POINT MARCHÉS-Les actions rattrapées par les risques épidémiques et économiques

* L'indice Stoxx 600 a perdu 2,78%, le CAC 40 à Paris 2,92% * Wall Street creusait ses pertes au moment de la clôture en Europe * L'évolution de l'épidémie de nouveau jugée inquiétante * Le FMI abaisse ses prévisions économiques * Le conflit commercial USA-Europe refait parler de lui par Marc Angrand PARIS, 24 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini dans le rouge mercredi, plombées par de mauvaises nouvelles sur le front de la pandémie de coronavirus, le retour dans l'actualité des tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Europe et les nouvelles prévisions économiques sombres du Fonds monétaire international, autant de menaces pour le scénario de reprise rapide qui a soutenu les marchés ces dernières semaines. A Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 2,92% (146,32 points), sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis le 11 juin, pour revenir en clôture à 4.871,36 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a cédé 2,94% et à Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 3,43%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a abandonné 3,11%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 2,69% et le Stoxx 600 .STOXX 2,78%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street s'enfonçait elle aussi en territoire négatif, le Dow Jones .DJI perdant 2,8%, le Standard & Poor's 500 2,69 et le Nasdaq Composite .IXIC 2,1%. Ce recul généralisé s'accompagne d'un rebond de la volatilité, à 36,9 (+5,53 points) pour le VIX .VIX américain. La baisse a débuté dès l'ouverture des marchés européens après l'annonce d'un nombre record de cas d'infection par le coronavirus dans plusieurs Etats américains, dont l'Arizona, la Californie, le Mississippi et le Nevada, et les propos d'Anthony Fauci, chargé par la Maison blanche de coordonner la lutte contre le COVID-19, soulignant la gravité de la situation. A ce facteur toujours ultra-sensible pour les investisseurs, qui craignent un retour des mesures de confinement à grande échelle, s'est ajoutée la crainte d'un nouvel épisode de tension commerciale entre les Etats-Unis et les principaux pays européens, puisque Washington pourrait allonger sa liste de produits importés d'Europe soumis à des droits de douane. Quant au FMI, il a de nouveau abaissé ses prévisions économiques et table désormais sur une contraction de 4,9% de l'économie mondiale cette année. "Les prévisions du FMI, conjuguées à la remontée des infections au COVID-19 en Chine, en Allemagne et aux Etats-Unis, donnent l'impression que le rebond rapide et facile de l'activité économique qui a soutenu la forte hausse des actions ces derniers temps est de plus en plus sujet à caution", commente Rupert Thompson, directeur des investissements de Kingswood. VALEURS En Europe, la baisse n'a épargné aucun secteur et les replis les plus marqués ont affecté plusieurs des secteurs qui avaient le plus profité de la hausse du début de semaine: l'indice Stoxx européen de l'automobile .SXAP a perdu 4,74%, celui du transport et du tourisme .SXTP 4,7%, celui du pétrole et du gaz .SXEP 3,71%. A Paris, toutes les valeurs du CAC 40 ont fini dans le rouge, les plus fortes baisses étant pour ArcelorMittal MT.AS (-6,87%), Renault RENA.PA (-5,66%) et Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS (-5,87%). A Francfort, le rebond amorcé mardi par Wirecard WDIG.DE a tourné court et le titre du spécialiste des paiements au coeur d'un retentissant scandale comptable a rechuté de 28,3%. A la hausse, AMS AMS.S a pris 5,97% grâce au relèvement de la recommandation de JPMorgan, qui juge que le pire est passé pour le spécialiste autrichien des semi-conducteurs. LES INDICATEURS DU JOUR En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est remonté à 86,2 en juin contre 79,7 (chiffre révisé) en mai, sa plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis la réunification de l'Allemagne en 1990. Le consensus Reuters le donnait à 85,0. En France, l'indice Insee du climat des affaires enregistre lui aussi une hausse mensuelle sans précédent qui le porte à 78 contre 60 en mai. CHANGES Le dollar profite du regain d'aversion au risque lié à la pandémie et aux tensions commerciales: l'indice qui mesure son évolution face à un panier de devises de référence .DXY prend 0,46% et l'euro revient sous 1,1270 dollar EUR= (-0,35%). TAUX La baisse des actions favorise un mouvement de repli sur les actifs jugés les plus sûr, à commencer par les emprunts d'Etat, dont les rendements reculent: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a cédé trois points de base à -0,434% et son équivalent américain est en baisse de plus de deux points à 0,684% US10YT=RR . PÉTROLE Orienté à la baisse depuis le début de journée, le marché pétrolier a creusé ses pertes après l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une augmentation supérieure aux attentes des stocks de brut aux Etats-Unis, qui inscrivent ainsi un nouveau record, à 540,7 millions de barils. Le Brent chute de 6,01% à 40,07 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 6,34% à 37,81 dollars CLc1 . A SUIVRE JEUDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1395,46 -38,52 -2,69% -14,07% .FTEU3 Eurostoxx 50 3196,12 -102,71 -3,11% -14,66% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4871,36 -146,32 -2,92% -18,51% Dax 30 .GDAXI 12093,94 -429,82 -3,43% -8,72% FTSE .FTSE 6123,69 -196,43 -3,11% -18,81% SMI .SSMI 10021,99 -224,57 -2,19% -5,60% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 25354,86 -801,24 -3,06% -11,16% S&P-500 .SPX 3039,41 -91,88 -2,93% -5,92% Nasdaq .IXIC 9919,02 -212,35 -2,10% +10,55% Nasdaq 100 .NDX 10016,33 -193,49 -1,90% +14,69% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1267 1,1306 -0,34% +0,51% Dlr/Yen JPY= 106,81 106,51 +0,28% -1,88% Euro/Yen EURJPY= 120,35 120,46 -0,09% -1,31% Dlr/CHF CHF= 0,9470 0,9445 +0,26% -2,15% Euro/CHF EURCHF= 1,0673 1,0681 -0,07% -1,65% Stg/Dlr GBP= 1,2429 1,2518 -0,71% -6,26% Indice $ .DXY 97,0920 96,6460 +0,46% +0,96% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1768,40 1766,51 +0,11% +16,57% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,11 +0,50 FGBLc1 Bund 10 ans -0,44 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,10 -0,00 +34,02 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,68 -0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,19 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 37,81 40,37 -2,56 -6,34% -38,23% CLc1 Brent LCOc1 40,05 42,63 -2,58 -6,05% -39,35% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

