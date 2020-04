Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions montent grâce aux résultats, le pétrole baisse moins Reuters • 28/04/2020 à 13:34









* Wall Street de nouveau attendue en hausse de plus de 1% * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 1,59%, le CAC 40 à Paris 1,41% * Le marché pétrolier se stabilise après sa rechute * Capgemini et UBS montent après leurs publications PARIS, 28 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en nette hausse et les Bourses européennes amplifient leur progression à mi-séance mardi, les résultats meilleurs qu'attendu de grands groupes comme UBS ou Capgemini permettant d'amplifier le mouvement entamé la veille tandis que le marché pétrolier se stabilise après un nouveau décrochage. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en progression de plus de 1%. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,41% à 4.568,79 points à 11h25 GMT après avoir atteint, à 4.582,03, son plus haut niveau depuis le 11 mars. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 1,49% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,61%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,69%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,46% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,59%. Leur progression était bien plus timide en début de séance, les investisseurs s'inquiétant de la rechute des cours du pétrole, qui s'est atténuée au fil des heures, le Brent repassant même en territoire positif. La hausse des grandes places européennes s'appuie aussi sur une série de résultats jugés rassurants quant à l'impact de la crise sanitaire et économique en cours sur les comptes des sociétés cotées. Sur le front du coronavirus, les marchés suivront à partir de 13h00 GMT les annonces du gouvernement français sur le plan de levée progressive des mesures de confinement à partir du 11 mai. A surveiller aussi, les chiffres de la confiance du consommateur américain en avril attendus à 14h00 GMT. PÉTROLE Le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 réduit ses pertes après avoir amorcé un plongeon pour la deuxième séance consécutive: il cède 10,49% à 11,44 dollars CLc1 après être tombé à 10,07 dollar. Il avait déjà chuté de 25% lundi. Le Brent lui, est reparti à la hausse et gagne 0,55% à 20,10 dollars le baril LCOc1 après être revenu à 18,73 dollars. Le marché semble partagé entre l'espoir d'un début de reprise de la demande avec la levée de certaines mesures de confinement et les risques liés à la quasi-saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Les plus fortes progressions sectorielles à la mi-séance sont pour l'assurance .SXIP (+3,88%), les banques .SX7P (+3,87%) et l'automobile .SXAP (+2,54%), qui bénéficie des espoirs placés dans la levée progressive des mesures de confinement, synonyme de reprise de l'activité économique. Dans l'actualité des résultats, UBS UBSG.S bondit de 5,55% après avoir publié un bénéfice net trimestriel en hausse de 40%, grâce entre autres aux performances de ses activités de gestion de fortune. A Paris, Capgemini CAPP.PA prend 7,26%, de loin la meilleure performance du CAC 40, après l'annonce d'une croissance organique de 2% au premier trimestre, meilleure qu'attendu. Les groupes suisses Novartis NOVN.S et ABB ABBN.S prennent quant à eux respectivement 0,2% et 5,18% après leurs publications. A la baisse, HSBC HSBA.L (-0,88%), Thales TCFP.PA (-0,91%) et surtout Wirecard <>DIG.DE> (-19,79%) voient leurs résultats sanctionnés. TAUX Les rendements obligataires de référence sont pratiquement inchangés, à -0,443% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et 0,6619% pour son équivalent américain. Le dix ans italien, lui, a perdu jusqu'à six points de base à 1,687% IT10YT=RR en matinée avant de remonter à 1,74%. Il reste toutefois nettement en dessous de ses niveaux de la semaine dernière, avant la confirmation de la note souveraine de Rome par S&P. CHANGES Le dollar poursuit la baisse entamée lundi avec le regain d'appétit pour les actifs plus risqués: l'indice qui mesure ses fluctuations par rapport à un panier de devises de référence abandonne 0,53% .DXY , au plus bas depuis le 15 avril. L'euro se traite autour de 1,0880 dollar EUR= Autre fait marquant du jour sur le marché des changes: la hausse de la couronne suédoise face au dollar et à l'euro SEK= EURSEK= après la décision de la Riksbank, la banque centrale de Suède, de laisser son taux directeur inchangé à zéro, alors que certains analystes redoutaient une baisse ou un discours ouvrant la voie à une baisse. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Indice de confiance du avril 88 120 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 24335,00 +336,00 +1,40% 1YMc1 S&P-500 ESc1 2904,75 +35,75 +1,25% Nasdaq-100 8926,75 +102,50 +1,16% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 24133,78 +358,51 +1,51% -15,43% .DJI S&P-500 .SPX 2878,48 +41,74 +1,47% -10,90% Nasdaq .IXIC 8730,16 +95,64 +1,11% -2,70% Nasdaq 100 8837,66 +51,05 +0,58% +1,20% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1335,80 +19,94 +1,52% -17,74% .FTEU3 Eurostoxx 50 2932,06 +49,97 +1,73% -21,71% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4571,31 +66,05 +1,47% -23,53% Dax 30 .GDAXI 10829,44 +169,45 +1,59% -18,26% FTSE .FTSE 5936,06 +89,27 +1,53% -21,30% SMI .SSMI 9902,08 +143,26 +1,47% -6,73% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0885 1,0828 +0,53% -2,90% Dlr/Yen JPY= 106,58 107,22 -0,60% -2,09% Euro/Yen 116,03 116,14 -0,09% -4,85% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9728 0,9752 -0,25% +0,52% Euro/CHF 1,0590 1,0564 +0,25% -2,41% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2510 1,2428 +0,66% -5,65% Indice $ .DXY 99,5070 100,0410 -0,53% +3,47% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,3600 -0,0900 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4420 +0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6770 -0,0090 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0310 +0,0070 +47,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6603 +0,0060 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2170 -0,0130 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 11,45 12,78 -1,33 -10,41% #VALUE! CLc1 Brent LCOc1 20,14 19,99 +0,15 +0,75% -69,50% (Marc Angrand)

