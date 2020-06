Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions repartent mais le contexe sanitaire et économique inquiète Reuters • 12/06/2020 à 10:38









* Le CAC 40 prend 0,94%, le Stoxx 600 gagne 0,47% * L'Asie termine en baisse, les futures de Wall Street bien orientés * Les craintes sanitaires et économiques restent présentes * Le pétrole reste en repli par Laetitia Volga PARIS, 12 juin (Reuters) - Après une ouverture en baisse, les principales Bourses européennes se redressent vendredi au lendemain d'un plongeon des marchés provoqué par la crainte qu'une deuxième vague de contamination ne vienne ralentir davantage le rythme de la reprise économique. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI prend 0,94% à 4.860,66 points vers 8h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI gagne 0,51% et à Londres, le FTSE .FTSE avance de 0,22%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E s'octroie 0,61%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,32% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,47%. Le CAC 40 a perdu 4,71% jeudi, sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 18 mars, et Stoxx 600 a abandonné 4,1%, sa pire séance depuis le 23 mars. La crainte d'une résurgence de l'épidémie a été ravivée par une augmentation du nombre de personnes infectées par le coronavirus dans plusieurs Etats américains, ce qui pourrait peser sur des perspectives économiques déjà assombries par les projections de la Réserve fédérale. "On peut faire valoir que les actions devaient faire l'objet d'une bonne correction compte tenu des gains réalisés au cours des trois derniers mois. D'un autre côté, les économies ne peuvent pas rester bloquées indéfiniment donc un bond du taux d'infection est le prix à payer pour essayer de revenir à la normale," commente l'analyste David Madden (CMC Markets). Du côté des indicateurs, les investisseurs attendent à 09h00 GMT les chiffres de la production industrielle en zone euro en avril, avant les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan sur le moral des ménages américains. L'économie britannique a subi une contraction record de 20,4% en avril par rapport à mars en raison du confinement décidé pour lutter contre le nouveau coronavirus, montrent les données publiées vendredi par l'Office national de la statistique. VALEURS Le rebond des actions européennes profite en premier lieu au secteur automobile, dont l'indice Stoxx .SXAP gagne 1,95%. A Paris, l'action Renault RENA.PA prend ainsi 4,45%, juste derrière Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS (+5,22%), en tête du CAC 40. Europcar Mobility EUCAR.PA perd 0,66% après l'annonce par Euronext de la nouvelle composition de plusieurs indices parisiens qui verra le loueur de voitures sortir du du SBF 120. Interparfums IPAR.PA bondit de 9,70% après la signature d'un accord de licence avec Moncler MONC.MI (+1,49%) en vue du lancement de parfums et de produits dérivés. A WALL STREET Les futures sur les principaux indices américains signalent un rebond d'environ 1,5% ce vendredi après la dégringolade de la veille. .NFR L'indice Dow Jones a cédé jeudi 1.861,82 points sur la séance, une chute sans précédent depuis la mi-mars, pour clôturer à 25.128,17 points. Le S&P-500 .SPX a lâché 5,89% à 3.002,1 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 5,27% à 9.492,73 points. La chute n'a épargné personne puisque les 11 indices sectoriels du S&P-500 ont fini en repli. Le poids lourds Boeing BA.N a notamment chuté de 16,42%. EN ASIE La tendance a été négative partout en Asie mais les places boursières de la région ont réduit leurs pertes au fil de la séance. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a reculé de 0,75% après avoir perdu en séance jusqu'à 3% dans le sillage de Wall Street. Le rouge a aussi dominé sur les autres grands marchés asiatiques: Hong Kong a cédé 0,7% .HSI , Singapour .STI 1,38% et le Kospi .KS11 à Séoul a perdu 2,08%, accusant son premier repli hebdomadaire depuis un mois. CHANGES/TAUX Le dollar recule contre un panier composé de six autres grandes devises après avoir pris 0,8% la veille grâce au repli sur les monnaies refuges .DXY . L'euro prend 0,25% pour évoluer autour de 1,1325 dollar EUR= . Sur le marché obligataire, les rendements américains sont en hausse, signe que les investisseurs s'écartent des actifs jugés sûrs avec le retour prudent de l'appétit pour le risque: le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR remonte de près de quatre points de base, 0,6969% et celui du dix ans allemand DE10YT=RR est stable à -0,418%. PÉTROLE Le marché pétrolier poursuit son repli pour la deuxième séance de suite, la perspective d'une deuxième vague épidémique aux Etats-Unis ravivant les craintes d'une baisse de la demande du premier consommateur et producteur. Le Brent abandonne 1,56% à 37,95 dollars le baril après un creux de deux semaines à 37 dollars LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) LCOc1 perd 1,82% à 35,68 dollars contre 34,5 dollars en séance, un creux depuis le 1er juin. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Production industrielle avril -20,0% -11,3% - sur un an -29,5% -12,9% USA 14h00 Indice de confiance du juin 75,0 72,3 Michigan (1re estimation) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1380,09 +1,93 +0,14% -15,02% .FTEU3 Eurostoxx 50 3166,08 +21,51 +0,68% -15,46% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4863,51 +47,91 +1,00% -18,64% Dax 30 .GDAXI 12039,27 +68,98 +0,58% -9,13% FTSE .FTSE 6080,38 +3,68 +0,06% -19,38% SMI .SSMI 9799,19 -29,39 -0,30% -7,70% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 22305,48 -167,43 -0,75% -5,71% .N225 Topix .TOPX 1570,68 -18,24 -1,15% -8,75% Hong Kong .HSI 24306,02 -174,13 -0,71% -13,78% Taiwan .TWII 11429,94 -105,83 -0,92% -4,73% Séoul .KS11 2132,30 -44,48 -2,04% -2,97% Singapour .STI 2664,60 -39,61 -1,46% -17,32% Shanghaï .SSEC 2919,74 -1,16 -0,04% -4,27% Sydney .AXJO 5847,80 -112,80 -1,89% -12,51% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 25128,17 -1861,82 -6,90% -11,95% S&P-500 .SPX 3002,10 -188,04 -5,89% -7,08% Nasdaq .IXIC 9492,73 -527,62 -5,27% +5,80% Nasdaq 100 .NDX 9588,48 -505,78 -5,01% +9,80% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1326 1,1297 +0,26% +1,03% Dlr/Yen JPY= 107,16 106,85 +0,29% -1,56% Euro/Yen 121,39 120,73 +0,55% -0,46% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9445 0,9440 +0,05% -2,41% Euro/CHF 1,0699 1,0666 +0,31% -1,41% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2630 1,2600 +0,24% -4,74% Indice $ .DXY 96,5690 96,7330 -0,17% +0,41% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1735,22 1727,15 +0,47% +14,38% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,11 -0,13 FGBLc1 Bund 10 ans -0,42 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,66 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,00 -0,00 +41,45 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,70 +0,05 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,20 +0,02 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 35,61 36,34 -0,73 -2,01% -41,82% CLc1 Brent LCOc1 37,91 38,55 -0,64 -1,66% -42,59% (édité par Patrick Vignal)

