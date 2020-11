Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions reprennent leur souffle, prises de profit en vue à Wall Street Reuters • 17/11/2020 à 13:19









* Le Dow Jones et le S&P-500 attendus dans le rouge au lendemain de records * Les Bourses européennes reculent à mi-séance * Ventes au détail et production industrielle US à suivre par Laetitia Volga PARIS, 17 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes sont en léger repli mardi à mi-séance, les marchés actions paraissant marquer une pause après le mouvement de nette hausse observé sur plusieurs séances grâce aux espoirs de vaccin contre le COVID-19. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse d'environ 0,5% pour le Dow Jones et le S&P-500 au lendemain de records de clôture pour les deux indices. Le Nasdaq pourrait prendre pour sa part 0,3% après avoir gagné 1,16% la veille. La tendance pourrait évoluer avec la publication des chiffres des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats-Unis au mois d'octobre. À Paris, le CAC 40 .FCHI cède 0,27% à 5.456,86 points vers 12h05 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI lâche 0,27% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 1,18%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,45%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,36% et le Stoxx 600 .STOXX perd 0,38%. Une semaine après les annonces de Pfizer PFE.N sur son vaccin expérimental, les marchés mondiaux ont à nouveau profité lundi d'un élan d'optimisme sur le développement d'un vaccin efficace contre la maladie due au coronavirus après les annonces très prometteuses d'un autre laboratoire américain, Moderna MRNA.O . Si la réaction boursière a été moins prononcée que celle suivant les annonces de Pfizer, elle a permis au Dow Jones et S&P-500 de clôturer lundi à des niveaux historiques. "La perspective d'une sortie de crise sanitaire et économique a donné aux investisseurs de quoi se réjouir. Toutefois, il est également impossible d'ignorer le contexte actuel de la crise du COVID-19. La forte augmentation du nombre de cas et le renforcement des restrictions de confinement pourraient rapidement faire dérailler la fragile reprise économique bien avant que le vaccin ne soit largement distribué", souligne CityIndex dans une note. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Dans les transactions avant l'ouverture des marchés américains, Tesla TSLA.O gagne près de 13% après l'annonce de son entrée prochaine dans l'indice S&P-500. VALEURS EN EUROPE En Europe, les prises de bénéfice affectent en premier lieu les secteurs qui ont le plus profité de la hausse de lundi: l'indice Stoxx européen du tourisme et des loisirs .SXTP abandonne 1,02%, celui des banques .SX7P 0,91%. Dans l'actualité des résultats, EasyJet EZJ.L perd 2,91% après l'annonce de la première perte annuelle de son histoire, même si la compagnie à bas coûts britannique souligne que les nouvelles sur les vaccins ont dopé les réservations. A Paris, Iliad ILD.PA cède 0,69% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 6,3% mais dit s'attendre à un ralentissement sur les trois derniers mois de 2020. A la hausse, Vallourec VLLP.PA bondit de 5,85% après avoir annoncé projeter de convertir en actions la moitié de sa dette et Trigano TRIA.PA de 13,92% après ses résultats annuels. A Madrid, BBVA BBVA.MC , qui avait fortement progressé lundi, perd 6,78% après l'annonce de discussions en vue d'une fusion avec Sabadell SABE.MC , qui s'adjuge 2,63%. TAUX Le marché obligataire européen est calme malgré le blocage par la Hongrie et la Pologne du projet de budget pluriannuel de l'Union européenne assorti du plan de relance de 750 milliards d'euros. L'absence de réactions "tend à refléter l'opinion du marché selon laquelle l'UE trouvera un moyen de trouver un compromis satisfaisant pour à peu près toutes les parties", a déclaré Andy Cossor, stratégiste chez DZ Bank. Le rendement du Bund allemand à dix ans US10YT=RR est quasiment inchangé à -0,548% et son équivalent italien cède un point de base à 0,604%. Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 1,5 point à 0,893%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar recule de 0,33% face à un panier de devises de référence .DXY , permettant à l'euro de s'apprécier, autour de 1,1873 dollar. EUR= La livre sterling avance face au dollar et à l'euro GBP= , EURGBP= après une information du quotidien The Sun selon laquelle le négociateur britannique en chef sur le Brexit a déclaré au Premier ministre Boris Johnson s'attendre à un accord commercial avec l'Union européenne "en début de semaine prochaine". PÉTROLE Le marché pétrolier passe dans le rouge avant la réunion d'un comité ministériel de l'"Opep+" qui pourrait recommander une prolongation pour au moins trois mois des réductions de production actuellement en vigueur, censées pour l'instant ne durer que jusqu'à fin décembre. Le Brent perd 0,23% à 43,72 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,24% à 41,24 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Ventes au détail octobre +0,5% +1,9% USA 14h15 Production industrielle octobre +1,0% -0,6% Production manufacturière +1,0% -0,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29701,00 -164,00 -0,55% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3605,50 -17,50 -0,48% Nasdaq-100 12042,00 +37,00 +0,31% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 29950,44 +470,63 +1,60% +4,95% S&P-500 .SPX 3626,91 +41,76 +1,16% +12,26% Nasdaq .IXIC 11924,13 +120,66 +1,02% +32,89% Nasdaq 100 12013,39 +111,41 +0,94% +37,56% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1499,01 -6,44 -0,43% -7,69% .FTEU3 Eurostoxx 50 3452,08 -14,13 -0,41% -7,83% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5453,46 -18,02 -0,33% -8,78% Dax 30 .GDAXI 13096,03 -42,58 -0,32% -1,15% FTSE .FTSE 6349,67 -71,62 -1,12% -15,81% SMI .SSMI 10567,25 -19,49 -0,18% -0,47% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1873 1,1853 +0,17% +5,91% Dlr/Yen JPY= 104,22 104,56 -0,33% -4,26% Euro/Yen 123,74 123,93 -0,15% +1,47% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9101 0,9127 -0,28% -5,96% Euro/CHF 1,0810 1,0812 -0,02% -0,39% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3258 1,3191 +0,51% -0,01% Indice $ .DXY 92,3390 92,6420 -0,33% -3,99% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 174,9900 +0,0600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5490 -0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7190 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3178 -0,0080 +23,12 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8930 -0,0130 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1792 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 41,27 41,34 -0,07 -0,17% -32,58% CLc1 Brent LCOc1 43,75 43,82 -0,07 -0,16% -33,74% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.