POINT MARCHÉS-Les Bourses européennes attendues sur une note prudente (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture en Chine et repli à Séoul) * Le CAC 40 attendu en repli, le Stoxx 600 stable * Comme attendu, la BPC a abaissé son taux préférentiel de prêt * Flambée de l'épidémie de coronavirus en Corée du Sud * Le statut de valeur refuge du yen en question par Blandine Henault PARIS, 20 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en ordre dispersé jeudi, la prudence restant de mise face aux incertitudes économiques liée à l'épidémie de coronavirus en dépit des mesures annoncées par la banque centrale chinoise. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 0,1% à l'ouverture après avoir inscrit la veille un plus haut depuis juillet 2007. Le Dax à Francfort .GDAXI progresserait de 0,03% et le FTSE à Londres .FTSE gagnerait 0,23%. Le Stoxx 600 .STOXX devrait ouvrir autour de l'équilibre. Comme attendu, la Banque centrale chinoise a pris des mesures jeudi en abaissant son taux préférentiel de prêt mais l'annonce n'a eu que peu d'impact auprès des investisseurs qui avaient déjà misé mercredi sur des mesures de relance. Les autorités chinoises ont rapporté jeudi une importante diminution du nombre quotidien de cas supplémentaires de contamination au coronavirus mais cette annonce a été contrebalancée par les informations concernant une flambée de l'épidémie en Corée du Sud et le décès de deux Japonais qui se trouvaient à bord du paquebot de croisière Diamond Princess. Par ailleurs, les résultats préliminaires de tests réalisés en Chine sur des patients infectés, publiés mercredi par le New England Journal of Medicine, suggèrent que le nouveau coronavirus pourrait se propager plus facilement qu'envisagé. Le Fonds monétaire international (FMI) a prévenu mercredi que l'épidémie de coronavirus pourrait faire dérailler la "très fragile" reprise économique attendue en 2020 et a appelé les ministres des Finances et banquiers centraux, qui se réunissent samedi et dimanche à Ryad pour une réunion du G20, à réduire les autres incertitudes liées au commerce et au changement climatique. De leur côté, les membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine demeurent plutôt optimistes sur l'économie américaine et leur capacité à maintenir les taux d'intérêt stables cette année, selon le compte rendu de leur dernière réunion publié mercredi soir. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont touché des records en clôture mercredi, portés par la perspective de mesures de soutien à l'économie en Chine. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,4% à 29.348,03 points, le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,47% à 3.386,15 points et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 0,87% à 9.817,18 points. EN ASIE L'abaissement par la banque centrale de Chine de son taux préférentiel de prêt a soutenu les marchés d'actions locaux. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a gagné 2,3% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a avancé de 1,84%. A Tokyo, le Nikkei .N225 (+0,34%) a quant à lui été porté par la faiblesse du yen qui a dopé les valeurs exportatrices de la cote. En revanche, l'indice Kospi .KS11 à Séoul a reculé de 0,67%. La Corée du Sud a fait part jeudi d'une flambée de l'épidémie sur son territoire, avec 23 nouveaux cas de contamination liés à des offices religieux à Daegu. Il y a désormais 82 personnes infectées par le virus dans le pays. CHANGES La devise nippone continue de souffrir d'une série d'indicateurs économiques japonais moroses qui met à mal son statut de valeur refuge. Les cambistes préfèrent se tourner vers le dollar, qui a enregistré mercredi sa plus forte hausse face au yen en six mois. Le yen perd encore du terrain jeudi et évolue à 111,77, à un plus bas depuis avril 2019. JPY= De son côté, l'euro a touché un plus bas de trois ans, à 1,0775 dollar EUR= . PÉTROLE Les cours du brut évoluent en hausse, soutenus par des perturbations dans la production en Libye et l'annonce d'une baisse du nombre quotidien de cas supplémentaires de contamination au coronavirus en Chine, premier consommateur mondial de matières premières. Le baril de brut léger américain (WTI) gagne 0,7% à 53,68 dollars et celui du Brent avance de 0,4% à 59,34 euros. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Inflation IPCH (définitif) janvier -0,5% -0,5* - sur un an +1,6% +1,6%* GB 09h30 Ventes au détail janvier +0,7% -0,6% - sur un an +0,7% +0,9% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 210.000 205.000 15/2 13h30 Indice "Philly Fed" février 12,0 17,0 EZ 15h00 Indice de confiance du février -8,2 -8,1 consommateur (1re estim.) * 1re estimation (édité par Jean-Stéphane Brosse)

