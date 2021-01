POINT MARCHÉS-Les actions reculent, la pandémie inquiète et Biden déçoit

* L'indice Stoxx 600 perd 0,43%, le CAC 40 à Paris 0,69% * Wall Street attendue en baisse * Prises de bénéfice après le plan de relance de Joe Biden * La dégradation de la situation sanitaire pèse aussi par Marc Angrand PARIS, 15 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse en début de séance vendredi, l'espoir placé dans la relance aux Etats-Unis laissant la place aux interrogations après la présentation du plan de Joe Biden tandis que les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus pèsent sur le moral des investisseurs. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,69% à 5.641,99 points vers 09h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,58% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,49%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,46%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,43% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,43%. Joe Biden, qui prendra ses fonctions mercredi, a dévoilé jeudi soir un plan de soutien à l'économie de 1.900 milliards de dollars (1.562 milliards d'euros), soit 415 milliards de dollars destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le COVID-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et 440 milliards d'aides aux petites entreprises et aux collectivités locales. Le montant du plan se situe dans le haut de la fourchette des estimations qui circulaient ces derniers jours mais sa présentation suscite un mouvement de prises de bénéfice, classique sur les marchés après ce genre d'événements largement anticipés. La baisse s'explique aussi par les dernières données confirmant l'accélération de la pandémie de coronavirus dans plusieurs régions du monde: en Chine, le nombre quotidien de nouveaux cas est au plus haut depuis mars, l'Allemagne a franchi le seuil des deux millions de cas et celui des 45.000 décès, tandis que la France se prépare à l'extension au niveau national d'un couvre-feu à 18h00 dès samedi. VALEURS Tous les grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge, les replis les plus marqués étant pour celui du pétrole et du gaz .SXEP (-0,88%) et celui des matières premières .SXPP (-0,98%). A Paris, la plus forte baisse du CAC 40 est pour Carrefour CARR.PA , qui poursuit son repli et cède 3,36%, le gouvernement français ayant réaffirmé son opposition à un rachat du groupe par un acteur étranger. Bouygues BOUY.PA se stabilise (+0,14%) après une ouverture en nette baisse après la présentation du plan stratégique de sa branche de télécommunications, qui déçoit certains investisseurs. A Francfort, Siemens Energy ENR1n.DE perd 3,98% après la plainte déposée par l'américain General Electric GE.N , qui l'accuse d'avoir utilisé des informations confidentielles pour truquer des appels d'offre. A la hausse, SAP SAPG.DE gagne 1,69% après un quatrième trimestre meilleur qu'attendu. Le géant allemand des logiciels d'entreprise table pour cette année sur un chiffre d'affaires stable et une baisse de son bénéfice d'exploitation. A Paris, Valeo VLOF.PA prend 3,44% après des résultats préliminaires meilleurs qu'attendu pour le second semestre 2020. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée sur un repli de 0,62%, cédant aux prises de profit après cinq séances de hausse et un pic de plus de 30 ans. Il gagne néanmoins 1,35% sur la semaine. En Chine, l'annonce par l'administration Trump de nouvelles sanctions américaines visant Pékin et les derniers chiffres du COVID-19 ont pesé sur la tendance: le SSE Composite de Shanghai .SSEC a fini quasi inchangé et le CSI 300 .CSI300 a reculé de 0,23%. Ce dernier affiche un recul hebdomadaire de 0,68% après quatre semaines consécutives de hausse. