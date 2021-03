POINT MARCHÉS-Les actions européennes repartent de l'avant

* Les Bourses européennes nettement dans le vert en début de séance * Les espoirs pour l'économie l'emportent sur les craintes sanitaires * L'indice d'inflation "core PCE" au menu du jour PARIS, 26 mars (Reuters) - Les Bourses européennes paraissent décidées vendredi à terminer sur une note positive une semaine compliquée, les espoirs de reprise économique l'emportant sur les craintes sanitaires en Europe et l'inquiétude toujours présente d'une possible accélération de l'inflation. Le rebond de la veille à Wall Street, qui s'est prolongé sur les marchés asiatiques, et des futures sur les indices new-yorkais orientés dans le vert soutiennent la tendance en Europe dans les premiers échanges. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI prend 0,57% à 5.986,12 points vers 08h45 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI gagne 0,88% et à Londres, le FTSE .FTSE progresse de 0,74%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 0,69%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,75% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,74%. Les craintes face à la dégradation sanitaire en Europe, qui oblige plusieurs pays de la région à mettre en oeuvre des mesures de restriction, ont pesé toute la semaine sur les Bourses européennes. Mais les espoirs de reprise économique mondiale, et notamment aux Etats-Unis, ont parallèlement soutenu les valeurs financières et cycliques, ce qui a donné des séances très indécises dans un contexte d'habillage de portefeuilles par les investisseurs en cette fin de trimestre. "Une certaine accalmie revient, surtout grâce à l'amélioration des perspectives économiques aux Etats-Unis et des campagnes de vaccination qui s'accélèrent", note Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBPAM. "Ceci sera favorable à un retour de l'appétit pour le risque", ajoute-t-il en soulignant toutefois le niveau élevé des valorisations, beaucoup de bonnes nouvelles étant déjà intégrées dans les cours. Les investisseurs suivront avec attention la publication à 12h30 GMT de l'indice des prix "core PCE" aux Etats-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, qui devrait donner des indications sur l'évolution d'une thématique au coeur des inquiétudes des opérateurs ces dernières semaines. VALEURS EN EUROPE Tous les indices sectoriels européens progressent en début de séance, avec des gains marqués pour les compartiments les plus cycliques, à commencer par les ressources de base .SXPP (+2,74%). Les plus fortes hausses d'un CAC 40 presque intégralement dans le vert sont pour ArcelorMittal MT.AS et Engie ENGIE.PA , qui gagnent chacun autour de 2%. La plus forte et l'une des rares baisses de l'indice large parisien SBF 120 .SBF120 est pour Rexel RXL.PA , qui perd 2,46% après avoir annoncé avant l'ouverture la nomination de Guillaume Texier au poste de directeur général pour succéder à Patrick Berard à compter du 1er septembre. A WALL STREET Les futures sur les indices new-yorkais signalent pour l'instant une hausse comprise entre 0,3% et 0,4% à l'ouverture. La Bourse de New York a rebondi jeudi en fin de séance, les investisseurs se focalisant sur des titres sous-évalués qui devraient profiter à plein des fortes perspectives de croissance de l'économie américaine cette année. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,62% à 32.619,48 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,52%, à 3.909,52 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,12% à 12.977,68 points. Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi qu'il relevait son objectif de vaccinations contre le coronavirus dans le pays, disant vouloir que 200 millions de doses de vaccin soient administrées aux Etats-Unis au cours des 100 premiers jours de son mandat. La Réserve fédérale a annoncé par ailleurs jeudi qu'elle allait vraisemblablement lever les restrictions des banques sur la distribution de dividendes et le rachat de leurs propres actions à l'issue des tests de résistance en juin. