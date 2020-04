Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions portées par les espoirs de sortie de crise Reuters • 17/04/2020 à 13:22









* Wall Street attendue en nette hausse * En Europe, le Stoxx 600 prend 3,3% et le CAC 40 4,2%, au-dessus de 4.500 points * Le plan de réouverture de l'économie américaine rassure * Un traitement potentiel contre le coronavirus suscite beaucoup d'espoir * Vers une reprise de la production de Boeing par Laetitia Volga PARIS, 17 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes montent nettement à mi-séance, dopées par l'évocation de premiers résultats prometteurs d'un traitement potentiel de la maladie causée par le coronavirus et par la perspective d'une reprise progressive de l'activité économique aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 2,3% pour le Nasdaq et d'au moins 3% pour le Dow Jones et le S&P-500. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 4,24% à 4.534,64 vers 11h00 GMT et s'achemine ainsi vers sa meilleure performance en pourcentage depuis le 6 avril. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 4,3% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 3,38%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 3,09%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 3,95% et le Stoxx 600 .STOXX de 3,33%. Le président américain Donald Trump a dévoilé jeudi une série de directives qui doivent permettre aux Etats américains de sortir par étapes du confinement dans les prochaines semaines tout en évitant une seconde vague de contamination. Le sentiment de marché est également alimenté par la publication d'une information de presse selon laquelle le laboratoire Gilead Sciences GILD.O a enregistré des données partielles encourageantes sur son traitement potentiel remdesivir des formes sévères du COVID-19, la maladie causée par le coronavirus. Ces deux facteurs permettent de faire oublier la contraction historique mais sans surprise de l'économie chinoise au premier trimestre. Le produit intérieur brut a chuté de 6,8% en rythme annuel après une croissance de 6% au quatrième trimestre 2019. "Les marchés persistent dans la perspective d'une reprise économique importante dès le second semestre 2020 et oublient d'une part, que l'épidémie est toujours bien présente et ne réduit pas drastiquement et d'autre part que même si le pic était atteint, le risque d'une seconde vague est énorme", met toutefois en garde Vincent Boy chez IG France. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Le laboratoire Gilead Sciences GILD.O sera l'une des vedettes du jour à Wall Street: le titre gagnait près de 13% en avant-Bourse. "Alors que les premières indications semblent positives, il est cependant probablement beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions importantes quant aux résultats définitifs de l'étude", prévient cependant Michael Hewson chez CMC Markets. Boeing BA.N , qui a encore perdu 8% jeudi, devrait être bien entouré après avoir annoncé la reprise de la production de ses appareils commerciaux dans l'Etat de Washington la semaine prochaine. VALEURS EN EUROPE L'annonce de Boeing permet à son rival européen Airbus AIR.PA de gagner 8,27%, la deuxième plus forte hausse du CAC 40 derrière l'équipementier aéronautique Safran SAF.PA (+10,42%). A Londres, le motoriste Rolls-Royce, fournisseur majeur de Boeing, grimpe de 11,87%. L'action Nokia NOKIA.HE (+2,92%) poursuit la hausse entamée la veille après un article de presse selon lequel le groupe finlandais d'équipements de réseaux a mandaté une banque d'investissement pour se défendre comme une tentative d'offre d'achat hostile. LVMH LVMH.PA s'adjuge 5,03% malgré l'annonce jeudi soir d'une chute de 17% à données comparables de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année et L'Oréal OREP.PA progresse de 2,41% après avoir dit anticiper une reprise rapide des ventes de cosmétiques une fois levées les mesures de confinement . La grande distribution, elle, reste à l'écart de l'euphorie générale: Casino CASP.PA 0,2% et Carrefour CARR.PA gagne à peine 0,45%. TAUX Le regain d'appétit pour le risque se traduit sur le marché obligataire par une remontée des rendements. Le dix ans américain prend plus de trois points de base à 0,642% après avoir reculé la veille à un plus bas de deux semaines à la suite des chiffres des inscriptions au chômage américains. En Europe, le rendement du Bund à dix ans DE10YT=RR est inchangé, autour de -0,48%. L'appétit des investisseurs pour la dette italienne se confirme au lendemain des déclarations d'Emmanuel Macron en faveur de l'émission d'obligations communes à la zone euro ("conorabonds"). Le rendement du BTP à dix ans cède presque neuf points à 1,767%. "La France apporte maintenant son soutien apparemment au regroupement [de la dette] (...) ce qui pourrait accélérer le mouvement lors de la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne le 23 avril", a déclaré Rainer Guntermann chez Commerzbank. CHANGES Le dollar gagne 0,1% face à un panier de devises internationales et l'euro est stable à 1,0835 dollar, non loin du plus bas de dix jours touché la veille à 1,0815. .DXY , EUR= PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent dans le désordre, hésitant entre la perspective du déconfinement aux Etats-Unis et la contraction inédite depuis au moins 1992 de l'économie chinoise. Le brut léger américain perd 5,49% à 18,78 dollars, après être tombé en séance à un plus bas de 19 ans à 18,03. Le baril de Brent de mer du Nord gagne lui 2,44% à 28,50 dollars. LCOc1 , CLc1 PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 24180,00 +773,00 +3,30% S&P-500 ESc1 2871,50 +84,00 +3,01% Nasdaq-100 NQc1 8933,25 +199,00 +2,28% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 23537,68 +33,33 +0,14% -17,52% S&P-500 .SPX 2799,55 +16,19 +0,58% -13,35% Nasdaq .IXIC 8532,36 +139,19 +1,66% -4,91% Nasdaq 100 .NDX 8757,83 +165,87 +1,93% +0,28% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1315,37 +39,44 +3,09% -19,00% .FTEU3 Eurostoxx 50 2923,44 +111,09 +3,95% -21,94% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4534,69 +184,53 +4,24% -24,14% Dax 30 .GDAXI 10744,26 +442,72 +4,30% -18,91% FTSE .FTSE 5818,50 +190,07 +3,38% -22,86% SMI .SSMI 9632,61 +192,70 +2,04% -9,27% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0835 1,0835 +0,00% -3,35% Dlr/Yen JPY= 107,81 107,94 -0,12% -0,96% Euro/Yen EURJPY= 116,83 116,96 -0,11% -4,20% Dlr/CHF CHF= 0,9702 0,9703 -0,01% +0,25% Euro/CHF EURCHF= 1,0514 1,0515 -0,01% -3,11% Stg/Dlr GBP= 1,2443 1,2455 -0,10% -6,15% Indice $ .DXY 100,1020 100,0250 +0,08% +4,09% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 172,7900 +0,1200 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4780 -0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6870 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0220 -0,0270 +50,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6417 +0,0310 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2119 +0,0090 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 18,78 19,87 -1,09 -5,49% -69,32% CLc1 Brent LCOc1 28,50 27,82 +0,68 +2,44% -56,84% (Avec Yoruk Bahceli à Londres, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.