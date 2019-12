POINT MARCHÉS-Les actions européennes au plus haut

* Record pour l'indice Stoxx 600, le CAC 40 au plus haut depuis 2007 * Les indices américains ont eux aussi inscrit de nouveaux plus hauts * Les marchés rassurés pour le commerce, l'économie chinoise et le Brexit PARIS, 16 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en nette hausse lundi et l'indice Stoxx 600 a inscrit un record, l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine d'une part, des indicateurs économiques rassurants d'autre part ayant dopé l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé sur un gain de 1,23% (72,64 points) à 5991,66 points après avoir franchi le seuil symbolique des 6.000 points pour la première fois depuis juillet 2007. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a clôturé en hausse de 2,25% et à Francfort, le Dax .GDAXI a progressé de 0,94%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 1,12%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,45% et le Stoxx 600 .STOXX 1,39%. Ce dernier a inscrit en séance un record historique à 418,53 points. Robert Lighthizer, le représentant au Commerce des Etats-Unis, a assuré dimanche que l'accord de "phase un" entre Washington et Pékin évoqué depuis vendredi était acquis même si la date de la signature officielle n'était pas encore fixée. Ce compromis de dernière minute, qui devrait permettre aux Etats-Unis de doubler leurs exportations vers la Chine selon la Maison blanche, écarte dans l'immédiat la menace d'une nouvelle hausse des droits de douane américains. Autre élément rassurant: l'accélération de la croissance de la production industrielle comme des ventes au détail en Chine annoncée en début de journée , qui réduit la probabilité d'un ralentissement marqué de la deuxième économie mondiale. "Avec une partie de l'incertitude sur le commerce levée la semaine dernière, les investisseurs devraient commencer à se sentir plus confiants dans la capacité de la Chine à parvenir à une croissance de 6% ou plus en 2020", explique Edward Moya, analyste senior d'OANDA. Avec la victoire nette des conservateurs britanniques aux élections législatives de jeudi, qui dégage l'horizon du Brexit, ce sont donc trois des principaux risques redoutés par les investisseurs qui refluent. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi dans le vert, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 0,62%, le Standard & Poor's 500 0,83% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,07%. Tous trois ont inscrit de nouveaux records en matinée. La seule baisse marquée au sein du Dow est pour Boeing BA.N , qui perd plus de 3% avec les craintes de voir prolongée l'immobilisation du 737 MAX. LES INDICATEURS DU JOUR En Chine, la production industrielle affiche une croissance de 6,2% sur un an en novembre et les ventes au détail une progression annuelle de 8%, des chiffres supérieurs aux attentes. En Europe, les premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats reflètent une croissance toujours ralentie, avec une contraction marquée de l'activité du secteur manufacturier. Aux Etats-Unis, l'indice d'activité "Empire State" de la région de New York est remonté moins qu'attendu à 3,5 mais le moral des professionnels de la construction de logements s'est nettement amélioré pour atteindre son meilleur niveau depuis plus de 20 ans. VALEURS La hausse générale des actions européennes a profité à l'ensemble des grands secteurs de la cote et entre autres à celui des matières premières, dont l'indice Stoxx .SXPP a pris 1,87%. La plus forte hausse sectorielle du jour est toutefois pour le compartiment bancaire .SX7P (+2,05%), qui a bénéficié de la hausse toujours marquée des valeurs financières britanniques après les résultats des législatives de jeudi : Barclays BARC.L a gagné 5,47%, Lloyds Banking Group LLOY.L 4,54% et Royal Bank of Scotland RBS.L 3,65%. A la baisse, Tullow Oil TLW.L a rechuté de 10,18% après quatre séances de rebond et Electrolux ELUXb.ST a cédé 10,57%, le marché sanctionnant l'avertissement du groupe suédois sur le coût de sa réorganisation aux Etats-Unis. CHANGES Le marché des changes est moins enthousiaste que les marchés actions face à l'accord entre Washington et Pékin: le dollar abandonne 0,1% face à un panier de référence .DXY , signe que les cambistes restent prudents dans l'attente de précisions sur le contenu du texte. L'euro remonte à 1,1142 EUR= , sans pour autant retrouver le pic de quatre mois atteint vendredi à 1,1199. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro ont été orientés à la baisse pendant la majeure partie de la séance, traduisant entre autres la prudence du marché après les PMI "flash", mais ils sont remontés au cours de la dernière heure d'échanges dans le sillage du marché américain: au moment de la clôture, celui du Bund allemand à dix ans prenait près de trois points de base à -0,269% contre un plus bas à -0,308% en matinée. Le dix ans américain prenait alors plus de six points de base à 1,8836%, effaçant une partie de la forte baisse enregistrée vendredi après les premières informations sur l'accord USA-Chine. PÉTROLE Les cours du brut sont en hausse, tout près des plus haut de trois mois inscrits vendredi. Le Brent gagne 0,28% à 65,40 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,08% à 60,12 dollars CLc1 . LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1630,90 +23,36 +1,45% +22,50 .FTEU3 % Eurostoxx 50 3772,74 +41,67 +1,12% +25,70 .STOXX50E % CAC 40 .FCHI 5991,66 +72,64 +1,23% +26,66 % Dax 30 .GDAXI 13407,6 +124,94 +0,94% +26,98 6 % FTSE .FTSE 7519,05 +165,61 +2,25% +11,76 % SMI .SSMI 10541,6 +112,40 +1,08% +25,06 7 % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 28314,3 +178,98 +0,64% +21,38 .DJI 6 % S&P-500 .SPX 3194,93 +26,13 +0,82% +27,45 % Nasdaq .IXIC 8828,14 +93,26 +1,07% +33,05 % Nasdaq 100 8579,47 +91,76 +1,08% +35,54 .NDX % Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1141 1,1119 +0,20% -2,86% Dlr/Yen JPY= 109,63 109,36 +0,25% -0,57% Euro/Yen 122,15 121,59 +0,46% -3,22% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9835 0,9838 -0,03% +0,21% Euro/CHF 1,0960 1,0939 +0,19% -2,61% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3338 1,3325 +0,10% +4,55% Indice $ .DXY 97,0580 97,1720 -0,12% +0,92% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1475,01 1475,56 -0,04% +14,99 % TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,94 -0,16 FGBLc1 Bund 10 ans -0,28 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,63 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,02 -0,00 +29,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,88 +0,06 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,64 +0,04 US2YT=RR PETROLE Cours Précéde Var Var.% YTD nt Brut léger US 60,11 60,07 +0,04 +0,07% +31,22% CLc1 Brent LCOc1 65,40 65,22 +0,18 +0,28% +20,78% (Édité par Jean-Michel Bélot)