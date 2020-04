Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions rechutent, retour à la réalité économique Reuters • 15/04/2020 à 13:10









* Baisse de plus de 1% en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx cède 1,9%, le CAC 40 à Paris 2% * Les mauvaises nouvelles économiques s'accumulent * Le pétrole rechute par Marc Angrand PARIS, 15 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent à mi-séance mercredi, la perspective de voir les indicateurs économiques et les résultats de sociétés confirmer dans les jours à venir la dégradation spectaculaire de la conjoncture économique incitant les investisseurs à des prises de bénéfice après cinq séances de rebond. Les contrats à terme sur les indices vedettes du marché américain signalent une ouverture de Wall Street en repli de plus de 1% au lendemain d'une séance faste (+2,39% pour le Dow Jones, +3,06% pour le Standard & Poor's 500,+3,95% pour le Nasdaq). A Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,03% à 4.432,05 points vers 11h00 GMT après cinq hausses consécutives. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 2,15% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,15%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 2,12%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,74% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,9%. Ce dernier s'achemine lui aussi vers sa première baisse en six séances. Si les signes de stabilisation de la pandémie de coronavirus et les préparatifs du "déconfinement" dans plusieurs pays ont soutenu la tendance pendant une semaine, les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI) et les tout derniers indicateurs conjoncturels sont venus rappeler aux investisseurs l'ampleur des dégâts subis par l'économie mondiale. En France, les ventes au détail ont ainsi chuté de 24% en mars, une baisse qui atteint même 43,4% pour les produits industriels. Aux Etats-Unis, les ventes au détail devraient avoir diminué de 8% le mois dernier et la production industrielle de 4%. Et en Chine, les chiffres du produit intérieur brut (PIB) attendus vendredi devraient être les pires depuis au moins 28 ans. "Beaucoup de bonnes nouvelles sont déjà dans les cours et il faut s'attendre à de la consolidation, d'autant qu'on se dirige vers la saison des résultats, dont on sait qu'elle ne sera pas bonne", commente ainsi François Savary, directeur des investissements de Prime Partners. La séance à Wall Street sera animée entre autres par les publications de Bank of America BAC.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N . LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La plus forte baisse sectorielle du jour en Europe est pour le compartiment du pétrole et du gaz .SXEP (-4,99%), pénalisé par la rechute des cours du brut: Total TOTF.PA perd 5,27%, Royal Dutch Shell RDSa.L 5,05%. Parmi les secteurs cycliques, les banques .SX7P cèdent 4,11% .SX7P et les matières premières .SXPP 3,72%. Les plus fortes baisses du CAC 40 sont pour le groupe parapétrolier TechnipFMC FTI.PA ({FTI.PA1;+PCTCHNG:2}%) et pour le géant de l'hôtellerie Accor ACCP.PA , qui chute de 6,92% après avoir été dégradé à "pondération en ligne" par Morgan Stanley. A l'opposé, Danone DANO.PA prend 1,04% après le relèvement de la recommandation de Credit Suisse à "surperformance". Dans l'actualité des résultats, le spécialiste néerlandais des équipements de fabrication de semi-conducteurs ASML ASML.AS abandonne 1,54% après un bénéfice net inférieur au consensus. TAUX Le repli sur les valeurs refuges favorise la baisse des rendements des emprunts d'Etat de référence: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR baisse de près de sept points de base à -0,443%, au plus bas depuis le 3 avril, et son équivalent américain de plus de sept points à 0,6836%. Les titres italiens restent toutefois sous pression après la déception causée par les décisions de l'Eurogroupe la semaine dernière: le dix ans poursuit sa remontée à 1,903%, au plus haut depuis le 19 mars, et l'écart avec le Bund DE10IT10=RR dépasse désormais 225 points. CHANGES Le dollar, après avoir cédé 1,2% en une semaine, rebondit face aux autres grandes devises en profitant de nouveau de son statut de valeur refuge. L'indice mesurant ses variations par rapport à un panier de référence .DXY est en hausse de 0,7% et l'euro revient à 1,0902 EUR= , soit une baisse de 0,7%. La chute des cours du pétrole pénalise par ailleurs les monnaies de certains grands producteurs comme la Norvège NOK= ou le Canada CAD= . PÉTROLE Le marché pétrolier, qui était orienté à la hausse en tout début de journée, est reparti à la baisse en réaction aux nouvelles prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui juge les baisses de production annoncées ces derniers jours insuffisantes pour compenser la chute de la demande. Le Brent abandonne 4,32% à 28,32 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 3,68% à 19,37 dollars CLc1 après un nouveau plus bas de 18 ans à 19,20. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 15 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Empire manufacturier "Empire avril -35,00 -21,50 State" Ventes au détail mars -8,0% -0,5% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 23481,00 -399,00 -1,67% 1YMc1 S&P-500 ESc1 2792,75 -50,25 -1,77% Nasdaq-100 8595,25 -97,25 -1,12% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 23949,76 +558,99 +2,39% -16,08% .DJI S&P-500 .SPX 2846,06 +84,43 +3,06% -11,91% Nasdaq .IXIC 8515,74 +323,32 +3,95% -5,09% Nasdaq 100 8692,16 +359,42 +4,31% -0,47% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1284,88 -24,64 -1,88% -20,88% .FTEU3 Eurostoxx 50 2859,30 -58,44 -2,00% -23,65% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4437,41 -86,50 -1,91% -25,77% Dax 30 .GDAXI 10477,00 -219,56 -2,05% -20,92% FTSE .FTSE 5652,22 -139,09 -2,40% -25,06% SMI .SSMI 9420,64 -117,97 -1,24% -11,27% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0909 1,0979 -0,64% -2,69% Dlr/Yen JPY= 107,34 107,20 +0,13% -1,40% Euro/Yen 117,10 117,72 -0,53% -3,97% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9654 0,9600 +0,56% -0,26% Euro/CHF 1,0533 1,0543 -0,09% -2,94% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2504 1,2623 -0,94% -5,69% Indice $ .DXY 99,5670 98,8870 +0,69% +3,53% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,3600 +0,8200 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4440 -0,0650 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6960 -0,0220 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0630 -0,0410 +50,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6868 -0,0630 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2108 -0,0140 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 19,43 20,11 -0,68 -3,38% -68,26% CLc1 Brent LCOc1 28,40 29,60 -1,20 -4,05% -56,99% (Marc Angrand, avec Tom Arnold à Londres, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.