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 1,56%, dans la foulée de Wall Street et d'achats à bon compte qui ont profité notamment aux valeurs technologiques. Les Bourses chinoises ont repris des couleurs à la faveur de la progression des valeurs liées à la consommation, après avoir souffert des craintes de resserrement monétaire et des tensions entre la Chine et les pays occidentaux. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a gagné 2,27% et l'indice Hang Seng .HSI a pris 1,6%. Aux valeurs, le fabricant de smartphones chinois Xiaomi 1810.HK s'est envolé de plus de 6% après que Reuters a rapporté que le groupe prévoyait de produire des véhicules électriques en coopération avec le constructeur automobile Great Wall Motor. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR regagne quatre points de base, à 1,66%, après un creux à 1,591% la veille. Il pourrait réagir aux chiffres de l'inflation "core PCE" aux Etats-Unis ainsi qu'aux données sur les revenus et dépenses des ménages américains publiés au même moment. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR suit la tendance et gagne plus de deux points de base à -0,36%. CHANGES La hausse des rendements obligataires américains bénéficie au dollar, qui évolue à un plus haut depuis novembre face à un panier de devises de référence (+0,25%). .DXY Le billet vert profite aussi des perspectives d'amélioration économique aux Etats-Unis, avec l'accélération du déploiement de la vaccination. L'euro progresse légèrement, à 1,1776, après être tombé jeudi sous le seuil de 1,18 dollar pour la première fois depuis quatre mois. EUR= PÉTROLE Les cours du brut reprennent des couleurs après leur fort repli de la veille, la perspective d'un blocage prolongé du canal de Suez après l'échouement d'un navire porte-conteneurs faisant craindre une réduction de l'offre de pétrole brut et de produits raffinés. Le baril de Brent LCOc1 avance de 2,18% à 63,30 dolalrs et celui du brut léger américain CLc1 gagne 2,53% à 60,04 dollars. Les deux références s'acheminent néanmoins vers un nouveau repli hebdomadaire, pour la troisième semaine d'affilée. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des mars 93,2 92,4 affaires USA 12h30 Revenus des ménages février -7,3% +10,0% Indice des prix "core PCE" +1,5% +1,5% sur un an USA 14h00 Indice de confiance du mars 83,6 83,0* Michigan (déf.) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1643,55 +13,84 +0,85% +6,97% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3858,24 +25,67 +0,67% +8,60% 50 .STOXX50E CAC 40 5982,67 +30,26 +0,51% +7,77% .FCHI Dax 30 14749,3 +128,03 +0,88% +7,51% .GDAXI 9 FTSE 6733,99 +59,16 +0,89% +4,23% .FTSE SMI .SSMI 11141,6 +42,88 +0,39% +4,09% 9 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 29176,7 +446,82 +1,56% +6,31% .N225 0 Topix 1984,16 +28,61 +1,46% +9,95% .TOPX Hong Kong 28336,4 +436,82 +1,57% +4,06% .HSI 3 Taiwan 16305,8 +245,74 +1,53% +10,68% .TWII 8 Séoul 3041,01 +32,68 +1,09% +5,83% .KS11 Singapour 3160,77 +19,06 +0,61% +11,15% .STI Shanghaï 3418,33 +54,74 +1,63% -1,58% .SSEC Sydney 6824,20 +33,60 +0,49% +3,60% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 32619,4 +199,42 +0,62% +6,58% .DJI 8 S&P-500 3909,52 +20,38 +0,52% +4,09% .SPX Nasdaq 12977,6 +15,79 +0,12% +0,69% .IXIC 8 Nasdaq 100 12780,5 -18,37 -0,14% -0,84% .NDX 1 Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1781 1,1764 +0,14% -3,54% EUR= Dlr/Yen 109,44 109,17 +0,25% +6,08% JPY= Euro/Yen 128,92 128,43 +0,38% +1,58% EURJPY= Dlr/CHF 0,9404 0,9400 +0,04% +6,25% CHF= Euro/CHF 1,1079 1,1057 +0,20% +2,52% EURCHF= Stg/Dlr 1,3779 1,3732 +0,34% +0,78% GBP= Indice $ 92,7820 92,5280 +0,27% -3,53% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1727,60 1726,82 +0,05% +13,88% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,22 -0,36 FGBLc1 Bund 10 ans -0,36 +0,03 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,72 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,11 +0,03 +24,89 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,66 +0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,13 -0,00 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 60,00 58,56 +1,44 +2,46% -1,98% US CLc1 Brent 63,28 61,95 +1,33 +2,15% -4,16% LCOc1 (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)