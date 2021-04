POINT MARCHÉS-Les actions en léger repli, les résultats animent la cote

* L'indice CAC 40 perd 0,55% et le Stoxx 600 0,43% * Atos et Danone pèsent sur le CAC 40 après leurs résultats * Les cigarettiers reculent, spéculation sur une nouvelle réglementation aux USA par Laetitia Volga PARIS, 20 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent mardi dans la matinée après la séance négative de Wall Street et des publications de résultats d'entreprises globalement décevantes bien que la tendance de fond soit toujours à l'optimisme quant au rebond de l'économie. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI cède 0,55% à 6.262,26 points vers 07h55 GMT, pénalisé par Atos et Danone après leurs trimestriels. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,08% et à Londres, le FTSE .FTSE lâche 0,2%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E abandonne 0,34%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 baisse de 0,31% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,43%. Lundi, les places européennes ont terminé en ordre dispersé au terme d'une séance calme alors qu'une semaine riche en résultats d'entreprises attend les investisseurs, sans oublier la réunion monétaire de la Banque centrale européenne jeudi. Le Stoxx 600 a malgré tout atteint lundi un nouveau sommet et le CAC 40 a dépassé les 6.300 points pour la première fois en plus de 20 ans, ce qui donne lieu ce mardi à quelques prises de bénéfices dans l'attente d'un nouveau souffle, d'autant que les résultats du jour ne convainquent pas. "Le ciel est dégagé sur les marchés alors que les politiques accommodantes sont efficaces et que la campagne de vaccination ne connaît pas de coup d'arrêt majeur. Il n'y a cependant pas de nouveaux catalyseurs et la reprise est déjà intégrée dans une grosse partie des actions", a déclaré Saxo Banque dans une note. VALEURS Dans l'actualisé des résultats, Atos ATOS.PA (-5,63%) accuse la plus forte baisse du CAC 40 après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel de 2,692 milliards d'euros, en baisse de 3,9% en organique. Danone DANO.PA cède 2,01% après un recul de 3,3% de son chiffre d'affaires en données comparables au premier trimestre en raison de la pandémie. Du coté du SBF 120, Mercialys MERY.PA abandonne 3,88% Mercialys MERY.PA 3,88% et M6 MMTP.PA 0,65% après leurs résultats. Associated British Foods ABF.L recule de 1,99%, le propriétaire des magasins de vêtements Primark ayant vu son bénéfice diviser par deux au premier semestre en raison des mesures de confinement. Plus forte baisse sectorielle du début de journée, le compartiment des produits de consommation non contrainte .SXQP (-1,21%) est pénalisé par Imperial Brands IMB.L et British American Tobacco BATS.L qui perdent chacun 5,6% à Londres. Les fabricants de cigarettes sont en baisse après une information du Wall Street Journal selon laquelle l'administration Biden envisage d'exiger qu'ils réduisent la teneur en nicotine dans les cigarettes vendues aux États-Unis. En hausse, le secteur automobile .SXAP gagne 0,65%. Celui des ressources de base .SXPP prend 0,22%, le cours du cuivre évoluant proche d'un plus haut de dix ans grâce à la faiblesse du dollar. A WALL STREET Les contrats à terme à Wall Street suggèrent pour le moment une ouverture en petite hausse au lendemain d'une séance dans le rouge. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,36% à 34.077,63 points, le S&P-500 .SPX a perdu 0,53% à 4.163,26 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,98% à 13.914,77 points. Tesla TSLA.O a perdu 3,4% après qu'un de ses véhicules apparemment privé de conducteur s'est écrasé contre un arbre samedi au Texas, tuant ses deux occupants. Dans les échanges après la clôture, IBM IBM.N gagnait 4% après la publication de la plus forte croissance de son chiffre d'affaires trimestriel depuis plus de deux ans grâce à ses services dans l'informatique dématérialisée. EN ASIE L'indice Nikkei à Tokyo .N225 (-1,97%) a accusé sa plus forte baisse en un mois, plombé par les craintes qu'une éventuelle réintroduction des mesures d'urgence anti-COVID-19 dans les plus grandes villes du Japon ne freine la reprise économique. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai et le CSI 300 .CSI300 ont tout deux cédé 0,1%. CHANGES Le dollar creuse ses pertes face aux autres grandes devises .DXY (-0,23%) pour toucher un plus bas depuis début mars. L'euro remonte à 1,2068 dollar EUR= , au plus haut depuis un mois et demi, à la faveur de l'accélération attendue des campagnes de vaccination en Europe. "Les États-Unis ont pris de l'avance au premier trimestre mais d'autres pays vont rapidement rattraper leur retard. L'Europe est la principale région qui va connaître une accélération des vaccinations ce trimestre", a déclaré Zach Pandl, en charge de la stratégie de changes chez Goldman Sachs. TAUX Les rendements des Treasuries continuent de monter légèrement avant une adjudication à 20 ans prévue mercredi. Celui des titres à dix ans prend près de trois points de base à 1,6207%. US10YT=RR Sur le marché européen, le rendement du dix ans allemand est inchangé, à -0,233%. DE10YT=RR PÉTROLE Le marché du pétrole est orienté à la hausse, la faiblesse du dollar soutenant les prix des matières premières. Le baril de Brent LCOc1 gagne 1,28% à 67,91 dollars et le brut léger américain CLc1 prend 1,04% à 64,04 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 20 AVRIL LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1695,48 -5,75 -0,34% +10,34% .FTEU3 Eurostoxx 50 4004,23 -15,68 -0,39% +12,71% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6258,61 -38,08 -0,61% +12,74% Dax 30 .GDAXI 15345,93 -22,46 -0,15% +11,86% FTSE .FTSE 6986,84 -13,24 -0,19% +8,15% SMI .SSMI 11187,48 -22,36 -0,20% +4,52% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 29100,38 -584,99 -1,97% +6,03% .N225 Topix .TOPX 1926,25 -30,31 -1,55% +6,74% Hong Kong .HSI 29114,53 +8,38 +0,03% +6,92% Taiwan .TWII 17323,87 +60,59 +0,35% +17,59% Séoul .KS11 3220,70 +21,86 +0,68% +12,08% Singapour .STI 3197,76 -11,96 -0,37% +12,45% Shanghaï .SSEC 3472,94 -4,61 -0,13% -0,00% Sydney .AXJO 7017,80 -47,80 -0,68% +6,54% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 34077,63 -123,04 -0,36% +11,34% S&P-500 .SPX 4163,26 -22,21 -0,53% +10,84% Nasdaq .IXIC 13914,77 -137,58 -0,98% +7,96% Nasdaq 100 13907,67 -134,24 -0,96% +7,91% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2069 1,2033 +0,30% -1,18% Dlr/Yen JPY= 108,38 108,15 +0,21% +5,05% Euro/Yen 130,80 130,14 +0,51% +3,06% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9143 0,9150 -0,08% +3,30% Euro/CHF 1,1037 1,1016 +0,19% +2,13% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3987 1,3983 +0,03% +2,30% Indice $ .DXY 90,8830 91,0690 -0,20% -5,50% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1771,50 1769,31 +0,12% +16,78% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 170,45 -0,03 FGBLc1 Bund 10 ans -0,24 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,68 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,02 +0,00 +25,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,62 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,16 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 64,04 63,38 +0,66 +1,04% +4,62% CLc1 Brent LCOc1 67,85 67,05 +0,80 +1,19% +2,76% (édité par Patrick Vignal)