POINT MARCHÉS-Les actions européennes repartent à la hausse après une série de bonnes nouvelles

* Le Stoxx 600 gagne 1,67%, le CAC 40 prend 1,52% * L'Asie finit sur des gains, Wall Street attendue en hausse * Les représentants américains votent en faveur du plan de relance * Le vaccin de Johnson & Johnson autorisé aux Etats-Unis * Les taux s'apaisent, peu de variations du côté des changes, le pétrole monte par Laetitia Volga PARIS, 1er mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes repartent de l'avant lundi dans les premiers échanges grâce au recul des rendements des emprunts d'Etat, aux avancées sur le plan de relance aux Etats-Unis et au feu vert américain à un nouveau vaccin. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 1,52% à 5.789,71 points à 08h37 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 1,29% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 1,67%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 1,5%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,61% et le Stoxx 600 .STOXX monte de 1,67%. Sur le marché obligataire, les rendements souverains évoluent en baisse, traduisant l'apaisement des craintes sur un resserrement plus prononcé que prévu des politiques monétaires des banques centrales face aux anticipations d'accélération de l'inflation. "Le marché surestime la possibilité d'une hausse des taux à court terme. Il est vrai que si l'économie reste forte et que la pression inflationniste augmente, la Réserve fédérale devrait normaliser sa politique de taux. Mais nous pensons qu'il est trop tôt pour le faire, la réaction est excessive", a déclaré Tohru Sasaki, chez J.P. Morgan. Le mois de mars a débuté par une bonne nouvelle avec l'adoption par la Chambre des représentants du plan de relance de 1.900 milliards de dollars voulu par Joe Biden pour lutter contre les répercussions de la pandémie de COVID-19. Le texte sera soumis au Sénat où la mesure sur un relèvement du salaire minimum pourrait devoir être retirée face à l'opposition des élus républicains et de deux démocrates. A cette avancée sur la relance s'ajoute l'autorisation aux Etats-Unis du vaccin développé par le géant pharmaceutique Johnson & Johnson JNJ.N dont les premières doses y seront disponibles à partir de mardi. La séance du jour sera rythmée en Europe par les indices PMI manufacturier, qui pourraient confirmer une amélioration dans le secteur et par une première estimation de l'inflation en Allemagne en février. Les investisseurs surveilleront plus tard l'ISM des services aux Etats-Unis. VALEURS La hausse des marchés européens profite à la totalité des secteurs de la cote: l'indice Stoxx des transports et loisirs .SXTP gagne 2,29%, celui de la distribution .SXRP 2,38% et celui des ressources de base .SXPP 2,39%. Toutes les valeurs au sein du CAC 40 parisien sont dans le vert comme ArcelorMittal MT.AS (+3,32%), Airbus AIR.PA (+2,67%) et Renault RENA.PA (+1,72%). Kering PRTP.PA gagne 2,67% à la suite d'un relèvement de conseil de Jefferies à l'achat. Eurofins Scientific EUFI.PA prend 4,10% après la publication de résultats annuels supérieurs à ses propres attentes. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains suggèrent pour le moment une ouverture en hausse de l'ordre de 1% à 1,6%. Vendredi, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé, le Nasdaq rebondissant légèrement après sa forte chute de la veille tandis que le Dow Jones signait une nouvelle séance de baisse dans un marché peu actif sur fond d'inquiétude des investisseurs au sujet de l'inflation, qui a réveillé l'aversion au risque. