaine sur un repli général, pénalisée par des résultats décevants, le rebond du nombre de contaminations par le coronavirus et les incertitudes géopolitiques. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,68%, le S&P-500 .SPX a perdu 0,62% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,94%. Aux valeurs, Intel INTC.O a plongé de 16% après avoir annoncé un retard dans la production d'une puce plus rapide et plus petite de 7 nanomètres. EN ASIE Après un week-end prolongé de quatre jours, la Bourse de Tokyo a reculé pour sa reprise. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,16% en raison de la détérioration des relations entre la Chine et les Etats-Unis et de la vigueur du yen, qui a freiné les valeurs exportatrices. En Chine, le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations du pays gagne 0,18% après l'augmentation des profits des entreprises industrielles (+11,5% en juin sur un an). CHANGES/TAUX Après avoir déjà perdu 1,57% la semaine dernière, le dollar (-0,5%) recule toujours ce lundi contre un panier de devises internationales sous l'effet conjugué des tensions sino-américaines et de la résurgence de l'épidémie aux États-Unis, qui pourrait compromettre la reprise de la première économie mondiale. .DXY Le désintérêt des cambistes pour le dollar s'accompagne également d'une large réévaluation de la valeur de l'euro après l'accord européen sur un plan de relance. L'euro gagne 0,48% à 1,171 dollar, après un pic depuis septembre 2018 à 1,1724 en séance. EUR= Le franc suisse CHF= a atteint un plus haut de cinq ans et le yen JPY= son plus haut depuis la mi-mars. Le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé à 0,579% dans les échanges en Asie. La tendance est similaire en Europe où le rendement du Bund de même échéance évolue à -0,45%. US10YT=RR , DE10YT=RR MÉTAUX Le nouvel accès de tension diplomatique, la pandémie et la faiblesse du billet vert favorisent les monnaies refuges et aussi l'or, qui a bondi à un plus haut historique à 1.943,92 dollars l'once (+1,64%). PÉTROLE Les cours pétroliers sont en repli, affectés par les incertitudes géopolitiques et sanitaires. Le Brent recule de 0,6% à 43,08 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 41,05 dollars CLc1 (-0,58%). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo du climat des juillet 89,3 86,2 affaires LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22715,85 -35,76 -0,16% -3,98% .N225 Topix .TOPX 1576,69 +3,73 +0,24% -8,40% Hong Kong .HSI 24587,86 -117,47 -0,48% -12,78% Taiwan .TWII 12588,30 +284,26 +2,31% +4,93% Séoul .KS11 2217,86 +17,42 +0,79% +0,92% Singapour .STI 2572,52 -6,99 -0,27% -20,18% Shanghaï .SSEC 3196,45 -0,31 -0,01% +4,80% Sydney .AXJO 6044,20 +20,20 +0,34% -9,57% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26469,89 -182,44 -0,68% -7,25% S&P-500 .SPX 3215,63 -20,03 -0,62% -0,47% Nasdaq .IXIC 10363,18 -98,24 -0,94% +15,50% Nasdaq 100 10483,13 -97,46 -0,92% +20,04% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1429,74 -25,36 -1,74% -11,96% .FTEU3 Eurostoxx 50 3310,89 -60,85 -1,80% -11,60% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4956,43 -77,33 -1,54% -17,09% Dax 30 .GDAXI 12838,06 -265,33 -2,02% -3,10% FTSE .FTSE 6123,82 -87,62 -1,41% -18,81% SMI .SSMI 10214,21 -169,17 -1,63% -3,79% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1710 1,1654 +0,48% +4,46% Dlr/Yen JPY= 105,48 106,12 -0,60% -3,10% Euro/Yen 123,53 123,70 -0,14% +1,30% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9173 0,9206 -0,36% -5,22% Euro/CHF 1,0744 1,0726 +0,17% -1,00% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2832 1,2789 +0,34% -3,22% Indice $ .DXY 93,9610 94,4350 -0,50% -2,30% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4490 -0,0040 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6500 +0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1474 -0,0040 +30,16 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5790 -0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1454 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,03 41,29 -0,26 -0,63% -32,97% CLc1 Brent LCOc1 43,08 43,34 -0,26 -0,60% -34,76% (édité par Blandine Hénault)