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains indiquent pour l'instant une ouverture en baisse d'environ 0,4% pour le Dow Jones .DJI et de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , et en très léger repli pour le Nasdaq .IXIC . Wall Street poursuivrait ainsi le repli entamé jeudi avant les annonces de Joe Biden et après celle d'une nouvelle hausse des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis. Le Dow Jones a perdu 0,22%, soit 68,95 points à 30.991,52 points, le S&P-500 a cédé 14,3 points, soit 0,38%, à 3.795,54 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 16,31 points (-0,12%) à 13.112,64. Le Dow et le Nasdaq avaient auparavant inscrit des records. TAUX Sur le marché des emprunts d'Etat de la zone euro, le début de séance atténue un peu les mouvements marqués observés jeudi face à la menace de crise politique en Italie: les rendements des Etats jugés les plus solides, comme l'Allemagne et la France, remontent DE10YT=RR FR10YT=RR alors que ceux des titres italiens IT10YT=RR reculent. Côté américain, le rendement à dix ans US10YT=RR repart à la baisse à 1,1124% après avoir repris quatre points de base jeudi. CHANGES Le dollar tente de poursuivre son rebond face aux autres grandes devises .DXY (+0,15%} mais il a connu un début de séance hésitant après les déclarations jeudi de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui laissent clairement entendre que la banque centrale américaine est très loin d'envisager une remontée des taux et une diminution de ses achats d'obligations. Le billet vert bénéficie toutefois de la remontée des rendements obligataires américains enregistrée la veille. L'euro revient ainsi à 1,2136 dollar EUR= , non loin du plus bas d'un mois touché jeudi. La livre sterling baisse GBP= GBPEUR= après l'estimation du produit intérieur brut (PIB) britannique pour novembre, en contraction pour la première fois depuis avril. PÉTROLE Le marché pétrolier continue de souffrir de la dégradation de la situation sanitaire en Chine, deuxième consommateur mondial, et de la nette remontée des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. Le Brent perd 1,44% à 55,61 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,18% à 52,94 dollars CLc1 . Le Brent se dirige vers sa première baisse hebdomadaire en trois semaines. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Ventes au détail décembre 0,0% -1,1% - hors automobiles -0,1% -0,9% USA 14h15 Production industrielle décembre +0,5% +0,4% USA 15h00 Indice de confiance de janvier 80,0 80,7 l'univ. du Michigan (1ère estim.) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1582,29 -6,81 -0,43% +2,98% .FTEU3 Eurostoxx 50 3625,43 -15,94 -0,44% +2,05% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5642,72 -38,42 -0,68% +1,64% Dax 30 13923,05 -65,65 -0,47% +1,49% .GDAXI FTSE .FTSE 6762,83 -39,13 -0,58% +4,68% SMI .SSMI 10856,79 +5,98 +0,06% +1,43% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 28519,18 -179,08 -0,62% +3,92% .N225 Topix .TOPX 1856,61 -16,67 -0,89% +2,88% Hong Kong 28573,86 +77,00 +0,27% +4,93% .HSI Taiwan .TWII 15616,39 -90,80 -0,58% +6,00% Séoul .KS11 3085,90 -64,03 -2,03% +7,39% Singapour 3002,92 +2,92 +0,10% +5,59% .STI Shanghaï 3566,38 +0,47 +0,01% +2,69% .SSEC Sydney .AXJO 6715,40 +0,10 +0,00% +1,95% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 30991,52 -68,95 -0,22% +1,26% .DJI S&P-500 3795,54 -14,30 -0,38% +1,05% .SPX Nasdaq .IXIC 13112,64 -16,31 -0,12% +1,74% Nasdaq 100 12898,69 -74,94 -0,58% +0,08% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2139 1,2156 -0,14% -0,61% EUR= Dlr/Yen JPY= 103,71 103,79 -0,08% +0,52% Euro/Yen 125,88 126,16 -0,22% -0,82% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8872 0,8880 -0,09% +0,24% Euro/CHF 1,0772 1,0792 -0,19% -0,32% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3648 1,3687 -0,28% -0,19% Indice $ 90,3770 90,2390 +0,15% -6,03% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1852,65 1846,37 +0,34% +22,13% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,62 -0,22 FGBLc1 Bund 10 ans -0,54 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,72 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,32 +0,02 +22,27 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,11 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,14 -0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 52,98 53,57 -0,59 -1,10% -13,45% CLc1 Brent LCOc1 55,61 56,42 -0,81 -1,44% -15,78% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)