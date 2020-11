Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions reculent, la réalité de la pandémie s'impose de nouveau Reuters • 12/11/2020 à 13:30









* Ouverture en baisse en vue pour le Dow Jones et le S&P 500 * En Europe, le Stoxx 600 perd 0,46%, le CAC 40 à Paris 0,91% * Si le vaccin se rapproche, le coronavirus continue de freiner l'économie * Jerome Powell (Fed) doit s'exprimer à 16h00 GMT par Marc Angrand PARIS, 12 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé et les principales Bourses européennes reculent jeudi à mi-chemin d'une séance dominée par les prises de bénéfice et le retour des préoccupations liées à la pandémie après la hausse soutenue du début de semaine, même si les technologiques tirent leur épingle du jeu. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais suggèrent ainsi une ouverture en repli pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX mais en hausse pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,91% à 5.395,73 points vers 11h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,38% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,8%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,66%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,41% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,46%. Ce dernier affichait en clôture mercredi un bond de 13,2% en neuf séances et le CAC 40 une hausse de 19,2%, grâce principalement à la bouffée d'optimisme créée par les dernières nouvelles sur le vaccin anti-COVID 19, sur la transition politique aux Etats-Unis et sur le soutien des banques centrales. L'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS s'achemine quant à lui vers sa première séance de baisse depuis le début du mois. Les prises de bénéfice, logiques après une telle séquence de hausse, s'accompagnent d'une pause dans le mouvement de rotation sectorielle observé depuis lundi au profit des valeurs cycliques décotées et au détriment des valeurs de croissance. Certains investisseurs rappellent que la mise à disposition à grande échelle d'un ou plusieurs vaccins n'est pas encore acquise et que les perspectives économiques restent incertaines. "Les intervenants commencent à réaliser que même si un vaccin a un taux de réussite très élevé dans les essais de dernière phase, le processus d'autorisation et le déploiement peut prendre très longtemps", explique David Madden, chez CMC Markets UK. En France, le Premier ministre, Jean Castex, devrait ainsi confirmer en fin de journée qu'il est trop tôt pour assouplir le deuxième confinement . De son côté, l'Agence international de l'énergie (AIE) juge peu probable que la demande mondiale de brut profite dans l'immédiat du lancement d'un potentiel vaccin . Les investisseurs disposeront de nouvelles indications sur l'état de santé de l'économie américaine avec la publication à 13h30 GMT des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage et des statistiques mensuelles des prix à la consommation. Dans la zone euro, la production industrielle accuse un repli inattendu (-0,4%) en septembre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE En Europe, le repli touche en premier lieu les secteurs qui avaient le plus bénéficié de la hausse soutenue des séances précédentes: l'indice Stoxx européen des banques .SX7P abandonne ainsi 1,9%, celui du pétrole et du gaz .SXEP 1,04%. A l'opposé, le compartiment des hautes technologies .SX8P , délaissé ces derniers jours, reprend 0,1%. A Paris, BNP Paribas BNPP.PA (-3,60%), Crédit agricole CAGR.PA (-3,27%) et Société générale SOGN.PA (-2,40%) figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40. Dans l'actualité des résultats, le conglomérat industriel allemand Siemens SIEGn.DE perd 2,64% en dépit de bénéfices supérieurs aux attentes dans ses activités industrielles, ses prévisions ayant déçu certains investisseurs. L'assureur italien Generali GASI.MI cède 1% après avoir renoncé à distribuer le solde de son dividende pour 2019. A la hausse, le groupe de luxe britannique Burberry BRBY.L gagne 1,11%, le marché saluant le retour à la croissance des ventes en octobre . A Paris, Ubisoft UBIP.PA (+6,28%) est en tête du SBF 120 après les débuts réussis du nouvel opus de la franchise "Assassin's Creed". TAUX Les rendements obligataires de référencer de la zone euro poursuivent le repli déclenché par les déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), qui confortent le scénario d'une augmentation des achats de titres le mois prochain. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule d'un peu plus d'un point de base à -0,515%, portant à plus de cinq points sa baisse par rapport au pic d'un mois atteint mercredi à -0,456%. Son équivalent américain chute de plus de quatre points à 0,9472%. Les marchés de taux aux Etats-Unis étaient restés fermés mercredi pour le "Veterans' Day". CHANGES Le dollar repart à la baisse après un début de séance porteur, dans l'attente du discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, prévu à 16h45 GMT au Forum de la BCE. L'indice qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de devises de référence recule de 0,21%. L'euro en profite pour remonter à 1,1809 dollar EUR= après être revenu sous 1,1750 la veille en réaction aux propos de Christine Lagarde. PÉTROLE Le marché pétrolier est hésitant après la phase de forte hausse des derniers jours, qui a permis au Brent de franchir brièvement mercredi la barre des 45 dollars le baril. Le contrat janvier sur le Brent gagne 0,21% à 43,89 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,29% à 41,57 dollars CLc1 . Le marché attend à 16h00 GMT les chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) sur les stocks aux Etats-Unis, une publication décalée de 24 heures par le "Veterans' Day". PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 12 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Prix à la consommation octobre +0,1% +0,2% - sur un an +1,3% +1,4% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 735.000 751.000 7/11 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29189,00 -122,00 -0,42% 1YMc1 S&P-500 3562,00 -6,00 -0,17% ESc1 Nasdaq-100 11931,25 +45,25 +0,38% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29397,63 -23,29 -0,08% +3,01% .DJI S&P-500 3572,66 +27,13 +0,77% +10,58% .SPX Nasdaq .IXIC 11786,43 +232,58 +2,01% +31,36% Nasdaq 100 11892,93 +268,64 +2,31% +36,18% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1496,59 -6,30 -0,42% -7,84% .FTEU3 Eurostoxx 50 3443,29 -24,01 -0,69% -8,06% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5394,30 -50,91 -0,94% -9,77% Dax 30 13104,97 -111,21 -0,84% -1,09% .GDAXI FTSE .FTSE 6359,76 -22,34 -0,35% -15,68% SMI .SSMI 10530,03 -2,24 -0,02% -0,82% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1810 1,1777 +0,28% +5,35% EUR= Dlr/Yen JPY= 105,34 105,42 -0,08% -3,23% Euro/Yen 124,42 124,15 +0,22% +2,02% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9144 0,9173 -0,32% -5,52% Euro/CHF 1,0802 1,0797 +0,05% -0,46% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3159 1,3221 -0,47% -0,75% Indice $ 92,8510 93,0430 -0,21% -3,45% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,4800 +0,1800 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5160 -0,0120 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7150 -0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2726 -0,0100 +24,34 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9472 -0,0420 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1828 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 41,57 41,45 +0,12 +0,29% -32,09% CLc1 Brent LCOc1 43,89 43,80 +0,09 +0,21% -33,53% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.