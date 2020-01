POINT MARCHÉS-Les actions gardent le vent en poupe avant l'emploi américain (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues dans le vert * Nouveau record pour l'indice mondial MSCI après ceux de Wall Street * La tension au Moyen-Orient est retombée, espoir sur le commerce USA-Chine * L'emploi américain, principal rendez-vous économique du jour PARIS, 10 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur progression à l'ouverture vendredi dans le sillage des autres grandes places financières mondiales, le reflux de la tension géopolitique au Moyen-Orient laissant place à l'espoir de voir l'accord commercial USA-Chine soutenir la croissance mondiale et donc les profits des sociétés cotées. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,26% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,28% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,4% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,29% pour le Stoxx 600 .STOXX . Après le Stoxx 600 et les trois grands indices de Wall Street jeudi, l'indice MSCI .MIWD00000PUS , qui regroupe 49 marchés développés et émergents, a inscrit un record en début de journée. L'épisode de vive tension entre les Etats-Unis et l'Iran qui a dominé le début de la semaine est désormais considéré comme clos même si les investisseurs continuent de surveiller l'évolution des discours des deux camps, ainsi que l'enquête sur le crash d'un Boeing ukrainien mercredi à Téhéran. Selon le Canada, qui a perdu 63 ressortissants dans la catastrophe, l'avion a probablement été abattu par un missile iranien. Les investisseurs attendent désormais la signature officielle, prévue la semaine prochaine, de l'accord de "phase un" conclu entre Washington et Pékin le mois dernier. "On va assister à un événement symbolique de dialogue sino-américain. Au vu de la vigueur actuelle du marché, il est difficile de ne pas prévoir la poursuite de ce rally pour l'instant", estime Norihiro Fujito, responsable de la stratégie d'investissement de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities à Tokyo. La semaine à venir sera aussi marquée par le début des publications de résultats aux Etats-Unis. Si les analystes tablent sur un recul des bénéfices pour les trois derniers mois de 2019, ils anticipent une nette amélioration cette année. Dans l'immédiat, la séance du jour sera animée principalement par le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis en décembre: les économistes interrogés par Reuters attendent en moyenne 164.000 créations d'emplois non-agricoles, un taux de chômage stable à 3,5% et un hausse de 0,3% du salaire horaire moyen par rapport à novembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les grands indices américains ont inscrit jeudi de nouveaux records de clôture qui s'expliquent en partie par l'optimisme des marchés quant à l'issue des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et par les bonnes performances de plusieurs poids lourds de Wall Street, Apple au premier rang. L'indice Dow Jones .DJI a fini sur un gain de 0,74%, soit 211,81 points, à 28.956,90. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 21,65 points, soit 0,67%, à 3.274,70 et le Nasdaq Composite .IXIC 74,18 points (0,81%) à 9.203,43 points. Apple AAPL.O s'est adjugé 2,1%, profitant à la fois de la publication en Chine de chiffres montrant une hausse de 18% sur un an des ventes d'iPhone en décembre et du relèvement de l'objectif de cours de Jefferies. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,47% dans le sillage de Wall Street. Sur la semaine, l'indice Nikkei progresse de 0,82%. Le marché a ignoré l'annonce d'une nouvelle baisse des dépenses de consommation des ménages japonais en décembre. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC a fini la journée en repli de 0,08% mais affiche sur la semaine un gain de 0,26%. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro sont pratiquement inchangés dans les premiers échanges, à -0,227% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et 0,056% pour son équivalent français. Sur le marché obligataire américain, les rendements ont fini en légère baisse jeudi, la vigueur de la demande pour une adjudication de 16 milliards de dollars de titres à 30 ans ayant soutenu les cours. En fin de séance, le rendement des Treasuries à 30 ans US30YT=RR cédait 2,3 points de base à 2,337% et le dix ans US10YT=RR 1,4 point à 1,860%. Ce dernier remonte dans les échanges en Asie à 1,8634%. CHANGES Le dollar est pratiquement stable face aux autres grandes devises internationales .DXY (-0,05%) mais il affiche pour l'instant sa meilleure performance hebdomadaire depuis deux mois, grâce à la baisse de la tension au Moyen-Orient ainsi qu'à de bons indicateurs économiques américains. L'euro se traite autour de 1,1110 dollar EUR= contre près de 1,1160 en fin de semaine dernière. PÉTROLE Le marché pétrolier poursuit le repli entamé mercredi après le discours modéré de Donald Trump sur l'Iran et l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 0,11% à 65,30 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,15% à 59,47 dollars CLc1 . L'un comme l'autre affichent à ce stade une baisse d'environ 5% sur la semaine après l'envolée provoquée vendredi dernier par l'assassinat ciblé en Irak par l'armée américaine du général iranien Qassem Soleimani. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h45 Production industrielle novembre +0,1% +0,4% USA 13h30 Créations d'emplois décembre 164.000 266.000 Taux de chômage 3,5% 3,5% Salaire horaire moyen +0,3% +0,2% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23850,57 +110,70 +0,47% +0,82% .N225 Topix 1735,16 +6,11 +0,35% +0,80% .TOPX Hong Kong 28627,88 +66,88 +0,23% +1,55% .HSI Taiwan 12024,65 +54,02 +0,45% +0,23% .TWII Séoul 2206,39 +19,94 +0,91% +0,40% .KS11 Singapour 3255,60 +8,12 +0,25% +1,02% .STI Shanghaï 3092,29 -2,59 -0,08% +1,38% .SSEC Sydney 6929,00 +54,80 +0,80% +3,66% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28956,90 +211,81 +0,74% +1,47% .DJI S&P-500 3274,70 +21,65 +0,67% +1,36% .SPX Nasdaq 9203,43 +74,18 +0,81% +2,57% .IXIC Nasdaq 100 8989,63 +77,26 +0,87% +2,94% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1641,14 +5,38 +0,33% +1,06% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3795,88 +23,32 +0,62% +1,35% 50 .STOXX50E CAC 40 6042,55 +11,55 +0,19% +1,08% .FCHI Dax 30 13495,06 +174,88 +1,31% +1,86% .GDAXI FTSE 7598,12 +23,19 +0,31% +0,74% .FTSE SMI .SSMI 10650,97 -1,19 -0,01% +0,32% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1109 1,1105 +0,04% -0,90% EUR= Dlr/Yen 109,56 109,51 +0,05% +0,64% JPY= Euro/Yen 121,72 121,62 +0,08% -0,19% EURJPY= Dlr/CHF 0,9729 0,9731 -0,02% +0,53% CHF= Euro/CHF 1,0810 1,0807 +0,03% -0,39% EURCHF= Stg/Dlr 1,3080 1,3065 +0,11% -1,34% GBP= Indice $ 97,3990 97,4500 -0,05% +1,27% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2260 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5920 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0580 -0,0010 +28,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,8634 +0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5904 +0,0140 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 59,47 59,56 -0,09 -0,15% -2,84% US CLc1 Brent 65,32 65,37 -0,05 -0,08% -1,08% LCOc1 (Marc Angrand, avec Hideyuki Sano à Tokyo)