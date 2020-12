Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions reculent, le feu vert de Londres au vaccin ne suffit pas Reuters • 02/12/2020 à 13:05









* Les principaux indices américains attendus en baisse * En Europe, le Stoxx 600 perd 0,2%, le CAC 40 à Paris 0,23% * Hésitations entre espoirs sur les vaccins et inquiétude sur le Brexit * L'enquête ADP sur l'emploi privé aux USA à surveiller par Marc Angrand PARIS, 2 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse et les Bourses européennes, Londres exceptée, reculent à mi-séance mercredi, les récents plus hauts incitant à la prudence, d'autant qu'un regain d'inquiétude sur le Brexit prend le pas sur le feu vert officiel de Londres au vaccin de Pfizer et BioNTech contre le coronavirus, une nouvelle étape vers la sortie de la crise sanitaire. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de 0,4% environ pour le Dow Jones .DJI et de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX comme pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,23% à 5.568,83 points à 12h00 GMT et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,3% alors qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,2% grâce à la baisse de la livre sterling. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E abandonne 0,25%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,2% et le Stoxx 600 .STOXX 0,2%. Après les records de clôture inscrits mardi par le S&P-500 et le Nasdaq à Wall Street .NFR grâce aux espoirs sur les vaccins et la relance budgétaire américaine , un mouvement de prises de bénéfice semble donc se profiler sur les valeurs américaines, malgré l'annonce par les autorités britanniques de l'autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech, une première mondiale. . "En soi, la nouvelle ne constitue pas une énorme surprise car le gouvernement britannique avait clairement laissé entendre qu'il avait l'intention d'approuver rapidement le vaccin, une manière de compenser ses erreurs dans la gestion de la pandémie", commente Olivier Konzeoue, trader chez Saxo Markets à Londres. Les investisseurs sont en outre incités à la prudence par les dernières informations en date sur l'après-Brexit, qui confirment l'absence de progrès sur les trois grands points d'achoppement des discussions entre Londres et Bruxelles. Autre motif de déception: les déclarations du président élu américain, Joe Biden, écartant une détente rapide des relations commerciales entre les Etats- Unis et la Chine. Les marchés surveilleront à 13h15 GMT les résultats de l'enquête mensuelle d'ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, en attendant le rapport mensuel du département du Travail vendredi. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La majeure partie des grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge mais la baisse la plus marquée du jour est pour l'automobile, dont l'indice Stoxx .SXAP cède 1,06%, pénalisé entre autres par le repli de 1,3% de Volkswagen VOWG_p.DE sur fond de tension au sein de l'équipe dirigeante. Les secteurs cycliques de la chimie .SX4P et de la distribution .SXRP perdent respectivement 0,56% et 0,58%. A la hausse, les compartiments défensifs se distinguent: celui des services aux collectivités ("utilities") .SX6P prend 0,63%, celui de l'alimentation .SX3P 0,12%, celui des télécommunications .SXKP 0,09%. A Paris, la plus forte hausse du CAC 40 est pour Veolia VIE.PA , qui gagne 2,23%. L'action BioNTech cotée à Francfort 22UAy.F prend quant à elle 6,23%. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR recule un peu mais, à 0,9244%, il conserve l'essentiel de sa forte hausse de mardi (+9 points de base), liée au regain de spéculation sur un plan de relance budgétaire massif aux Etats-Unis. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , qui avait profité du mouvement initié sur le marché américain la veille, se stabilise à -0,522%. CHANGES La baisse de l'appétit pour le risque permet au dollar de reprendre un peu de terrain face aux autres grandes devises .DXY (+0,12%), après être tombé en début de séance à son plus bas niveau depuis avril 2018, en réaction aux dernières nouvelles sur la relance budgétaire aux Etats-Unis. L'euro recule sous 1,2050 dollar EUR= après avoir atteint 1,2088, son meilleur niveau contre le billet vert depuis deux ans et demi. La livre sterling, elle, souffre des doutes persistants sur l'après-Brexit et revient sous 1,34 dollar GBP= et 1,11 euro GBPEUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier baisse dans l'attente des décisions de l'Opep et ses alliés, déterminantes pour l'évolution de l'offre dans les mois à venir, et après l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 0,36% à 47,25 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,67% à 44,25 dollars CLc1 . Selon l'American Petroleum Institute (API), les réserves de pétrole brut américaines ont augmenté de 4,1 millions de barils la semaine dernière alors que le marché les attendait en baisse de 2,4 millions de barils. Les chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) sont attendus à 15h30 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 DÉCEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h15 Emploi privé (enquête ADP) novembre 410.000 365.000 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29684,00 -120,00 -0,40% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3655,50 -5,00 -0,14% Nasdaq-100 12437,75 -14,50 -0,12% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29823,92 +185,28 +0,63% +4,50% .DJI S&P-500 .SPX 3662,45 +40,82 +1,13% +13,36% Nasdaq .IXIC 12355,11 +156,37 +1,28% +37,70% Nasdaq 100 12455,33 +187,01 +1,52% +42,62% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1510,54 -3,03 -0,20% -6,98% .FTEU3 Eurostoxx 50 3517,08 -8,16 -0,23% -6,09% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5569,91 -11,73 -0,21% -6,83% Dax 30 .GDAXI 13342,56 -39,74 -0,30% +0,71% FTSE .FTSE 6397,69 +12,96 +0,20% -15,18% SMI .SSMI 10435,19 -14,02 -0,13% -1,71% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2049 1,2070 -0,17% +7,48% Dlr/Yen JPY= 104,71 104,30 +0,39% -3,81% Euro/Yen 126,19 125,91 +0,22% +3,48% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8992 0,8997 -0,06% -7,09% Euro/CHF 1,0834 1,0858 -0,22% -0,17% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3340 1,3415 -0,56% +0,61% Indice $ .DXY 91,4220 91,3130 +0,12% -4,94% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,5500 -0,0100 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5210 +0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7200 +0,0090 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2862 -0,0030 +23,48 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9244 -0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1643 -0,0100 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 44,25 44,55 -0,30 -0,67% -27,71% CLc1 Brent LCOc1 47,25 47,42 -0,17 -0,36% -28,44% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.