POINT MARCHÉS-Les actions européennes en hausse avant une rafale d'indicateurs

* L'indice Stoxx 600 gagne 1%, le CAC 40 à Paris 1,17% * A Wall Street, le S&P-500 a inscrit un nouveau record de clôture * Indices PMI manufacturiers et inscriptions au chômage à l'agenda * Repli à Tokyo à cause des craintes liées à la pandémie * Le dollar au plus haut depuis début avril par Marc Angrand PARIS, 1er juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi pour la première séance du second semestre, après un nouveau record de clôture à Wall Street et en attendant une série d'indicateurs susceptibles de nourrir les débats sur la vigueur de la reprise économique et l'évolution des politiques monétaires. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,17% à 6.584,21 points à 07h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,88% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,94%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,12%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,83% et le Stoxx 600 .STOXX de 1%. Les actions européennes conservent ainsi l'orientation positive qui a dominé le premier semestre (+14,4% en six mois pour le Stoxx 600, +17,5% pour le CAC 40) sur fond de reprise économique et de progrès de la vaccination contre le COVID-19. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a néanmoins souligné une nouvelle fois ce jeudi que la reprise restait exposée à des incertitudes, à commencer par les risques liés à la propagation des variants du coronavirus. Dernier signe en date de l'amélioration de la conjoncture: en Allemagne, les ventes au détail ont rebondi de 4,2% en mai après une chute de 6,8% en avril. Cette première séance de juillet sera animée en Europe par les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier, puis aux Etats-Unis par les statistiques des inscriptions au chômage et par l'ISM manufacturier, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi vendredi. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur 700.000 créations d'emplois non-agricoles en juin mais leurs estimations s'échelonnent de 376.000 à 1,05 million et tout chiffre éloigné du consensus pourrait relancer le débat sur l'opportunité d'une modification de la stratégie de la Fed dans les mois à venir. En Chine, le PMI manufacturier Caixin-Markit a reculé plus qu'attendu en juin à 51,3 après 52 en mai alors que le consensus Reuters le donnait à 51,8. VALEURS Tous les grandes secteurs de la cote européenne évoluent dans le vert, les plus fortes progressions étant pour le compartiment des transports et des loisirs, dont l'indice Stoxx .SXTP gagne 1,58%, et celui des banques .SX7P (+1,30%). Dans l'actualité des résultats, Sodexo EXHO.PA gagne 4,19% après avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats pour l'exercice en cours et Trigano TRIA.PA bondit de 7,63% après avoir dit sur le maintien d'une "très forte demande". Société générale SOGN.PA figure dans le peloton de tête du CAC 40 avec une progression de 2,55% grâce au relèvement de la recommandation de Deutsche Bank, passé à l'achat. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a perdu 0,29%, pénalisé par les craintes d'une extension des restrictions sanitaires face à la résurgence de l'épidémie de coronavirus au Japon. Les autorités devraient prolonger de deux semaines au moins les restrictions en vigueur à Tokyo et dans sa région, a-t-on appris de quatre sources gouvernementales, les nouveaux cas d'infection ayant atteint leur plus haut niveau depuis le 26 mai à moins d'un mois de l'ouverture des Jeux olympiques. En Chine, le SSE Composite .SSEC a cédé 0,07% et le CSI 300 .CSI300 0,11% dans des volumes réduits en ce jour du centenaire du Parti communiste chinois. