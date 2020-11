Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions mondiales s'envolent, espoirs d'un vaccin contre le coronavirus Reuters • 09/11/2020 à 18:16









* Le Stoxx 600 a gagné 3,98%, le CAC 40 à Paris 7,57% * Records des indices américains à Wall Street * Les actions mondiales flambent, optimisme sur un vaccin anti-COVID-19 * Hausses spectaculaires des valeurs les plus exposées à la pandémie par Laetitia Volga PARIS, 9 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont vécu une séance de hausse spectaculaire lundi, la perspective d'un vaccin contre le coronavirus, venue s'ajouter à la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, ayant dopé l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. À Paris, le CAC 40 .FCHI a pris 375,44 points sur la séance, soit 7,57% à 5.336,32 points, un plus haut depuis début mars. Il s'agit de la meilleure performance journalière de l'indice parisien depuis le 24 mars. Le Footsie britannique .FTSE a gagné 4,67% et le Dax allemand .GDAXI s'est octroyé 4,94%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est monté de 6,36%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 3,9% et le Stoxx 600 .STOXX de 3,98%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street était elle aussi en grande forme avec des records pour ses trois indices majeurs, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 4,12% pour se rapprocher des 30.000 points, le Standard & Poor's 500 .SPX 2,79% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,98%. .NFR Les actions mondiales se sont envolées après l'annonce par le laboratoire Pfizer PFE.N que son vaccin expérimental contre le COVID-19 était efficace à plus de 90%, selon les premières données d'une vaste étude. L'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS , qui couvre 49 marchés développés et émergents et évoluait déjà à un plus haut historique avec la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, a accentué ses gains après cette annonce. "Un vaccin est une pièce importante du puzzle, indispensable à l'économie et aux marchés mondiaux pour mettre fin à la récession. Des obstacles subsistent mais pour l'instant, cela change la donne entre les secteurs gagnants et perdants du COVID-19", a déclaré Karen Ward, responsable de la stratégie marchés EMEA chez JPMorgan AM. "Avec la victoire de Biden et une approche multilatérale plus prévisible sur des questions telles que le commerce et le changement climatique, les conditions sont réunies pour une reprise plus équilibrée", a-t-elle ajouté. Au terme d'un long suspense, Joe Biden a été déclaré samedi vainqueur de la course à la Maison blanche face au président sortant Donald Trump par les grands médias américains. La perspective d'une cohabitation au Congrès, laissant présager de mesures politiques équilibrées, a également rassuré les investisseurs. VALEURS Quasiment l'ensemble des indices sectoriels européens ont terminé en hausse, les trois plus fortes progressions revenant aux compartiments de l'assurance .SXIP (8,65%), de l'énergie .SXEP (+10,44%) et des banques .SX7P (+12,33%). L'indice Stoxx des transports et loisirs .SXTP a bondi, lui, de 7%. En tête du CAC 40, on retrouve TechnipFMC FTI.PA , Accor ACCP.PA et Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS avec des gains compris entre 20,87% à 24,30%. JCDecaux JCDX.PA a fini en tête du SBF 120 avec un bond de 40,84%, devant le groupe immobilier Klépierre LOIM.PA (+31,18%) et le spécialiste de la restauration collective Elior ELIOR.PA (+30,99%). Les groupes de compagnies aériennes Lufthansa LHAG.DE , IAG ICAG.L et Air-France-KLM AIRF.PA ont gagné de 19,88% à 27,4%; l'organisateur de croisières Carnival CCL.L s'est envolé de 37,93%. Contre la tendance, Teleperformance TEPFR.PA et Ubisoft UBIP.PA , parmi les gagnants du confinement, ont perdu respectivement 5,00% et 5,36%. TAUX Sur le marché obligataire, l'optimisme général s'est traduit par une vive remontée des rendements de référence: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a gagné plus de dix points de base à -0,513% et l'équivalent américain prend 13,6 points à 0,9491%, évoluant à un pic de cinq mois. US10YT=RR CHANGES L'indice dollar qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence .DXY remonte de 0,73% après être tombé dans la matinée à un plus bas depuis le 1er septembre. Le yuan a atteint un plus haut depuis juin 2018, la victoire de Joe Biden étant perçue comme plus favorable à des relations apaisées entre la Chine et les Etats-Unis. CNH= L'euro revient sous 1,181 dollar EUR= après avoir frôlé 1,19. PÉTROLE Porté par les espoirs sur le vaccin, le marché pétrolier est en forte progression. Il profite également des annonces du ministre saoudien de l'Energie qui a indiqué que l'accord de l'Opep et de ses alliés sur la réduction de l'offre pourrait être ajusté pour équilibrer le marché. Le Brent gagne 7,4% à 42,37 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 8,37% à 40,25 dollars CLc1 . A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1473,39 +55,26 +3,90% -9,27% .FTEU3 Eurostoxx 50 3407,91 +203,86 +6,36% -9,00% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5336,32 +375,44 +7,57% -10,73% Dax 30 .GDAXI 13095,97 +615,95 +4,94% -1,16% FTSE .FTSE 6186,29 +276,27 +4,67% -17,98% SMI .SSMI 10417,99 +95,42 +0,92% -1,87% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 29470,88 +1147,48 +4,05% +3,27% S&P-500 .SPX 3604,05 +94,61 +2,70% +11,55% Nasdaq .IXIC 12001,97 +106,74 +0,90% +33,76% Nasdaq 100 .NDX 12150,70 +59,35 +0,49% +39,13% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1808 1,1872 -0,54% +5,33% Dlr/Yen JPY= 105,58 103,33 +2,18% -3,01% Euro/Yen EURJPY= 124,67 122,69 +1,61% +2,23% Dlr/CHF CHF= 0,9125 0,9005 +1,33% -5,71% Euro/CHF EURCHF= 1,0780 1,0686 +0,88% -0,66% Stg/Dlr GBP= 1,3132 1,3156 -0,18% -0,97% Indice $ .DXY 92,8960 92,2290 +0,72% -3,41% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1860,77 1951,51 -4,65% +22,66% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 174,38 -1,65 Bund 10 ans -0,51 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,73 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,25 +0,01 +25,77 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,95 +0,13 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,18 +0,03 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 40,36 37,14 +3,22 +8,67% -34,06% Brent LCOc1 42,48 39,45 +3,03 +7,68% -35,67% (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.