POINT MARCHÉS-Les actions repartent timidement dans l'attente d'un catalyseur

* Les Bourses européennes montent sans conviction * Les indices de Wall Street en ordre dispersé * Les marchés hésitent sur la direction à prendre * La banque centrale chinoise prolonge une facilité de crédit par Patrick Vignal PARIS, 17 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont débuté lundi la semaine par une hausse sans conviction dans l'attente d'un signe leur indiquant la direction à prendre. À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,18% à 4.971,94 points. Le Dax allemand .GDAXI a pris 0,15% et le Footsie britannique .FTSE a progressé de 0,61%, favorisé par son exposition aux ressources de base. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a grappillé 0,02%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a pris 0,45% et le Stoxx 600 .STOXX a avancé de 0,32%. Les places européennes ont fortement reculé vendredi dans un climat d'aversion au risque entretenu par les craintes pour l'évolution de la situation sanitaire et les doutes sur les perspectives économiques. Les actions n'en restent pas moins soutenues par les injections de liquidité de la part des grandes banques centrales, à l'image des annonces de la Banque populaire de Chine, qui a prolongé lundi une facilité de crédit à l'intention des institutions financières du pays. Avec ce moteur qui reste en place et des freins qui persistent, notamment sur le front sanitaire, l'heure est à l'indécision sur les marchés. Dans ce contexte, les investisseurs attendent avec impatience le compte rendu de la réunion monétaire de juillet de la Réserve fédérale, qui sera publié mercredi. VALEURS EN EUROPE Les indices européens ont été portés par les ressources de base dont l'indice Stoxx .SXPP a pris 1,68% après la nouvelle injection de liquidité annoncée par la banque centrale chinoise. Le secteur lié aux transports et aux loisirs .SXTP (-1,2%) souffre encore de la quatorzaine imposée depuis samedi par les autorités britanniques aux voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas, sans parler du classement par l'Allemagne de la quasi-totalité de l'Espagne en "zone à risque". Ryanair RYA.I , IAG ICAG.L , TUI TUIT.L , Lufthansa LHAG.DE , ADP ADP.PA et Air France-KLM AIRF.PA ont perdu de 3% à 7%. En première ligne également dans la crise sanitaire, L'opérateur de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS a cédé 4,89%, la plus forte baisse du CAC. La meilleure performance de l'indice parisien est pour Pernod Ricard PERP.PA (+3,29%) qui a bénéficié d'un relèvement de recommandation par Barclays. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones reculait mais le S&P-500 et le Nasdaq évoluaient dans le vert grâce à la progression des valeurs technologiques. Les investisseurs américains attendent les "minutes" de la Fed prévues mercredi mais aussi les résultats des distributeurs qui tomberont cette semaine, dernier grand chapitre de la saison des publications du deuxième trimestre. Celles-ci sont moins mauvaises que prévu dans l'ensemble puisque sur les 457 entreprises du S&P-500 qui avaient publié vendredi, 81,4% ont dépassé des prévisions de bénéfice qui avaient été revues considérablement à la baisse, selon les données de Refinitiv. CHANGES/TAUX Du côté des devises, le dollar recule de 0,3% face à un panier de référence, pénalisé par le report d'une réunion entre de hauts représentants chinois et américains pour faire le point sur la première phase de l'accord commercial entre les deux superpuissances. L'euro en profite pour remonter vers 1,19 dollar. .DXY EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans perd trois points de base à 0,68%, s'éloignant d'un pic de sept semaines à 0,727% touché la semaine dernière à la faveur d'adjudications records. Son équivalent allemand a reculé de trois points de base à -0,45%. US10YT=RR DE10YT=RR METAUX La faiblesse du dollar et l'intérêt de Warren Buffett pour Barrick Gold profite à l'or, qui prend 2% à 1.984 dollars l'once et porte sa progression depuis le début de l'année à près de 31%. XAU= PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut progressent, portés par l'espoir d'une plus forte demande de la Chine, premier importateur mondial. Le Brent LCOc1 prend 0,7% à 45,11 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 gagne 1% à 42,47 dollars. A SUIVRE MARDI : La séance de mardi, calme du côté des indicateurs, sera marquée par les publications trimestrielles des distributeurs américains Home Depot HD.P , Walmart WMT.N et Kohls KSS.N . LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1433,44 +6,49 +0,45% -11,73% .FTEU3 Eurostoxx 50 3305,85 +0,80 +0,02% -11,73% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4971,94 +9,01 +0,18% -16,83% Dax 30 .GDAXI 12920,66 +19,32 +0,15% -2,48% FTSE .FTSE 6135,52 +45,48 +0,75% -18,65% SMI .SSMI 10228,06 +64,46 +0,63% -3,66% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27855,83 -75,19 -0,27% -2,39% S&P-500 .SPX 3382,60 +9,75 +0,29% +4,70% Nasdaq .IXIC 11099,28 +79,98 +0,73% +23,70% Nasdaq 100 11255,38 +90,93 +0,81% +28,88% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1868 1,1841 +0,23% +5,87% Dlr/Yen JPY= 105,96 106,59 -0,59% -2,66% Euro/Yen 125,78 126,21 -0,34% +3,13% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9057 0,9090 -0,36% -6,42% Euro/CHF 1,0751 1,0763 -0,11% +0,00% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3102 1,3084 +0,14% -1,18% Indice $ .DXY 92,8530 93,0960 -0,26% -3,45% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1983,10 1943,76 +2,02% +30,72% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,21 +0,45 FGBLc1 Bund 10 ans -0,45 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,66 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,16 +0,00 +29,35 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,68 -0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 -0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 42,45 42,01 +0,44 +1,05% -30,65% CLc1 Brent LCOc1 45,03 44,80 +0,23 +0,51% -31,80% (édité par Marc Angrand)

