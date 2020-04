Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions européennes en hausse prudente avant les résultats Reuters • 20/04/2020 à 10:05









* L'indice Stoxx 600 gagne 0,48%, le CAC 40 à Paris 0,4% * Optimisme sur le déconfinement progressif en Europe et aux USA * L'agenda des publications de résultats incite à la prudence * Les cours du pétrole au plus bas depuis 1999, le WTI sous $15 par Marc Angrand PARIS, 20 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes affichent une progression prudente en début de séance lundi, entre la perspective d'une levée progressive des mesures de confinement dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis d'une part, la prudence de mise avant les publications de résultats et l'impact d'une nouvelle baisse des cours du pétrole d'autre part. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,4% à 4.516,99 points vers 07h50 GMT après avoir hésité entre hausse et baisse dans les premiers échanges. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,16% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,63%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,54%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,21% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,48%. Si le bilan de la pandémie de coronavirus continue de s'alourdir dans le monde, les hospitalisations et les décès ralentissent dans plusieurs pays et régions parmi les plus touchés, parmi lesquels la France, l'Italie et l'Etat de New York. Parallèlement, l'Allemagne rouvre à partir de ce lundi une partie de ses commerces, la France a confirmé dimanche préparer une reprise partielle de l'activité pour le 11 mai et le Congrès américain semble se rapprocher d'un compromis sur l'aide aux petites et moyennes entreprises, même si les modalités de la levée des confinements alimentent les tensions entre la Maison blanche et les gouverneurs de plusieurs Etats. Pour les investisseurs, les préoccupations immédiates portent surtout sur l'impact de la pandémie et des mesures de confinement sur les comptes des entreprises, avec la multiplication à partir de ce lundi des publications de résultats, qui devraient marquer un net repli des bénéfices au premier trimestre et s'accompagner de prévisions sombres pour le deuxième. Autre facteur défavorable: la rechute des cours du pétrole, au plus bas depuis plus de 20 ans pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 . "Les investisseurs semblent conserver leur perspective d'un retour à la croissance au troisième trimestre 2020 mais les risques, au-delà de la saison des résultats des entreprises, sur le marché du pétrole et sur le décalage de la réouverture de l'économie américaine, pourraient mettre à mal la poursuite de la tendance haussière à moyen terme", estime Vincent Boy, analyste marché chez IG France. PÉTROLE Le marché pétrolier poursuit sa baisse, un mouvement relativement contenu pour le Brent mais beaucoup plus spectaculaire pour le WTI, qui souffre de la crainte d'une saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis. Le cours du baril de WTI s'effondre ainsi de 18,99% à 14,80 dollars CLc1 , au plus bas depuis 1999, alors que le Brent abandonne 2,42% à 27,40 dollars le baril LCOc1 . VALEURS Si les secteurs de l'assurance .SXIP (+1,28%), de la santé .SXDP (+1,12%) et même des transports et du tourisme .SXTP (+0,77%) sont bien orientés, ceux des matières premières .SXPP (-0,97%) et de la construction .SXOP (-0,31%) évoluent dans le rouge. A Paris, Total TOTF.PA (-0,85%) et TechnipFMC FTI.PA (-2,82%) figurent parmi les plus fortes baisses du CAC. A la hausse, Vivendi VIV.PA prend 3,78% après un chiffre d'affaires solide au premier trimestre et Philips PHG.AS s'adjuge 4,67% après des prévisions 2020 supérieures au consensus. Fnac Darty FNAC.PA gagne 7,91% après avoir souscrit un emprunt de 500 millions d'euros garanti par l'Etat français, éloignant ainsi le risques de difficultés financières liées à la fermeture de la plupart de ses magasins. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, la prudence l'a emporté avant les résultats et l'annonce d'une chute de près de 12% sur un an des exportations japonaise en mars (-16% vers les Etats-Unis) et l'indice Nikkei .N225 a fini la journée sur une baisse de 1,15%. A Shanghaï, le SSE Composite .SSEC a pris 0,5%, profitant de l'annonce d'une nouvelle réduction de 20 points de base du taux préférentiel de prêt à un an de la Banque populaire de Chine, à 3,85%. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers américains suggèrent pour l'instant une ouverture en repli à l'orée de l'une des semaines les plus chargées du trimestre en publications de résultats. Vendredi, la Bourse de New York a fini la semaine par une séance de nette progression au lendemain de la présentation par Donald Trump de son plan de redémarrage progressif de l'économie américaine. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,99% à 24.242,49 points, le S&P-500 .SPX 2,68% à 2.874,56 et le Nasdaq Composite .IXIC 1,38% à 8.650,14. Sur la semaine écoulée, le Dow a pris 2,2%, le S&P-500 3% et le Nasdaq 6,1%. Ce dernier affiche sa plus forte progression sur deux semaines depuis 2001. TAUX Les rendements obligataires de référence européens sont pratiquement inchangés, à -0,474% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et 0,04% pour son équivalent français FR10YT=RR , tandis que le dix ans américain recule de deux points de base environ à 0,6384% US10YT=RR . Les rendements italiens sont quant à eux repartis à la hausse, un mouvement lié aux incertitudes sur la politique européenne de gestion de la crise à l'approche du Conseil européen de jeudi. CHANGES Le dollar profite lui aussi du climat général incitant à la prudence: l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence .DXY progresse de 0,16% et l'euro revient autour de 1,0850 EUR= . La baisse du pétrole pénalise par ailleurs les monnaies de plusieurs grands producteurs de brut, comme le dollar canadien CAD= ou la couronne norvégienne NOK= . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1310,47 +2,34 +0,18% -19,30% .FTEU3 Eurostoxx 50 2903,66 +15,36 +0,53% -22,47% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4516,66 +17,65 +0,39% -24,45% Dax 30 .GDAXI 10698,57 +72,79 +0,69% -19,25% FTSE .FTSE 5795,24 +8,28 +0,14% -23,16% SMI .SSMI 9667,85 +55,02 +0,57% -8,94% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 19669,12 -228,14 -1,15% -16,86% .N225 Topix .TOPX 1432,41 -10,13 -0,70% -16,79% Hong Kong 24333,35 -46,65 -0,19% -13,68% .HSI Taiwan .TWII 10586,71 -10,33 -0,10% -11,76% Séoul .KS11 1898,36 -16,17 -0,84% -13,62% Singapour 2597,01 -17,59 -0,67% -19,42% .STI Shanghaï 2852,55 +14,06 +0,50% -6,48% .SSEC Sydney .AXJO 5353,00 -134,50 -2,45% -19,91% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 24242,49 +704,81 +2,99% -15,05% .DJI S&P-500 .SPX 2874,56 +75,01 +2,68% -11,03% Nasdaq .IXIC 8650,14 +117,78 +1,38% -3,59% Nasdaq 100 8832,41 +74,58 +0,85% +1,14% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0865 1,0876 -0,10% -3,08% Dlr/Yen JPY= 107,70 107,51 +0,18% -1,07% Euro/Yen 117,02 116,93 +0,08% -4,04% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9677 0,9671 +0,06% -0,01% Euro/CHF 1,0514 1,0516 -0,02% -3,11% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2469 1,2499 -0,24% -5,96% Indice $ .DXY 99,8650 99,7820 +0,08% +3,84% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1674,66 1684,19 -0,57% +10,39% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,75 -0,10 FGBLc1 Bund 10 ans -0,48 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,05 +0,02 +52,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,64 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,21 +0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 14,79 18,27 -3,48 -19,05% -75,84% CLc1 Brent LCOc1 27,37 28,08 -0,71 -2,53% -58,55% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.