POINT MARCHÉS-Les actions repartent de l'avant, nouvelles rassurantes aux USA

* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,81%, le CAC 40 à Paris 0,97% * Wall Street gagnait plus de 1% au moment de la clôture en Europe * Trump pourrait sortir de l'hôpital, des progrès évoqués sur la relance US * Le pétrole reprend plus de 5% * Actualité toujours riche pour les M&A PARIS, 5 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi et Wall Street prenait plus de 1% en matinée, des nouvelles rassurantes sur la santé de Donald Trump et l'espoir d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine ayant incité les investisseurs à revenir sur les actifs à risque, faisant reculer le dollar et remonter les rendements obligataires. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture un gain de 0,97% (46,99 points) à 4.871,87 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a progressé de 0,69% et à Francfort, le Dax .GDAXI a avancé de 1,1%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 0,92%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,82% et le Stoxx 600 .STOXX 0,81%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street amplifiait une progression déjà marquée à l'ouverture, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 1,36%, le Standard & Poor's 500 1,35% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,65%. Les marchés saluent à la fois la perspective d'une sortie prochaine de Donald Trump de l'hôpital militaire dans lequel il est soigné depuis vendredi après un test de détection du coronavirus positif et celle de progrès supplémentaires dans les négociations en cours à Washington en vue de l'adoption par le Congrès de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Ces deux facteurs d'ordre politique l'ont largement emporté sur les craintes liées au durcissement des mesures de prévention de l'épidémie dans plusieurs pays comme sur les indicateurs économiques du jour, une situation qui pourrait perdurer plusieurs semaines selon certains observateurs. "Au cours du mois prochain, les marchés seront probablement davantage influencés par les nouvelles en provenance de Washington que par les fondamentaux", note ainsi Randeep Somel, gérant actions de M&G. LES INDICATEURS DU JOUR L'agenda de ce lundi incluait pourtant plusieurs indicateurs très attendus: en Europe, les résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats ont confirmé le tassement de la reprise, le PMI composite de la zone euro retombant à 50,4, un niveau qui ne traduit qu'une faible croissance de l'activité ; aux Etats-Unis, l'ISM des services, à 57,8 en septembre, a en revanche retrouvé son niveau d'avant la crise du coronavirus . VALEURS En Europe, la quasi-totalité des indices sectoriels Stoxx ont fini la journée dans le vert, la plus forte hausse étant pour le compartiment des télécommunications .SXKP (+2,22%). La seule exception est pour le secteur des services aux collectivités ("utilities") .SX6P qui a reculé de 0,38%, avec entre autres une baisse de 4,17% pour Suez SEVI.PA et de 0,97% pour Veolia VIE.PA après la décision du fonds Ardian de ne pas soumettre une contre-offre sur les parts d'Engie ENGIE.PA (+0,44%) dans Suez. L'actualité des fusions-acquisitions a néanmoins profité à d'autres titres: à Madrid, les banques Unicaja UNI.MC et Liberbank LBK.M C> ont ainsi pris respectivement 15,14% et 13,58% après l'annonce d'un projet de rapprochement , sur le marché suisse, le groupe de boutiques hors taxes Dufry DUFN.S a bondi de 19,46% en réaction à l'annonce de l'entrée d'Alibaba BABA.N à son capital et à Milan, le spécialiste des paiements Nexi NEXII.MI s'est adjugé 3,14% avec l'annonce de son mariage avec son compatriote SIA. A la baisse, Cineworld CINE.L a chuté de 36,15% à Londres, la crise sanitaire et le report de plusieurs sorties très attendues l'ayant contraint à fermer toutes ses salles de cinéma au Royaume-Uni et aux États-Unis. CHANGES L'amélioration du sentiment de marché a privé le dollar de son attrait de valeur refuge, ce qui se traduit par une baisse marquée (-0,43%) du billet vert face à un panier de devises de référence .DXY . L'euro en profite pour remonter tout près de 1,18 dollar EUR= alors qu'il était tombé sous 1,17 vendredi. EUR= TAUX Le regain d'appétit pour le risque a aussi favorisé un rebond des rendements obligataires de référence, qui avaient reculé vendredi après les mauvais chiffres de l'inflation dans la zone euro et de l'emploi aux Etats-Unis. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a repris trois points de base à -0,506% et son équivalent américain US10Y=RR remonte de plus de six points à 0,7585%, au plus haut depuis le 28 août. PÉTROLE En hausse dès l'ouverture, le marché pétrolier a amplifié sa progression au fil des heures pour gagner plus de 5% au moment de la clôture en Europe, profitant à la fois des nouvelles en provenance de Washington et du durcissement d'un conflit social dans le secteur norvégien des hydrocarbures, qui va réduire temporairement l'offre mondiale. Le Brent gagne 6,09% à 41,66 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 6,83% à 39,58 dollars CLc1 . A SUIVRE MARDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1416,83 +11,48 +0,82% -12,75% .FTEU3 Eurostoxx 50 3220,22 +29,29 +0,92% -14,02% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4871,87 +46,99 +0,97% -18,50% Dax 30 .GDAXI 12828,31 +139,27 +1,10% -3,18% FTSE .FTSE 5942,94 +40,82 +0,69% -21,21% SMI .SSMI 10303,06 +50,66 +0,49% -2,96% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 28059,57 +376,76 +1,36% -1,68% S&P-500 .SPX 3393,69 +45,25 +1,35% +5,04% Nasdaq .IXIC 11259,15 +184,13 +1,66% +25,48% Nasdaq 100 .NDX 11437,31 +181,61 +1,61% +30,97% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1785 1,1716 +0,59% +5,11% Dlr/Yen JPY= 105,72 105,33 +0,37% -2,88% Euro/Yen EURJPY= 124,58 123,39 +0,96% +2,16% Dlr/CHF CHF= 0,9154 0,9209 -0,60% -5,41% Euro/CHF EURCHF= 1,0790 1,0781 +0,08% -0,57% Stg/Dlr GBP= 1,2972 1,2931 +0,32% -2,16% Indice $ .DXY 93,4400 93,8440 -0,43% -2,84% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1912,91 1898,70 +0,75% +26,10% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,27 -0,39 FGBLc1 Bund 10 ans -0,51 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,24 +0,01 +26,93 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,76 +0,06 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 +0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,58 37,05 +2,53 +6,83% -35,34% CLc1 Brent LCOc1 41,67 39,27 +2,40 +6,11% -36,89% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

