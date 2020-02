Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions soutenues par les dernières nouvelles de Chine Reuters • 19/02/2020 à 13:15









* Hausse en vue à Wall Street * Nouveau record pour le Stoxx 600 européen * Les nouveaux cas d'infection au coronavirus en Chine continuent de ralentir * Pékin envisage de nouveaux soutiens financiers face à l'épidémie PARIS, 19 février (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi, profitant de la volonté affichée de Pékin de multiplier les mesures de soutien à l'économie et aux entreprises pour tenter de limiter l'impact de l'épidémie de coronavirus. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent une ouverture de Wall Street en hausse d'environ 0,25%. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,71% à 6.100,01 points vers 12h00 GMT, tout près de son pic du 17 janvier (6.109,81). A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,77% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,54%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,58%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,62% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,66% à 433,19 points après un plus haut historique à 433,35. Les marchés restent sous l'influence des nouvelles concernant d'une part la propagation du coronavirus en Chine et d'autre part l'impact économique et financier. Or sur ces deux plans, les nouvelles du jour sont plutôt bonnes et font oublier au moins temporairement l'avertissement du géant américain Apple AAPL.O sur ses résultats, qui a plombé le moral des investisseurs mardi. Les chiffres officiels publiés par Pékin montrent en effet une diminution du nombre de nouveaux cas d'infection pour le deuxième jour d'affilée, au plus bas depuis le 29 janvier ; parallèlement, selon les informations de Bloomberg, les autorités chinoises envisagent de renflouer les compagnies aériennes mises en difficulté par la crise sanitaire. Certains investisseurs s'attendent en outre à ce que la Banque populaire de Chine annonce jeudi une baisse de son taux préférentiel de prêt, trois jours après avoir réduit celui de sa facilité à moyen terme. Côté américain, la séance sera animée entre autres par les chiffres mensuels des prix à la production et des mises en chantier (à 13h30 GMT) puis par le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (à 19h00 GMT). VALEURS EN EUROPE En tête du Stoxx 600 européen, Puma PUMG.DE bondit de 7,64% après avoir réaffirmé ses prévisions pour 2020 et publié des trimestriels meilleurs qu'attendu. Son grand rival Adidas ADSGn.DE , qui a lui aussi présenté ses résultats, prend 2,05%. Deutsche Telekom DTEGn.DE s'adjuge pour sa part 3,96% après avoir souligné le potentiel d'appréciation du futur géant américain que créera la fusion entre sa filiale T-Mobile TMUS.O et Sprint S.N . Renault RENA.PA a touché en matinée un nouveau plus bas de près de huit ans après la rétrogradation par Moody's de sa note de crédit en catégorie spéculative mais le titre a ensuite effacé ses pertes. A la baisse, Atos ATOS.PA cède 2,94%, le recul le plus marqué du CAC 40, après l'annonce d'un bénéfice d'exploitation annuel inférieur aux attentes. TAUX Signe que la prudence reste de mise, la perspective de nouvelles mesures de relance en Chine n'a que brièvement fait remonter le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro: à mi-séance, il recule à -0,416% après être remonté au-dessus de -0,4% en tout début de séance. Celui des Treasuries de même échéance US10YT=RR est quasi stable à 1,5593. Il demeure inférieur au rendement des titres à trois mois US3MT=RR (1,5846%), une inversion de la courbe considérée par certains comme un signe avant-coureur de récession. CHANGES L'euro ne parvient pas à repasser durablement au-dessus de 1,08 dollar EUR= , sous lequel il est tombé mardi pour la première fois depuis avril 2017 après la chute plus marquée qu'attendu de l'indice allemand ZEW du sentiment des investisseurs. L'"indice dollar" .DXY , qui profite aussi du repli du yen JPY= , poursuit sa hausse et se rapproche du pic de 15 ans inscrit le 1er octobre dernier. La livre sterling, elle, recule face au billet vert GBP= comme face à l'euro EURGBP= , incapable de conserver les gains enregistrés juste après la publication de chiffres supérieurs aux attentes sur l'inflation britannique en janvier, qui éloignent pourtant le risque d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre. PÉTROLE Le marché pétrolier reste bien orienté, soutenu lui aussi par les nouvelles rassurantes en provenance de Chine. Le Brent gagne 1,56% à 58,65 dollars le baril LCOc1 et se dirige vers sa septième hausse consécutive tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,59% à 52,88 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 19 FÉVRIER : GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT 13h30 Mises en chantier janvier 1,425 mln 1,608 mln Permis de construire 1,450 mln 1,420 mln Prix à la production janvier +0,1% +0,1% -sur un an +1,6% +1,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29286,00 +75,00 +0,26% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3377,50 +8,25 +0,24% Nasdaq-100 9670,75 +34,75 +0,36% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29232,19 -165,89 -0,56% +2,43% .DJI S&P-500 .SPX 3370,29 +6,20 +0,18% +4,32% Nasdaq .IXIC 9732,74 +1,57 +0,02% +8,47% Nasdaq 100 9629,80 +6,22 +0,06% +10,27% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1688,20 +10,74 +0,64% +3,96% .FTEU3 Eurostoxx 50 3859,05 +22,51 +0,59% +3,04% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6100,16 +43,34 +0,72% +2,04% Dax 30 .GDAXI 13755,28 +74,09 +0,54% +3,82% FTSE .FTSE 7439,90 +57,89 +0,78% -1,36% SMI .SSMI 11228,98 +82,70 +0,74% +5,76% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0791 1,0791 +0,00% -3,73% Dlr/Yen JPY= 110,42 109,86 +0,51% +1,43% Euro/Yen 119,17 118,55 +0,52% -2,28% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9838 0,9831 +0,07% +1,65% Euro/CHF 1,0619 1,0609 +0,09% -2,15% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2986 1,2998 -0,09% -2,05% Indice $ .DXY 99,5410 99,4400 +0,10% +3,50% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,6600 +0,1300 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4180 -0,0090 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6430 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1780 -0,0080 +24,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5576 +0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 1,4198 +0,0100 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 52,86 52,05 +0,81 +1,56% -13,64% CLc1 Brent LCOc1 58,63 57,75 +0,88 +1,52% -11,21% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

