POINT MARCHÉS-Les actions européennes voient rouge, le coronavirus fait peur

* Les Bourses européennes baissent fortement en début de séance * Les craintes entourant le coronavirus se renforcent * Les actifs risqués délaissés au profit des valeurs refuges * Le luxe, les transports et les ressources de base en première ligne par Patrick Vignal PARIS, 27 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes baissent nettement lundi, les craintes concernant l'épidémie de coronavirus conduisant les investisseurs à délaisser les actifs risqués au profit des valeurs refuges. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 1,39% à 5.940,26 points vers 08h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 1,33% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 1,49%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 1,15%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,43% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,22%. Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi lundi à 81 morts en Chine, où le gouvernement a allongé les vacances du nouvel an pour tenter de juguler la propagation de la maladie suscitant des craintes parmi les voyagistes du monde entier. Les autorités sanitaires à travers le monde sont engagées dans une course contre la montre après l'apparition de plusieurs cas en-dehors de la Chine, notamment en Thaïlande, en Australie, aux Etats-Unis et en France. Le maire de Wuhan, épicentre de l'épidémie, s'attend à un millier de nouveaux cas dans la ville qui va intensifier la construction d'hôpitaux dédiés. Avant l'émergence du coronavirus, les marchés d'actions évoluaient à des niveaux élevés, voire à des records pour certains indices, rappelle l'analyste Michael Hewson (CMC Markets). "Certains traders s'interrogeaient sur les valorisations tendues des actions et la peur entourant la crise sanitaire leur sert maintenant d'excuse pour enlever de l'argent de la table", fait-il valoir. Dans ce contexte tendu, les investisseurs accorderont tout de même une attention discrète à l'indice Ifo sur le climat des affaires en Allemagne (09h00 GMT). VALEURS: Dans les premiers échanges en Europe, les valeurs du luxe et des transports, très exposées à la Chine, souffrent logiquement: LVMH LVMH.PA perd 2,95%, Hermès HRMS.PA 2,19%, Kering PRTP.PA 2,77% et Air France AIRF.PA 4,11%. La plus forte baisse du CAC est pour Accor ACCP.PA (-3,93%). ArcelorMittal MT.AS (-3,7%) recule fortement pour les mêmes raisons. Tous les indices sectoriels sont nettement dans le rouge, avec des baisses particulièrement marquées pour les ressources de base .SXPP (-3,14%) ainsi que pour les transports et les loisirs .SXTP (-2,95%). EN ASIE L'aversion au risque est forte également en Asie où la Bourse de Tokyo a perdu plus de 2% .N225 . L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS cède 0,2%, une perte atténuée par la fermeture des marchés chinois pour le Nouvel An lunaire. A WALL STREET L'indice Dow Jones .DJI a cédé vendredi 170,36 points, soit 0,58%, à 28.989,73 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 30,07 points (0,90%) à 3.295,47 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 87,57 points (0,93%) à 9.314,91 points. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le Dow et le S&P ont perdu chacun plus de 1%, leur plus mauvaise performance hebdomadaire depuis mi-août. Contre la tendance lors de la séance de vendredi, Intel INTC.O a bondi de plus de 8%, porté par des prévisions annuelles supérieures aux attentes. CHANGES A Tokyo, les valeurs exportatrices ont souffert de l'appréciation du yen, repli traditionnel lors des épisodes d'aversion au risque. La devise japonaise a pris jusqu'à 0,5% face au dollar pour toucher un pic de deux semaines et demi avant de s'apaiser JPY= . Le dollar est stable face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui progresse légèrement, autour de 1,1035. .DXY EUR= TAUX Le repli vers les actifs jugés les plus sûrs profite logiquement aux emprunts d'Etat, à commencer par les Treasuries à 10 ans, dont le rendement perd près trois points de base à 1,6493% dans les échanges en Asie US10YT=RR . Dans les premières transactions en Europe, le Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR cède 1,5 point de base à -0,345%. Comme plusieurs obligations souveraines de la zone euro, l'OAT française à 10 ans FR10YT=RR a touché en début de séance un creux de trois mois, à -0,083%. PÉTROLE Autre signe de l'aversion au risque, les deux contrats de référence sur le brut perdent plus de 2%, à 59,31 dollars le baril pour le Brent de mer du Nord LCOc1 et 52,91 pour le brut léger américain (WTI) CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des janvier 97,0 96,3 affaires USA 15h00 Ventes de logements neufs décembre 728.000 719.000 - en pourcentage +1,7% +1,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEEN S Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirs 1636, -20,1 -1,22 +0,76 t 300 37 3 % % .FTEU3 Eurostox 3734, -44,5 -1,18 -0,28 x 50 61 5 % % <.stoxx5> CAC 40 5938, -85,2 -1,42 -0,65 .FCHI 98 8 % % Dax 30 13394 -182, -1,34 +1,10 .GDAXI ,49 19 % % FTSE 7487, -98,3 -1,30 -0,73 .FTSE 60 8 % % SMI 10731 -117, -1,09 +1,08 .SSMI ,93 82 % % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQU ES Indices Clôtu Var. Var. YTD re Point % s Nikkei-2 23343 -483, -2,03 -1,32 25 ,51 67 % % .N225 Topix 1702, -27,8 -1,61 -1,09 .TOPX 57 7 % % Hong 27949 +40,5 +0,15 -0,85 Kong ,64 2 % % .HSI Taiwan 12118 +28,4 +0,24 +1,01 .TWII ,71 2 % % Séoul 2246, -21,1 -0,93 +2,21 .KS11 13 2 % % Singapou 3240, +5,46 +0,17 +0,53 r .STI 02 % % Shanghaï 2976, -84,2 -2,75 -2,41 .SSEC 53 3 % % Sydney 7090, +2,50 +0,04 +6,08 .AXJO 50 % % La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précéden te : Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow 28989 -170, -0,58 +1,58 Jones ,73 36 % % .DJI S&P-500 3295, -30,0 -0,90 +2,00 .SPX 47 7 % % Nasdaq 9314, -87,5 -0,93 +3,82 .IXIC 91 7 % % Nasdaq 9141, -75,5 -0,82 +4,68 100 47 2 % % .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,103 1,102 +0,07 +0,00 EUR= 1 3 % % Dlr/Yen 109,0 109,2 -0,17 +0,20 JPY= 8 7 % % Euro/Yen 120,3 120,4 -0,09 +0,00 Dlr/CHF 0,971 0,971 +0,01 +0,34 CHF= 1 0 % % Euro/CHF 1,071 1,070 +0,07 +0,00 Stg/Dlr 1,307 1,307 -0,02 -1,40 GBP= 4 6 % % Indice $ 97,87 97,85 +0,02 +1,77 .DXY 70 30 % % OR Cours Veill Var.% YTD e Or Spot 1577, 1570, +0,43 +3,97 XAU= 18 37 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 173,5 +0,22 Bund 0 FGBLc1 Bund 10 -0,34 -0,01 ans Bund 2 -0,62 -0,01 ans OAT 10 -0,08 -0,01 +25,7 ans 0 Treasury 10 ans 1,65 -0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,46 -0,02 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars) dent Brut 53,03 54,19 -1,16 -2,14 -13,3 léger US % 6% CLc1 Brent 59,51 60,69 -1,18 -1,94 -9,87 LCOc1 % % (édité par) => =r> => => =>

