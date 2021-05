POINT MARCHÉS-Les actions reculent, victimes de prises de bénéfice

* Le CAC 40 .FCHI a perdu 0,89%, le Stoxx 600 1,5% * Prises de bénéfice en Europe et à Wall Street, surtout sur les "techs" * Les rendements baissent, le dollar monte par Laetitia Volga PARIS, 4 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en repli mardi et la Bourse de New York était en nette baisse à l'approche de la mi-séance, cédant à des prises de profits en l'absence de nouveau catalyseur. À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,89% à 6.251,75 points, un plus bas depuis le 26 avril, après un pic en séance à 6.355,87. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,79% et le Dax allemand .GDAXI a abandonné 2,49%, plombé par Infineon. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a baissé de 1,99%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,54% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,5%. L'indice mesurant la volatilité implicite de l'EuroStoxx 50 .V2TX et son équivalent pour le S&P 500 .VIX ont atteint des plus hauts depuis le 8 mars et le 25 mars respectivement. D'importants plans de relance, l'avancée des campagnes de vaccination et les politiques accommodantes des banques centrales ont permis aux indices européens et américains d'atteindre des sommets dernièrement. Ces bonnes nouvelles étant maintenant largement intégrées dans les cours et alors que les publications trimestrielles des entreprises ralentissent, il devient difficile pour les investisseurs de trouver de nouveaux catalyseurs, ce qui laisse le champ libre à des prises de bénéfice. Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux risques qui pèsent sur les marchés, parmi lesquels une éventuelle accélération de l'inflation. "Le marché se concentre maintenant sur les prochaines étapes, dont les perspectives de politique monétaire de la Fed", a déclaré Sophie Chardon chez Lombard Odier. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a laissé entendre qu'il pourrait être nécessaire pour la banque centrale américaine de relever ses taux d'intérêt pour éviter une surchauffe de l'économie à mesure que les programmes d'investissement sont mis en oeuvre. VALEURS La plus forte baisse en Europe a été pour l'indice Stoxx de la technologie .SX8P (-3,76%) dans le sillage de son équivalent à Wall Street, qui a nettement progressé depuis le début de la crise sanitaire. A Paris, Dassault Systèmes DAST.PA et STMicro STM.PA ont perdu respectivement 3,08% et 2,10%. Le fabricant de puces Infineon IFXGn.DE a chuté de 5,9%, en queue de peloton du Dax, après avoir prévenu que son activité au troisième trimestre serait freinée par des contraintes d'approvisionnement. Dassault Aviation AVMD.PA a pris 3,46% après l'achat par l'Egypte de 30 avions militaires Rafale supplémentaires. A WALL STREET A la clôture des marchés en Europe, le Dow Jones .DJI perdait 1%, le S&P-500 .SPX 1,5% et le Nasdaq .IXIC 2,2%. Amazon AMZN.O , Facebook FB.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Apple AAPL.O reculaient de 2,5% à 3,8%. TAUX Le repli sur les actifs jugés plus sûrs se traduit par une baisse des rendements obligataires de référence: celui du Bund allemand à dix ans est tombé à un plus bas en une semaine à -0,251% et son équivalent américain recule à 1,5924% US10YT=RR . "Pour l'instant, nous continuons à penser que les chiffres de la croissance et de l'inflation vont continuer à être très forts et que cela devrait pousser les rendements à la hausse dans les prochains mois", a déclaré Bill Merz, responsable de la stratégie taux chez U.S. Bank Wealth Management. John Williams, le président de la Réserve fédérale de New York, a déclaré lundi que l'économie américaine pourrait enregistrer une croissance annuelle de l'ordre de 7%, ce qui serait du jamais-vu depuis le début des années 1980. Mais il a ajouté que les conditions et données actuelles étaient encore loin d'être suffisantes pour que la Fed modifie l'orientation de sa politique monétaire. CHANGES Après avoir perdu près de 0,4% lundi, le dollar regagne du terrain: l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de référence .DXY progresse de 0,37%. L'euro (-0,38%) baisse face au dollar à 1,2015 EUR= . La livre sterling est pour sa part en repli modéré, les cambistes s'attendant à une certaine volatilité jusqu'à la réunion de la Banque d'Angleterre jeudi et les élections législatives écossaises le même jour. PÉTROLE La levée prochaine de mesures de confinement dans plusieurs Etats américains et la proposition de la Commission européenne d'autoriser l'entrée sur le territoire de l'UE des étrangers sous certaines conditions profitent aux cours du brut. Le baril de Brent LCOc1 gagne 1,98% à 68,9 dollars et le brut léger américain CLc1 1,91% à 65,72 dollars. LES INDICATEURS DU JOUR En raison de la clôture des marchés britanniques lundi, IHS Markit a fait état ce mardi d'une accélération de la croissance de l'activité manufacturière britannique en avril, à un plus haut en près de 27 ans, selon les résultats définitifs de son enquête mensuelle. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1666,63 -26,02 -1,54% +8,47% .FTEU3 Eurostoxx 50 3920,79 -79,46 -1,99% +10,36% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6251,75 -56,15 -0,89% +12,62% Dax 30 .GDAXI 14856,48 -379,99 -2,49% +8,29% FTSE .FTSE 6914,87 -54,94 -0,79% +7,03% SMI .SSMI 10970,93 -148,07 -1,33% +2,50% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 33876,50 -236,73 -0,69% +10,68% S&P-500 .SPX 4137,33 -55,33 -1,32% +10,15% Nasdaq .IXIC 13554,39 -340,73 -2,45% +5,17% Nasdaq 100 .NDX 13467,13 -332,59 -2,41% +4,49% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2019 1,2061 -0,35% -1,60% Dlr/Yen JPY= 109,34 109,06 +0,26% +5,98% Euro/Yen EURJPY= 131,41 131,57 -0,12% +3,54% Dlr/CHF CHF= 0,9129 0,9109 +0,22% +3,14% Euro/CHF EURCHF= 1,0974 1,0990 -0,15% +1,55% Stg/Dlr GBP= 1,3870 1,3909 -0,28% +1,44% Indice $ .DXY 91,3100 90,9450 +0,40% -5,06% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1779,53 1792,36 -0,72% +17,30% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 170,59 +0,43 Bund 10 ans -0,24 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,13 +0,00 +36,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,59 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,16 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 65,63 64,49 +1,14 +1,77% +7,22% Brent LCOc1 68,83 67,56 +1,27 +1,88% +4,24% (édité par Bertrand Boucey)