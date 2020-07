Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes devraient marquer une pause (actualisé) Reuters • 07/07/2020 à 08:41









(Actualisé avec contrats à terme, ouverture du marché obligataire en Europe, clôture de Tokyo) * Repli en vue pour les Bourses européennes * Chute historique des dépenses des consommateurs au Japon * Les Bourses chinoises continuent de progresser par Laetitia Volga PARIS, 7 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge mardi à l'ouverture au lendemain d'une séance en nette hausse, l'aggravation de la crise sanitaire incitant les investisseurs à la prudence. D'après les contrats à terme, le CAC 40 pourrait céder 0,61%, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 0,65%, le FTSE à Londres .FTSE de -0,66%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E abandonnerait 0,63%. Mardi, les Bourses européennes ont fini en nette hausse, profitant des espoirs d'une accélération de la reprise économique venue de Chine. Mais les inquiétudes concernant la propagation du coronavirus pourrait bien compromettre l'optimisme des investisseurs à l'orée d'une séance qui s'annonce calme en l'absence de grand rendez-vous. Le nombre de décès liés au coronavirus aux Etats-Unis a dépassé 130.000 lundi, à la suite d'une vague de nouvelles contaminations qui a mis dans le collimateur la gestion de la crise sanitaire par le président Donald Trump et menace de faire dérailler la reprise de l'activité économique. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains préfigurent une ouverture en baisse de 0,2% à 0,7% ce mardi. La veille, la Bourse de New York a fini en nette hausse au sortir d'un week-end prolongé, soutenue par l'annonce d'une croissance plus forte que prévu de l'activité dans le secteur des services en juin aux Etats-Unis et sur fond d'optimisme pour la croissance économique en Chine. .NFR Le Dow Jones .DJI a gagné 1,78%, le S&P-500 .SPX a avancé de 1,59% et le Nasdaq Composite .IXIC de 2,21% à 10.433,65 points, un nouveau plus haut historique. Aux valeurs, le géant du e-commerce Amazon AMZN.O a fini pour la première fois de son histoire à plus de 3.000 dollars et Tesla TSLA.O (+13,5%) a également clôturé à un pic historique. Uber UBER.N a gagné 6% après avoir annoncé le rachat de la société de livraisons de repas Postmates pour 2,65 milliards de dollars. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a lâché 0,44% après la publication d'une chute sans précédent des dépenses des ménages japonais en mai (-16,2% en rythme annuel) alors que les consommateurs ont suivi les appels au confinement formulés par les autorités dans le but de lutter contre la crise sanitaire liée au coronavirus. Les Bourses chinoises poursuivent de leur côté leur progression de la veille impulsée par un éditorial du China Securities Journal, une publication contrôlée par l'Etat, encourageant les investisseurs à favoriser un marché haussier. Après avoir bondi de 5,67% lundi, le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 gagne 1,6%, à un plus haut depuis juin 2015. L'indice composite de la Bourse de Shanghai prend 1,25%, au plus haut depuis février 2018. TAUX/CHANGES Le dollar, considéré comme une valeur refuge, avance de 0,13% contre un panier de devises de référence après être tombé la veille à un creux de près de deux semaines. .DXY L'euro EUR= recule légèrement mais se maintient au-dessus à 1,13 dollar. Le yuan chinois se stabilise après être grimpé pour la première fois en près de quatre mois au-dessus du seuil symbolique de 7 pour un dollar. CNH= L'aversion pour le risque alimente la demande pour les emprunts d'Etat, ce qui fait logiquement reculer leurs rendements: celui des Treasuries à dix ans cède d'environ deux points de base, à 0,6693% et celui du Bund allemand de même échéance recule à -0,449%. DE10YT=RR , US10YT=RR PÉTROLE Les cours pétroliers repartent à la baisse dans la crainte que la flambée des cas de coronavirus aux Etats-Unis, premier pays consommateur, limite la reprise de la demande. Le brut léger américain CLc1 baisse de 1,35% pour s'établir à 40,08 dollars le baril et le Brent LCOc1 recule de 1,32% à 42,53 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 7 JUILLET LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22614,69 -99,75 -0,44% -4,40% .N225 Topix .TOPX 1571,71 -5,44 -0,34% -8,69% Hong Kong .HSI 26170,37 -168,79 -0,64% -7,16% Taiwan .TWII 12092,97 -23,73 -0,20% +0,80% Séoul .KS11 2164,17 -23,76 -1,09% -1,52% Singapour .STI 2672,27 -17,34 -0,64% -17,08% Shanghaï .SSEC 3374,68 +41,80 +1,25% +10,64% Sydney .AXJO 6012,90 -1,70 -0,03% -10,04% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26287,03 +459,67 +1,78% -7,89% S&P-500 .SPX 3179,72 +49,71 +1,59% -1,58% Nasdaq .IXIC 10433,65 +226,02 +2,21% +16,28% Nasdaq 100 10604,06 +262,17 +2,53% +21,42% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1446,00 +21,85 +1,53% -10,96% .FTEU3 Eurostoxx 50 3350,03 +55,65 +1,69% -10,55% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5081,51 +74,37 +1,49% -15,00% Dax 30 .GDAXI 12733,45 +205,27 +1,64% -3,89% FTSE .FTSE 6285,94 +128,64 +2,09% -16,66% SMI .SSMI 10253,38 +127,54 +1,26% -3,42% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1307 1,1308 -0,01% +0,86% Dlr/Yen JPY= 107,52 107,35 +0,16% -1,23% Euro/Yen 121,58 121,42 +0,13% -0,30% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9424 0,9419 +0,05% -2,62% Euro/CHF 1,0656 1,0653 +0,03% -1,81% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2494 1,2491 +0,02% -5,77% Indice $ .DXY 96,8480 96,7250 +0,13% +0,70% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4490 -0,0160 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6870 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1315 -0,0140 +31,75 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6693 -0,0150 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1586 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,08 40,63 -0,55 -1,35% -34,52% CLc1 Brent LCOc1 42,53 43,10 -0,57 -1,32% -35,59% (édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.