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI et de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX mais stable et de 0,1% pour le Nasdaq .IXIC . Mercredi, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé, les investisseurs restant prudents en attendant le rapport mensuel du département du Travail: le Dow Jones .DJI a gagné 0,61% à 34.502,51 et le S&P-500 a pris 0,13% à 4.297,5 alors que le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,17% à 14.503,95. Le S&P-500 a inscrit son cinquième record de clôture consécutif. TAUX/CHANGES Le regain d'appétit pour le risque qui favorise les actions se traduit aussi par une remontée des rendements obligataires: celui du Bund allemand à dix ans prend un peu plus d'un point de base à -0,189% DE10YT=RR et son équivalent américain près de trois points à 1,4747% US10YT=RR . Ce dernier était tombé à 1,438% en séance mercredi, au plus bas depuis le 21 juin. Sur le marché des devises, le dollar réduit ses gains après avoir atteint en début de journée son plus haut niveau depuis le 8 avril face à un panier de référence .DXY . Face au yen, il a touché un pic de 15 mois JPY= . L'euro se traite autour de 1,1850 EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier reste soutenu par la baisse continue des stocks aux Etats-Unis, à quelques heures de la réunion de l'Opep+ sur sa stratégie de production. Le Brent gagne 0,48% à 74,98 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,59% à 73,90 dollars CLc1 . Les pays de l'Opep et leurs alliés, dont la Russie, doivent décider de l'évolution de leur production à partir du mois d'août, certains analystes tablant sur une prolongation des mesures d'encadrement en vigueur alors que d'autres s'attendent à une augmentation qui pourrait atteindre un million de barils par jour. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI ISH Markit juin 58,6 58,6* manufacturier définitif DE 07h55 Indice PMI ISH Markit juin 64,9 64,9* manufacturier définitif EZ 08h00 Indice PMI ISH Markit juin 63,1 63,1* manufacturier définitif GB 08h30 Indice PMI ISH Markit juin 64,2 64,2* manufacturier définitif USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 390.000 411.000 26/6 USA 14h00 Indice ISM manufacturier juin 61,0 61,2 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1764,50 +15,49 +0,89% +14,84% .FTEU3 Eurostoxx 50 4111,03 +46,73 +1,15% +15,72% .STOXX50E CAC 40 6586,32 +78,49 +1,21% +18,64% .FCHI Dax 30 15682,53 +151,49 +0,98% +14,31% .GDAXI FTSE .FTSE 7105,44 +67,97 +0,97% +9,98% SMI .SSMI 11992,30 +49,58 +0,42% +12,04% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 28707,04 -84,49 -0,29% +4,60% .N225 Topix .TOPX 1939,21 -4,36 -0,22% +7,45% Hong Kong 28827,95 -166,15 -0,57% +5,86% .HSI Taiwan 17713,94 -41,52 -0,23% +20,24% .TWII Séoul .KS11 3282,06 -14,62 -0,44% +14,22% Singapour 3127,25 -3,21 -0,10% +9,97% .STI Shanghaï 3588,78 -2,42 -0,07% +3,33% .SSEC Sydney 7265,60 -47,40 -0,65% +10,30% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 34502,51 +210,22 +0,61% +12,73% .DJI S&P-500 4297,50 +5,70 +0,13% +14,41% .SPX Nasdaq 14503,95 -24,38 -0,17% +12,54% .IXIC Nasdaq 100 14554,80 -17,94 -0,12% +12,93% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1855 1,1855 +0,00% -2,93% EUR= Dlr/Yen 111,22 111,10 +0,11% +7,80% JPY= Euro/Yen 131,86 131,73 +0,10% +3,89% EURJPY= Dlr/CHF 0,9248 0,9249 -0,01% +4,49% CHF= Euro/CHF 1,0967 1,0962 +0,05% +1,48% EURCHF= Stg/Dlr 1,3829 1,3827 +0,01% +1,14% GBP= Indice $ 92,3970 92,4360 -0,04% -3,93% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1776,36 1769,80 +0,37% +17,10% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,40 -0,21 FGBLc1 Bund 10 ans -0,19 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,66 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,15 +0,01 +33,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,47 +0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,25 +0,01 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 73,91 73,47 +0,44 +0,60% +20,75% CLc1 Brent LCOc1 75,00 74,62 +0,38 +0,51% +13,58% (Édité par Blandine Hénault)