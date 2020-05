Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions reculent, doutes sur le vaccin, prudence sur l'économie Reuters • 20/05/2020 à 10:10









* L'indice Stoxx 600 perd 0,56%, le CAC 40 à Paris 1% * Doutes sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus * L'euro reste soutenu face au dollar * Le compte rendu de la Fed, principal rendez-vous du jour PARIS, 20 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes se replient en début de séance mercredi dans le sillage de Wall Street face aux doutes sur le vaccin expérimental contre le COVID-19 de l'américain Moderna MRNA.O et aux interrogations persistantes quant au calendrier et à l'ampleur de la reprise économique à venir. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,88% à 4419,17 points vers 07h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,46% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,61%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,58%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,54% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,53%. La revue médicale STAT News a publié mardi un article remettant en cause la validité des résultats présentés la veille par Moderna sur le premier essai clinique d'un candidat vaccin contre le coronavirus, le principal moteur de la hausse des actions la veille. "Les investisseurs (à Wall Street) ont clairement exprimé le fait que leur appétit pour le risque dépend du développement d'un vaccin contre le coronavirus", explique Naeem Aslam, chef analyste d'Avatrade. "Il n'est peut-être pas exagéré de dire qu'un vaccin est plus important que le soutien monétaire ou budgétaire." Parallèlement, les indicateurs économiques, des mises en chantier aux Etats-Unis à l'inflation au Royaume-Uni en passant par les commandes d'équipements industriels au Japon, soulignent jour après jour l'impact de la pandémie sur l'activité. Si l'agenda économique du jour est mince en attendant jeudi les indices PMI flash, les marchés américains étudieront à 18h00 GMT le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. VALEURS Le repli des actions européennes touche plus particulièrement les secteurs cycliques des banques .SX7P (-2,44%), de l'automobile .SXAP (-2,89%) et celui du transport et du tourisme .SXTP (-2,69%), alors que celui de la pharmacie et de la santé .SXDP est en nette hausse (+1,12%). A Paris, la plus forte baisse du CAC 40 est pour PSA PEUP.PA (-6,78%),la plus forte hausse pour Sanofi SASY.PA (+2,05%). A Londres, Rolls-Royce RR.L perd 3,18% après l'annonce de la suppression d'au moins 9.000 postes sur 52.000, principalement dans ses activités d'aéronautique civile, face à la crise du secteur du transport aérien. Norwegian Air Shuttle NWC.OL chute de 43,36% à Oslo après avoir bouclé la conversion d'une partie de sa dette en actions et son augmentation de capital, complétées par un prêt garanti par l'Etat. Parmi les rares hausses marquées du début de séance, Marks & Spencer MKS.L prend 0,12% après avoir promis d'accélérer sa restructuration. EN ASIE A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée en hausse de 0,79% et inscrit sa meilleure clôture depuis le 6 mars, soutenu par la perspective d'une reprise de l'activité économique à Osaka et Kyoto et par la décision de la Banque du Japon de tenir une réunion d'urgence vendredi pour arrêter les modalités d'un programme de prêts aux petites et moyennes entreprises. Ces deux nouvelles l'ont emporté sur les résultats de l'enquête trimestrielle Tankan sur le climat des affaires, qui montre que la confiance des chefs d'entreprise est tombé à son plus bas niveau depuis 11 ans. En Chine, le SSE Composite de Shanghaï .SSEC a perdu 0,51% à la veille de l'ouverture de la session annuelle du parlement qui pourrait donner aux autorités l'occasion d'annoncer de nouvelles décisions économiques. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains suggèrent pour l'instant une hausse d'environ 0,5% à l'ouverture. Mardi, la Bourse de New York a creusé ses pertes en fin de séance en réaction à l'article remettant en cause les annonces de Moderna: le Dow Jones .DJI a cédé 1,59% à 24.206,86 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 1,05%, à 2.922,94 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,54% à 9.185,10 points. TAUX Les rendements obligataires de référence de la zone euro sont pratiquement stables, à -0,458% pour le Bund allemand à dix ans, tandis que celui des titres américains de même échéance recule de près de deux points de base à 0,6931% US10YT=RR . Le dix ans italien remonte de quatre points à 1,686% IT10YT=RR après l'annonce par les pays de l'Union européenne hostiles à des émissions de dette communes de leur volonté de présenter un projet alternatif de plan de relance face à celui dévoilé lundi par la France et l'Allemagne. CHANGES L'euro s'apprécie pour la quatrième séance consécutive face au dollar et se traite autour de 1,0950 EUR= après un pic à 1,0976 mardi. L'indice dollar .DXY est néanmoins orienté à la hausse (+0,10%). La livre sterling recule face au billet vert GBP= et à l'euro EURGBP= après la publication des chiffres mensuels de l'inflation au Royaume-Uni, tombée à 0,8% sur un an en avril, son plus bas niveau depuis 2016, contre 1,5% en mars, ce qui relance les spéculations sur un recours éventuel de la Banque d'Angleterre à des taux d'intérêt négatifs. PÉTROLE Le marché pétrolier est en léger repli en dépit des signes encore fragiles d'amélioration de la demande et de baisse des stocks aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 0,46% à 34,49 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,97% à 31,65 dollars CLc1 . Selon l'American Petroleum Institute (API), les stocks de brut américain ont diminué de 4,8 millions de barils la semaine dernière. Les chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) sont attendus à 14h30 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH (définitif) avril +0,3% +0,5% - sur un an +0,4% +0,4%* * 1ère estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1320,26 -6,80 -0,51% -18,70% .FTEU3 Eurostoxx 50 2886,15 -16,43 -0,57% -22,94% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4416,47 -41,69 -0,94% -26,12% Dax 30 .GDAXI 11005,89 -69,40 -0,63% -16,93% FTSE .FTSE 5973,15 -29,08 -0,48% -20,81% SMI .SSMI 9740,18 -24,05 -0,25% -8,26% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 20595,15 +161,70 +0,79% -12,94% .N225 Topix .TOPX 1494,69 +8,64 +0,58% -13,17% Hong Kong 24348,14 -39,99 -0,16% -13,63% .HSI Taiwan .TWII 10907,80 +47,36 +0,44% -9,08% Séoul .KS11 1989,64 +9,03 +0,46% -9,47% Singapour 2557,56 -23,77 -0,92% -20,64% .STI Shanghaï 2883,74 -14,84 -0,51% -5,46% .SSEC Sydney .AXJO 5573,00 +13,50 +0,24% -16,62% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 24206,86 -390,51 -1,59% -15,18% .DJI S&P-500 .SPX 2922,94 -30,97 -1,05% -9,53% Nasdaq .IXIC 9185,10 -49,72 -0,54% +2,37% Nasdaq 100 9298,54 -33,38 -0,36% +6,48% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0937 1,0921 +0,15% -2,44% Dlr/Yen JPY= 107,64 107,68 -0,04% -1,12% Euro/Yen 117,73 117,63 +0,09% -3,46% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9690 0,9712 -0,23% +0,12% Euro/CHF 1,0600 1,0610 -0,09% -2,32% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2223 1,2251 -0,23% -7,81% Indice $ .DXY 99,4640 99,3710 +0,09% +3,42% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1749,27 1743,81 +0,31% +15,31% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,67 -0,03 FGBLc1 Bund 10 ans -0,46 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,01 +0,01 +45,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,69 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,17 -0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 31,79 31,96 -0,17 -0,53% -48,06% CLc1 Brent LCOc1 34,57 34,65 -0,08 -0,23% -47,65% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

