POINT MARCHÉS-Les Bourses en Europe devraient prolonger prudemment leur rebond

* Les Bourses européennes attendues en légère hausse * Les incertitudes persistent et le rebond paraît fragile * Les chiffres de l'inflation allemande à l'agenda par Patrick Vignal PARIS, 29 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modeste mardi à l'ouverture mais le rebond amorcé lundi paraît fragile dans un environnement de marché toujours troublé par la crise sanitaire et le risque politique à l'approche de l'élection présidentielle américaine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI , le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE pourraient gagner de 0,3% à 0,4% en début de séance. Les Bourses européennes ont fini en hausse lundi, profitant de la tendance positive à Wall Street et d'un bon indicateur chinois pour effacer une partie des lourdes pertes de la semaine dernière. Le rebond des actions pourrait cependant ne pas durer dans un environnement de marché toujours perturbé par la recrudescence des cas de contamination par le COVID-19, dit-on chez Fidelity International. "Sans une éclaircie sur le front sanitaire ou pharmaceutique, la désillusion de septembre - qui peut encore passer pour une phase de consolidation - pourrait aussi bien se révéler rapidement comme une tendance automnale de fond", lit-on dans une note de la société de gestion. Il faudra suivre ce mardi les chiffres de l'inflation en Allemagne en septembre (12h00 GMT) qui pourraient relancer les débats au sein de la Banque centrale européenne (BCE) sur l'attitude à adopter face à des prix qui refusent de décoller. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi grâce à un regain d'appétit des investisseurs pour certains secteurs parmi les plus touchés par la récession provoquée par la pandémie de coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a gagné lundi 1,51%, ou 410,1 points, à 27.584,06. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 53,14 points, soit 1,61%, à 3.351,6 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 203,96 points (1,87%) à 11.117,53 points. Wall Street est ainsi repartie après une semaine difficile marquée par un quatrième repli hebdomadaire consécutif pour le S&P-500 et le Dow Jones, leur plus longue séquence de baisse depuis un an. L'énergie .SPNY , la finance .SPSY et l'industrie .SPLRCI , qui ont fortement souffert de la crise sanitaire, ont affiché lundi les plus forts gains en pourcentage parmi les grands indices sectoriels du S&P-500. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture en hausse modérée. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 monte prudemment à l'approche de la clôture après avoir été pénalisée par le secteur des télécoms à la suite de l'annonce par Nippon Telegraph and Telephone (NTT) de son projet de prendre le contrôle total de son unité de téléphonie mobile, Docomo, et de la retirer de la cote, une opération énorme qui pourrait atteindre 4.000 milliards de yens (32,6 milliards d'euros). Ailleurs en Asie, la tendance est positive et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS gagne 0,4%. CHANGES/TAUX Le dollar recule légèrement face à un panier de référence et le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans perd un peu de terrain pour repasser en dessous de 0,66%. .DXY US10YT=RR PÉTROLE Les cours du pétrole sont repartis à la baisse, pénalisés par des craintes pour l'évolution de la demande. Le baril de Brent LCOc1 perd 0,4% à 42,27 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 0,5% à 40,38 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Enquête Insee sur le moral septembre 94 94 des ménages DE 12h00 Inflation IPCH (1re septembre -0,1% -0,2% estimation) - sur un an -0,1% -0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23588,42 +76,80 +0,33% -0,29% .N225 Topix 1663,44 +1,51 +0,09% -3,36% .TOPX Hong Kong 23418,23 -57,82 -0,25% -16,93% .HSI Taiwan 12463,67 +0,91 +0,01% +3,89% .TWII Séoul 2331,45 +23,37 +1,01% +6,09% .KS11 Singapour 2500,23 +17,22 +0,69% -22,42% .STI Shanghaï 3235,68 +18,14 +0,56% +6,08% .SSEC Sydney 5949,70 -2,60 -0,04% -10,99% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27584,06 +410,10 +1,51% -3,34% .DJI S&P-500 3351,60 +53,14 +1,61% +3,74% .SPX Nasdaq 11117,53 +203,96 +1,87% +23,91% .IXIC Nasdaq 100 11364,45 +213,32 +1,91% +30,13% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1410,14 +30,14 +2,18% -13,17% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3223,19 +86,13 +2,75% -13,94% .STOXX50E CAC 40 4843,27 +113,61 +2,40% -18,98% .FCHI Dax 30 12870,87 +401,67 +3,22% -2,85% .GDAXI FTSE .FTSE 5927,93 +85,26 +1,46% -21,41% SMI .SSMI 10308,67 +92,39 +0,90% -2,90% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1674 1,1664 +0,09% +4,14% EUR= Dlr/Yen 105,55 105,49 +0,06% -3,04% JPY= Euro/Yen 123,22 123,05 +0,14% +1,04% EURJPY= Dlr/CHF 0,9241 0,9244 -0,03% -4,52% CHF= Euro/CHF 1,0790 1,0782 +0,07% -0,57% EURCHF= Stg/Dlr 1,2854 1,2827 +0,21% -3,04% GBP= Indice $ 94,1860 94,2780 -0,10% -2,07% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5240 +0,0020 Bund 2 ans -0,7010 -0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2518 +0,0010 +27,22 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6610 -0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1270 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 40,39 40,60 -0,21 -0,52% -34,01% US CLc1 Brent 42,28 42,43 -0,15 -0,35% -35,97% LCOc1 (édité par Bertrand Boucey)

