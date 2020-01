POINT MARCHÉS-Les actions européennes commencent l'année du bon pied

* L'indice Stoxx 600 gagne 0,62%, le CAC 40 à Paris 0,84% * Trump signera l'accord commercial avec la Chine le 15 janvier * Nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise * Les PMI manufacturiers européens vont animer la séance PARIS, 2 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance jeudi, profitant d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise et de la confirmation de la signature prochaine de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, en attendant les tout premiers indicateurs économiques de 2020. À Paris, le CAC 40 .FCHI , qui a fini 2019 par deux séances de baisse mais affiche sur l'année écoulée un gain de 26,37%, progresse de 0,84% à 6.028,22 points vers 08h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,24% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,86%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en hausse de 0,62%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,62% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,62%. La Banque populaire de Chine a annoncé mercredi une nouvelle réduction (la huitième en deux ans), de 50 points de base, du ratio de réserves obligatoires imposé aux banques. Une mesure qui vise à favoriser le crédit en libérant quelque 800 milliards de yuans (102 milliards d'euros) de liquidités. Mardi, Donald Trump avait déclaré qu'il signerait le 15 janvier, à la Maison blanche, la "phase 1" de l'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis annoncé le 13 décembre, et qu'il se rendrait à Pékin "à une date ultérieure" pour lancer la prochaine étape des discussions. Le tout début de l'année boursière 2020 en Europe est ainsi animé par les deux principaux thèmes qui ont marqué 2019: les fluctuations des tensions commerciales internationales et les politiques monétaires accommodantes poursuivies par les grandes banques centrales. La matinée sera aussi rythmée par la publication des résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit sur l'activité dans le secteur manufacturier. En Chine, l'activité dans le secteur manufacturier a progressé en décembre à un rythme plus faible que le mois précédent du fait du ralentissement des nouvelles commandes. VALEURS Le secteur européen des matières premières .SXPP , toujours sensible aux anticipations de la demande chinoise, progresse de 0,86%. Le groupe minier Antofagasta ANTO.L prend 1,85%, le sidérurgiste ArcelorMittal MT.AS gagne 1,59%. Le compartiment bancaire .SX7P (+1,17%) bénéficie quant à lui de la remontée des rendements obligataires. En tête du CAC 40, Airbus AIR.PA se distingue avec un gain de 3,19%. Selon plusieurs sources, le groupe aéronautique a livré 863 avions en 2019, reprenant ainsi à Boeing BA.N le titre de numéro un mondial de l'aviation civile. EN ASIE La Bourse de Tokyo est restée fermée jeudi et ne rouvrira que lundi. En Chine, les actions ont fini en nette hausse après les dernières déclarations de Donald Trump sur le commerce et surtout l'assouplissement de la politique monétaire de la BPC, qui ont dopé les valeurs financières: l'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC a gagné 1,15% et le CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations de Chine continentale 1,36%. Ce dernier a atteint en séance son plus haut niveau depuis février 2018. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, achevant ainsi une année de tous les records en dépit du contexte géopolitique et des menaces ayant pesé sur le commerce mondial. Pour sa dernière séance de 2019, le Dow Jones .DJI a progressé de 76,3 points, soit 0,27%, à 28.538,44, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, de 9,49 points (+0,29%) à 3.230,78 points et le Nasdaq Composite .IXIC de 26,61 points (+0,30%) à 8.972,60 points. Le Nasdaq affiche en 2019 un gain de 32% et le S&P de 29%, soit leurs plus fortes hausses annuelles depuis 2013, grâce entre autres aux trois baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et au regain d'optimisme entourant le commerce mondial. Le Dow Jones a gagné quant à lui 22%, sa plus forte progression depuis 2017. TAUX L'appétit pour le risque qui favorise la hausse des actions se traduit logiquement par une nouvelle baisse des cours des emprunts d'Etat et donc par une montée des rendements: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR référence pour la zone euro, a inscrit un nouveau plus haut de sept mois à -0,166%. Son équivalent français, à 0,141% est au plus haut depuis la mi-juin. CHANGES Le dollar reprend une partie du terrain cédé ces derniers jours face aux autres grandes devises: l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de référence .DXY gagne 0,16%. L'euro se maintient toutefois au-dessus de la barre de 1,12 EUR= après avoir atteint mardi, à 1,1239, son plus haut niveau depuis le mois d'août. PÉTROLE Le marché pétrolier est soutenu par les dernières nouvelles sur le commerce et le coup de pouce donné à l'économie chinoise par la BPC, mais aussi par le regain de tension géopolitique au Moyen-Orient après les frappes américaines de dimanche contre une milice soutenue par l'Iran en Syrie et en Irak, puis la manifestation violente visant l'ambassade américaine à Bagdad. Le Brent gagne 0,65% à 66,43 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,46% à 61,34 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit décembre 50,3 50,3* manufacturier définitif DE 08h55 Indice PMI IHS Markit décembre 43,4 43,4* manufacturier définitif EZ 09h00 Indice PMI IHS Markit décembre 45,9 45,9* manufacturier définitif GB 09h30 Indice PMI IHS Markit décembre 47,6 47,4* manufacturier définitif US 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 28 225.000 222.000 décembre * estimation "flash" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % Points Eurofirst 1633,28 +9,32 +0,57% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3768,79 +23,64 +0,63% .STOXX50E CAC 40 6029,33 +51,27 +0,86% .FCHI Dax 30 13285,4 +36,44 +0,28% .GDAXI 5 FTSE .FTSE 7601,71 +59,27 +0,79% SMI .SSMI Marché -113,21 -1,06% fermé Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % Points Nikkei-225 Marché .N225 fermé Topix Marché .TOPX fermé Hong Kong 28543,5 +353,77 +1,25% .HSI 2 Taiwan 12100,4 +103,34 +0,86% .TWII 8 Séoul 2175,17 -22,50 -1,02% .KS11 Singapour 3251,34 +28,51 +0,88% .STI Shanghaï 3085,20 +35,07 +1,15% .SSEC Sydney 6690,60 +6,50 +0,10% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % Points Dow Jones 28538,4 +76,30 +0,27% .DJI 4 S&P-500 3230,78 +9,49 +0,29% .SPX Nasdaq 8972,60 +26,61 +0,30% .IXIC Nasdaq 100 8733,07 +23,35 +0,27% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% Euro/Dlr 1,1207 1,1210 -0,03% EUR= Dlr/Yen 108,79 108,70 +0,08% JPY= Euro/Yen 121,93 121,96 -0,02% EURJPY= Dlr/CHF 0,9695 0,9677 +0,19% CHF= Euro/CHF 1,0867 1,0848 +0,18% EURCHF= Stg/Dlr 1,3213 1,3254 -0,31% GBP= Indice $ 96,5380 96,3890 +0,15% .DXY OR Cours Veille Var.% Or Spot 1520,00 1516,89 +0,21% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,24 -0,25 FGBLc1 Bund 10 ans -0,16 +0,03 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,59 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,14 +0,02 +30,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,94 +0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,59 +0,03 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var.% nt Brut léger 61,34 61,06 +0,28 +0,46% US CLc1 Brent 66,42 66,00 +0,42 +0,64% LCOc1