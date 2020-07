Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions hésitantes, la Chine et les résultats en soutien Reuters • 09/07/2020 à 13:14









* Ouverture en ordre dispersé en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,17%, le CAC 40 à Paris hésitant * Huitième séance de hausse pour les actions chinoises * Les résultats et les prévisions de SAP en soutien * Les inscriptions au chômage aux USA à surveiller par Marc Angrand PARIS, 9 juillet (Reuters) - Les principaux indices boursiers américains devraient débuter la journée sans tendance claire et les Bourses européennes évoluent dans le désordre à mi-chemin d'une séance animée par des publications de résultats et par la poursuite de l'envolée des marchés chinois, en attendant de nouvelles indications sur l'évolution de l'emploi aux Etats-Unis. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en léger repli pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX tandis que le Nasdaq .IXIC est indiqué en hausse après avoir enregistré mercredi son quatrième record de clôture depuis le début du mois. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,05% à 4.978,77 points vers 11h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,68% mais à Francfort, le Dax .GDAXI gagne 1,14%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,37%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,16% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,17%. En Chine, l'indice CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations du pays a enregistré sa huitième hausse consécutive, du jamais vu depuis deux ans, portant à près de 18% sa progression depuis le 29 juin. Ce mouvement, qui profite en premier lieu aux grandes valeurs technologiques, l'emporte pour l'instant aux yeux des investisseurs sur les risques liés à la pandémie de coronavirus, malgré les chiffres toujours élevés de nouveaux cas de contamination enregistrés entre autres aux Etats-Unis. A Wall Street, la tonalité de la séance devrait dépendre en grande partie des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis attendus à 12h30 GMT. Le consensus Reuters table sur une légère baisse des nouvelles demandes d'indemnisation à 1,375 million. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE L'indice Stoxx européen des hautes technologies .SX8P progresse de 1,82% alors que le compartiment défensif des services aux collectivités ("utilities") .SX6P cède 1,16%. En tête du Stoxx 600, SAP SAPG.DE gagne 6,97%, après avoir confirmé ses prévisions annuelles dans la foulée d'un deuxième trimestre meilleur qu'attendu et marqué par un redressement progressif de l'activité. Dans le sillage du groupe allemand, le français Capgemini CAPP.PA prend 2,65%, meilleure performance du CAC 40. D'autres publications de résultats sont bien accueillies, comme celles du joaillier danois Pandora PNDORA.CO (+4,85%) et du laboratoire pharmaceutique finlandais Orion ORNBV.HE (+6,07%). "Nous sommes à un stade où les entreprises peuvent provoquer de bonnes surprises car en matière d'attentes, la barre a été considérablement abaissée pour cette année alors que l'activité s'est nettement améliorée ces deux derniers mois", explique Guy Miller, stratège de Zurich Insurance. Les investisseurs anticipent une chute de près de 54% sur un an des profits du Stoxx 600 au deuxième trimestre selon les données Refinitiv. A la baisse, Rolls Royce RR.L chute de 7,99%, la consommation de trésorerie du motoriste aéronautique inquiétant les analystes. Airbus AIR.PA abandonne pour sa part 1,05% au lendemain de la publication de ses chiffres de livraisons du premier semestre, au plus bas depuis 16 ans. TAUX Les rendements obligataires de référence sont quasi stables, à 0,6529% pour les Treasuries à dix ans US10YT=RR et -0,448% pour le Bund allemand de même échéance DE10YT=RR . Le principal rendez-vous du jour pour les investisseurs en emprunts d'Etat est la réunion des ministres des Finances de la zone euro, qui pourrait leur apporter de nouveaux éléments sur l'évolution des discussions autour du projet de fonds de relance européen de 750 milliards d'euros, l'un des moteurs potentiels de la reprise attendue dans l'Union. La réunion de l'Eurogroupe doit débuter à 13h00 GMT. CHANGES Le dollar est hésitant face aux autres grandes devises, conséquence du regain d'appétit pour les actifs les plus risqués. .DXY Principal bénéficiaire de ce mouvement, le yuan chinois, dopé par la hausse des Bourses en Chine, évolue au plus haut depuis quatre mois et a repassé à la hausse le seuil de 7,0 pour un dollar CNY=CFXS . L'euro, à 1,1324 dollar EUR= , a cédé du terrain après l'annonce d'un rebond moins soutenu qu'attendu des exportations allemandes en mai. La monnaie unique avait atteint en début de séance un plus haut d'un mois à 1,1371. PÉTROLE Le marché pétrolier marque une pause au lendemain de la hausse qui a salué la diminution plus marquée qu'attendu des stocks d'essence aux Etats-Unis, perçue comme un signe de reprise de la demande. Le Brent grappille 0,21% à 43,38 dollars le baril LCOc1 mais le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,24% à 40,80 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 4 1,375 1,427 juillet million million LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 25877,00 -92,00 -0,35% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3159,75 -3,75 -0,12% Nasdaq-100 10696,50 +34,25 +0,32% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 26067,28 +177,10 +0,68% -8,66% .DJI S&P-500 .SPX 3169,94 +24,62 +0,78% -1,88% Nasdaq .IXIC 10492,50 +148,61 +1,44% +16,94% Nasdaq 100 10666,70 +142,69 +1,36% +22,14% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1430,78 +2,36 +0,17% -11,90% .FTEU3 Eurostoxx 50 3299,14 +13,05 +0,40% -11,91% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4980,86 -0,27 -0,01% -16,68% Dax 30 .GDAXI 12640,64 +145,83 +1,17% -4,59% FTSE .FTSE 6116,24 -39,92 -0,65% -18,91% SMI .SSMI 10219,30 +40,89 +0,40% -3,75% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1321 1,1329 -0,07% +0,99% Dlr/Yen JPY= 107,33 107,25 +0,07% -1,41% Euro/Yen 121,53 121,51 +0,02% -0,34% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9386 0,9381 +0,05% -3,02% Euro/CHF 1,0627 1,0630 -0,03% -2,07% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2636 1,2609 +0,21% -4,70% Indice $ .DXY 96,5290 96,4280 +0,10% +0,37% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,2100 +0,0800 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4480 -0,0070 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6720 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1286 +0,0000 +31,94 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6529 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1587 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 40,78 40,90 -0,12 -0,29% -33,38% CLc1 Brent LCOc1 43,37 43,29 +0,08 +0,18% -34,32% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

