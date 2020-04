Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions européennes au plus haut depuis le 11 mars Reuters • 28/04/2020 à 18:14









* L'indice Stoxx 600 a gagné 1,68%, le CAC 40 à Paris 1,43% * La perspective d'un déconfinement progressif rassure * Les résultats de sociétés moins dégradés qu'attendu * Le marché du pétrole reste volatil PARIS, 28 avril (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi après avoir atteint des pics de plus de six semaines, profitant de la perspective d'un début de levée des mesures de confinement dans plusieurs pays et d'une série de résultats d'entreprises bien accueillis dans le contexte déprimé de la pandémie de coronavirus. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 1,43% (64,53 points) à 4.569,79 points après avoir repassé en séance la barre des 4.600 points pour la première fois depuis le 11 mars. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 1,91% et à Francfort, le Dax .GDAXI a pris 1,27%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur une hausse de 1,73%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,49% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,68%. Si les marchés actions restent soumis à la volatilité des cours du pétrole, la perspective de plus en plus nette d'une levée, même progressive et partielle, des mesures de confinement dans certains pays rassure les investisseurs, qui trouvent un motif de soulagement supplémentaire dans des résultats de sociétés moins dégradés qu'attendu. "Les entreprises bénéficient du même traitement que les indicateurs économiques: les anticipations sont tellement basses qu'elles sont certaines de gagner", résume Craig Erlam, analyste senior d'OANDA Europe. "Cette semaine avait le potentiel pour se transformer en gigantesque peau de banane pour les marchés actions mais malgré tout, les investisseurs ne donnent pas l'impression d'avoir peur." Cette semaine est en effet l'une des plus chargées du trimestre pour les publications de résultats et les jours à venir seront en plus animés par les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE) ainsi que par les premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) aux Etats-Unis et dans la zone euro. VALEURS En Europe, les espoirs placés dans une reprise progressive de l'activité économique ont bénéficié en premier lieu aux valeurs financières: l'indice Stoxx des banques .SX7P a pris 4,86%, celui de l'assurance .SXIP 4,57%. Parmi les résultats les plus appréciés du jour, ceux de Capgemini CAPP.PA ont permis au groupe informatique de bondir de 7,87%, la meilleure performance du CAC 40 devant BNP Paribas BNPP.PA (+6,51%) et Safran SAF.PA (+6,44%). La banque suisse UBS UBSG.S a quant à elle pris 7,05% après avoir publié un bénéfice net trimestriel en hausse de 40%, grâce entre autres aux performances de ses activités de gestion de fortune. A la baisse, Wirecard WDIG.DE (-26,12%) a été lourdement sanctionné après la publication d'un audit de KPMG concluant que le spécialiste allemand des paiements n'avait pas fourni assez d'informations face aux allégations d'irrégularités comptables du Financial Times. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street, bien orientée en début de séance, était hésitante, le Dow Jones .DJI affichant une hausse de 0,05% alors que le Standard & Poor's 500 perdait 0,17% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,58%. Si 3M MMM.N (+2,69%) voyait ses résultats salués, ceux de Merck & Co MRK.N (-2,98%) lui valaient la lanterne rouge du Dow. LES INDICATEURS DU JOUR En France, la confiance des ménages a enregistré en avril une baisse sans précédent sur fond d'inquiétudes sur l'évolution du contexte économique global, leur situation financière personnelle et le chômage. L'indicateur de confiance de l'Insee a chuté de huit points pour s'établir à 95. La situation est comparable aux Etats-Unis: l'indice de confiance du consommateur du Conference Board est tombé à 86,9 après 118,8 en mars. CHANGES Le dollar poursuit la baisse entamée lundi face à un panier de devises de référence .DXY (-0,22%), un mouvement lié au regain d'appétit pour le risque des investisseurs et aux ajustements de portefeuille à l'approche de la fin du mois. L'euro en profite pour remonter tout près de 1,0840 EUR= . Par ailleurs, la couronne suédoise a profité, face au dollar comme à l'euro SEK= EURSEK= , de la décision de la Riksbank, la banque centrale de Suède, de laisser son taux directeur inchangé à zéro alors que certains analystes redoutaient une baisse ou un discours ouvrant la voie à un prochain assouplissement monétaire. TAUX Les rendements obligataires de référence reculent de deux à trois points de base, à -0,468% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et 0,6145% pour les Treasuries de même maturité US10YT=RR . Parallèlement, les rendements italiens ont poursuivi leur décrue, à 1,735% pour les BTP à dix ans IT10YT=RR . PÉTROLE La volatilité reste forte sur le marché à terme du pétrole, tiraillé entre des facteurs techniques, les craintes liées à la quasi-saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis et les espoirs de reprise de la demande avec la levée progressive des mesures de confinement dans plusieurs pays consommateurs. Au moment de la clôture européenne, le Brent avait effacé quasiment l'intégralité de ses gains (+0,30%) à 20,05 dollars le baril LCOc1 après avoir pris jusqu'à plus de 5% et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cédait 6,96% à 11,89 dollars CLc1 après avoir oscillé entre 10,07 et 13,69. A SUIVRE MERCREDI: La séance de mercredi sera animée par une nouvelle série de résultats en Europe et aux Etats-Unis, par la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre puis par les annonces de la Fed à partir de 18h00 GMT. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1337,01 +21,15 +1,61% -17,67% .FTEU3 Eurostoxx 50 2932,06 +49,97 +1,73% -21,71% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4569,79 +64,53 +1,43% -23,56% Dax 30 .GDAXI 10795,63 +135,64 +1,27% -18,52% FTSE .FTSE 5958,50 +111,71 +1,91% -21,00% SMI .SSMI 9889,46 +130,64 +1,34% -6,85% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 24162,62 +28,84 +0,12% -15,33% S&P-500 .SPX 2875,61 -2,87 -0,10% -10,99% Nasdaq .IXIC 8676,97 -53,20 -0,61% -3,29% Nasdaq 100 .NDX 8756,48 -81,18 -0,92% +0,27% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0833 1,0828 +0,05% -3,36% Dlr/Yen JPY= 106,85 107,22 -0,35% -1,85% Euro/Yen EURJPY= 115,77 116,14 -0,32% -5,07% Dlr/CHF CHF= 0,9744 0,9752 -0,08% +0,68% Euro/CHF EURCHF= 1,0558 1,0564 -0,06% -2,71% Stg/Dlr GBP= 1,2433 1,2428 +0,04% -6,23% Indice $ .DXY 99,8270 100,0410 -0,21% +3,80% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1703,51 1714,20 -0,62% +12,29% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,74 +0,29 FGBLc1 Bund 10 ans -0,47 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,69 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,00 -0,01 +47,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,61 -0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,20 -0,03 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 11,84 12,78 -0,94 -7,36% -80,66% CLc1 Brent LCOc1 20,14 19,99 +0,15 +0,75% -69,50% (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.