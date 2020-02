Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions repartent de l'avant grâce aux espoirs de relance Reuters • 19/02/2020 à 10:40









* Le CAC 40 prend 0,67% et le Stoxx à plus haut record * Les marchés à nouveau portés par des espoirs de soutien économique * Moody's dégrade Renault en catégorie spéculative, le titre recule par Laetitia Volga PARIS, 19 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi dans les premiers échanges, les investisseurs semblant rassurés, au moins pour le moment, par la diminution du nombre de nouveaux cas journaliers de coronavirus et par la perspective de nouvelles mesures de soutien économique. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,67% à 6 097,64 points vers 9h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,49% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 1,05%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 0,47% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,62%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,65% à 433,13 points, un niveau historique. Le bilan de l'épidémie de coronavirus Covid-19 en Chine continentale a dépassé le seuil des 2.000 décès, ont rapporté mercredi les autorités sanitaires locales, tandis que le nombre de cas de contamination supplémentaires a reculé pour une deuxième journée consécutive dans le pays. De nombreux investisseurs espèrent que les autorités, chinoises notamment, mettront en place encore davantage de mesure de relance pour soutenir l'économie. "Toute inquiétude concernant l'impact du coronavirus sur la demande mondiale est compensée par les attentes concernant une intervention des banques centrales", a déclaré Michael McCarthy, économiste chez CMC Markets. Lundi, la banque centrale chinoise a déjà annoncé qu'elle abaissait le taux de sa facilité de crédit à moyen terme (MLF) tandis que la Banque du Japon n'a pas exclu un assouplissement monétaire accru si l'épidémie du coronavirus venait à menacer considérablement l'économie. La Chine envisage de procéder à des injections de liquidités ou à des fusions dans le secteur aérien pour renflouer les compagnies qui ont souffert, rapporte mercredi Bloomberg. VALEURS En Bourse, la quasi totalité des secteurs évolue en territoire positif, à commencer par le compartiment des ressources de base .SXPP qui prend 1,11%. L'indice Stoxx de l'automobile .SXAP cède 0,04%, pénalisé par Renault RENA.PA (-1,26%) après l'abaissement de la note de l'agence de notation Moody's en catégorie spéculative. Le secteur est également affecté par le repli de Plastic Omnium PLOF.PA (-2,18%) qui est victime de prises de bénéfices après de "bons résultats annuels , sans mauvaise surprise", commente Michael Foundoukidis, analyste senior chez Oddo BHF. La plus forte baisse du CAC revient à Atos ATOS.PA , qui a fait état d'un bénéfice d'exploitation annuel sous les attentes. Dans le reste de l'Europe, le groupe de compagnies aériennes IAG ICAG.L prend 1,08%, Qatar Airways ayant augmenté sa participation dans la maison-mère de British Airways à 25,1% contre 21,4% précédemment. A Francfort, Deutsche Telekom DTEGn.DE avance de 3,27% après avoir annoncé des résultats annuels en hausse. EN ASIE Le regain de forme d'Apple en fin de séance à Wall Street ainsi que la hausse des futures sur indices américains ont favorisé un rebond de la Bourse de Tokyo .N225 qui a terminé en hausse de 0,89%. Le recul du nombre de cas de contamination supplémentaires au coronavirus a soutenu les indices chinois une grande partie de la séance avant qu'ils ne repartent à la baisse en fin de journée. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a perdu 0,15%. A WALL STREET Les indices américains ont fini dans le rouge mardi, pénalisés par l'avertissement d'Apple AAPL.O sur son chiffre d'affaires , mais ont toutefois clôturé loin de leurs plus bas du jour à la faveur d'un rebond du titre de la marque à la pomme en fin de séance. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,56% à 29,232.19 points et le S&P 500 .SPX a perdu 0,29% à 3,370.29 points. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC est parvenu à effacer ses pertes et à clôturer quasiment stable (+0,02%) à 9,732.74 points. L'action Apple a clôturé en baisse de 1,8% à 319 dollars, après avoir touché en séance un plus bas à 314,61 dollars. TAUX Aux Etats-Unis, le rendement des emprunts d'Etat à trois mois (1,582%) évolue au-dessus de celui des Treasuries à 10 ans (1,5593%), une inversion de la courbe des taux qui traduit une prudence persistante des investisseurs. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, remonte timidement, à -0,405%. CHANGES Le yen, valeur refuge, recule à 110,22 pour un dollar, un plus bas d'un mois. JPY= L'euro remonte autour de 1,08 dollar après être tombé mardi un plus bas de près de trois ans, à 1,0784, sous le coup d'une nouvelle statistique allemande décevante. EUR= Le sterling n'a que brièvement réagi face au dollar GBP= et à l'euro EURGBP= après l'annonce d'une hausse plus forte que prévu de l'inflation britannique en janvier. L'"indice dollar", qui suit les variations de la monnaie américaine face à six autres devises internationales, est quasiment inchangé. .DXY PÉTROLE Les cours pétroliers sont en hausse, le Brent enchaînant sa septième séance de gains, soutenus par la baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus en Chine qui fait espérer un impact limité de la crise sur l'activité économique du premier consommateur mondial de matières premières. Le baril de Brent LCOc1 prend 0,69% au-dessus de 58 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,85% à 52,49 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Inflation janvier -0,4% 0,0% -sur un an +1,6% +1,3% USA 13h30 Mises en chantier janvier 1,425 mln 1,608 mln Permis de construire 1,450 mln 1,420 mln Prix à la production janvier +0,1% +0,1% -sur un an +1,6% +1,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1686,76 +9,30 +0,55% +3,87% .FTEU3 Eurostoxx 50 3852,64 +16,10 +0,42% +2,87% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6094,38 +37,56 +0,62% +1,95% Dax 30 .GDAXI 13739,30 +58,11 +0,42% +3,70% FTSE .FTSE 7446,41 +64,40 +0,87% -1,27% SMI .SSMI 11223,20 +76,92 +0,69% +5,71% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 23400,70 +206,90 +0,89% -1,08% .N225 Topix .TOPX 1671,86 +6,15 +0,37% -2,88% Hong Kong .HSI 27655,81 +125,61 +0,46% -1,89% Taiwan .TWII 11758,84 +109,86 +0,94% -1,99% Séoul .KS11 2210,34 +1,46 +0,07% +0,58% Singapour .STI 3213,21 +16,58 +0,52% -0,30% Shanghaï .SSEC 2975,40 -9,57 -0,32% -2,45% Sydney .AXJO 7144,60 +30,90 +0,43% +6,89% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 29232,19 -165,89 -0,56% +2,43% S&P-500 .SPX 3370,29 -9,87 -0,29% +4,32% Nasdaq .IXIC 9732,74 +1,57 +0,02% +8,47% Nasdaq 100 .NDX 9629,80 +6,22 +0,06% +10,27% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0802 1,0791 +0,10% -3,64% Dlr/Yen JPY= 110,23 109,86 +0,34% +1,26% Euro/Yen 119,09 118,55 +0,46% -2,35% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9835 0,9831 +0,04% +1,62% Euro/CHF 1,0627 1,0609 +0,17% -2,07% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2981 1,2998 -0,13% -2,09% Indice $ .DXY 99,4150 99,4400 -0,03% +3,37% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1607,59 1601,67 +0,37% +5,97% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,47 -0,06 FGBLc1 Bund 10 ans -0,40 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,64 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,17 +0,00 +23,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,56 +0,00 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,42 +0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 52,47 52,05 +0,42 +0,81% -14,28% CLc1 Brent LCOc1 58,12 57,75 +0,37 +0,64% -11,98% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.