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,50% à 30.932,37 points. Le S&P-500 .SPX a reculé de 0,48% à 3.811,15 points et le Nasdaq Composite .IXIC a rebondi de 0,56% à 13.192,34 points. Les trois indices ont bouclé l'ensemble du mois de février en territoire positif, le Dow Jones enregistrant une hausse de 3,15%, le S&P-500 de 2,60% et le Nasdaq de 0,93%. EN ASIE Après avoir subi sa plus lourde chute depuis avril lors de la précédente séance, le Nikkei .N225 a repris 2,41% ce lundi à la Bourse de Tokyo, emmené par les actions technologiques dans le sillage du Nasdaq et par l'accalmie sur le marché obligataire. Les Bourses de Chine ont aussi nettement progressé en dépit du ralentissement de la croissance de l'activité du secteur manufacturier en février, à son rythme le plus faible en neuf mois. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 a gagné 1,54% et l'indice composite de Shanghai .SSEC 1,21%. TAUX/CHANGES Du côté du marché obligataire, les rendements des Treasuries continuent de baisser: le dix ans US10YT=RR perd plus de quatre points de base à 1,4136% après un pic d'un an à plus de 1,6% jeudi. Le rendement du Bund à dix ans retombe à -0,306% dans les premiers échanges après avoir inscrit un plus haut de près d'un an vendredi à -0,203% et son équivalent français recule de 5,3 points de base à -0,066%. Du côté des devises, le billet vert est stable face à un panier de référence et l'euro se traite autour de 1,2056 dollar .DXY , EUR= PÉTROLE Les espoirs sur la reprise de l'économie portent le marché pétrolier où le baril de Brent LCOc1 gagne 1,8% à 65,58 dollars et celui du brut léger américain CLc1 1,79% à 62,6 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1er MARS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit février 55,0 55,0* manufacturier définitif DE 08h55 Indice PMI Markit février 60,6 60,6* manufacturier définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit février 57,7 57,7* manufacturier définitif GB 09h30 Indice PMI Markit février 54,9 54,9* manufacturier définitif DE 13h00 Inflation IPCH (1re février +0,6% +1,4% estimation) - sur un an +1,6% +1,6% US 15h00 Indice ISM manufacturier février 58,9 58,7 * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1584,83 +25,35 +1,63% +3,14% .FTEU3 Eurostoxx 50 3692,06 +55,62 +1,53% +3,92% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5790,62 +87,40 +1,53% +4,31% Dax 30 .GDAXI 13968,51 +182,22 +1,32% +1,82% FTSE .FTSE 6592,67 +109,24 +1,68% +2,05% SMI .SSMI 10682,54 +160,32 +1,52% -0,20% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 29663,50 +697,49 +2,41% +8,09% .N225 Topix .TOPX 1902,48 +37,99 +2,04% +5,42% Hong Kong .HSI 29452,57 +472,36 +1,63% +8,16% Taiwan .TWII 15953,80 -498,38 -3,03% +8,29% Séoul .KS11 3012,95 -86,74 -2,80% +4,85% Singapour .STI 2976,05 +27,01 +0,92% +4,65% Shanghaï .SSEC 3551,40 +42,32 +1,21% +2,26% Sydney .AXJO 6789,60 +116,30 +1,74% +3,07% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 30932,37 -469,64 -1,50% +1,06% S&P-500 .SPX 3811,15 -18,19 -0,48% +1,47% Nasdaq .IXIC 13192,35 +72,96 +0,56% +2,36% Nasdaq 100 12909,44 +81,13 +0,63% +0,16% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2054 1,2074 -0,17% -1,30% Dlr/Yen JPY= 106,57 106,58 -0,01% +3,30% Euro/Yen 128,48 128,60 -0,09% +1,23% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9102 0,9082 +0,22% +2,84% Euro/CHF 1,0973 1,0968 +0,05% +1,54% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3938 1,3932 +0,04% +1,94% Indice $ .DXY 90,9270 90,8790 +0,05% -5,45% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1751,16 1733,49 +1,02% +15,43% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 174,19 +0,79 FGBLc1 Bund 10 ans -0,31 -0,05 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,07 -0,06 +23,84 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,41 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,13 -0,02 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 62,61 61,50 +1,11 +1,80% +2,29% CLc1 Brent LCOc1 65,60 64,42 +1,18 +1,83% -0,65% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)