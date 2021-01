POINT MARCHÉS-Les actions en hausse avec la relance US et les résultats

* Le CAC 40 et le Stoxx 600 gagnent 0,55% * L'investiture de Joe Biden aura lieu ce mercredi au Capitole * Yellen défend comme prévu son plan de relance * Les valeurs du luxe boostées par Richemont * Plus de 200 millions d'abonnés Netflix au monde, le titre grimpe hors séance par Laetitia Volga PARIS, 20 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse mercredi dans les premiers échanges, soutenues par les espoirs de reprise de l'économie américaine alors que Joe Biden s'apprête à faire son entrée à la Maison blanche et par des résultats d'entreprises bien accueillis. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,55% à 5.629,63 points vers 09h10 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,54% et à Londres, le FTSE .FTSE 0,18%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 0,61%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,52% et le Stoxx 600 .STOXX est en hausse de 0,55%. Janet Yellen, choisie par Joe Biden pour occuper le poste de secrétaire au Trésor, a plaidé mardi comme anticipé en faveur d'un plan de soutien important pour relancer l'économie américaine quel qu'en soit le prix. Joe Biden a présenté la semaine dernière une proposition de plan de relance de 1.900 milliards de dollars face aux conséquences économiques de la pandémie. Le président élu prêtera serment ce mercredi à Washington pour devenir officiellement le 46e président des Etats-Unis dans un contexte sanitaire et sécuritaire inédit et en l'absence du président sortant, Donald Trump. "La fin de l'ère Trump va certainement signifier moins de volatilité sur les marchés, une plus grande prédictibilité de la politique économique et commerciale des Etats-Unis mais (...) il y a fort à parier que les tensions entre Washington et Pékin perdurent (...) mais plus dans les antichambres du pouvoir qu'exposées sur Twitter", ont déclaré les économistes de Saxo Banque dans une note. "Ce qui compte dans l'immédiat, c'est que le "policy mix" américain perdure et, avec ce nouveau plan de relance, très ambitieux, c'est bien le cas, ce qui devrait permettre de continuer de soutenir les bourses au moins dans les semaines à venir." Les investisseurs essaient de voir le verre à moitié plein malgré de mauvaises nouvelles sur le plan sanitaire: l'Allemagne a décidé de prolonger jusqu'au 14 février les mesures de confinement, la Chine renforce les contrôles à Pékin alors que la capitale a recensé le plus grand nombre de nouvelles infections en trois semaines et le bilan de l'épidémie aux Etats-Unis a franchi mardi le seuil des 400.000 morts, selon les calculs de Reuters. LES VALEURS A SUIVRE : Les résultats d'entreprises continuent de tomber en Europe avec notamment Richemont CFR.S qui a fait état d'un chiffre d'affaires de 5% à taux de change constant, tiré par la forte croissance en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Swatch UHR.S gagne 2,28%, LVMH LVMH.PA 1,99% et Hermès HRMS.PA 1,16% dans son sillage. Le britannique Burberry BRBY.L prend 4,80%, le marché semblant privilégier une bonne performance en Chine au troisième trimestre de son exercice décalé au recul de 9% des ventes globales. ASML ASML.AS , fournisseur néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs, s'octroie 2,42% et BASF BASFn.DE , géant allemand de la chimie, gagne 1,64% après la publication de leur bénéfice, supérieurs aux attentes. Le secteur technologique .SX8P signe la plus forte progression avec un gain de 1,65%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le vert mardi après que Janet Yellen, choisie par Joe Biden pour occuper le poste de secrétaire au Trésor, a exhorté le Sénat à "frapper fort" pour assurer la relance de l'économie américaine, ajoutant que les avantages du plan de soutien l'emportaient sur son coût. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,38% à 30.930,52, le S&P-500 .SPX a pris 0,8% à 3.798,91 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,5% à 13.197,18 points. Aux valeurs, Goldman Sachs GS.N a perdu 2,21% et Bank of America BAC.N a cédé 0,76% malgré la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. L'action General Motors GM.N (+9,77%) a fini à un pic record après l'annonce d'un partenariat stratégique entre le constructeur automobile, sa filiale Cruise et Microsoft MSFT.O destiné à accélérer la commercialisation de véhicules autonomes. Dans les échanges après la clôture, Netflix NFLX.O a pris jusqu'à 13% après avoir annoncé que le nombre de ses abonnés payants dans le monde avait franchi la barre des 200 millions à la fin de 2020 grâce en grande partie au confinement et qu'il ne ferait plus appel à des investissements extérieurs pour financer son activité. Les contrats à terme indiquent ce mercredi une ouverture proche de l'équilibre le Dow Jones, en progression de 0,2 pour le S&P-500 et de 0,6% pour le Nasdaq. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a terminé en recul de 0,38% sur des prises de profit. En Chine, l'indice composite de Shanghai .SSEC a pris 0,47% et le CSI300 des grandes capitalisations du pays .CSI300 0,72%. A Hong Kong, le titre Alibaba 9988.HK (+8,52%) a accentué ses gains après que le fondateur du groupe, Jack Ma, est apparu avec une centaine d'enseignants de zones rurales en Chine dans une vidéo en direct, ce qui constitue la première apparition publique de l'homme d'affaires depuis octobre dernier. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS a inscrit une nouvelle fois un record. CHANGES Le dollar recule légèrement après les remarques de Janet Yellen concernant le plan de relance et le besoin de laisser aux marchés déterminer le niveau du dollar. L'indice mesurant les variations de la monnaie américaine contre un panier d'autres devises perd 0,1%. .DXY L'euro est stable, à 1,2128 dollar. EUR= La livre sterling avance de son côté de 0,46% contre le billet vert après que l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Andy Haldane, a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que l'économie britannique commence à se redresser à un rythme élevé à partir du deuxième trimestre grâce à la vaccination. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable à 1,0921%. En Europe, le 10 ans allemand est également inchangé, à -0,524%. Son équivalent italien a atteint en début de journée un creux d'une semaine après que le gouvernement de Giuseppe Conte a obtenu de justesse la confiance du Sénat à la suite de la défection d'Italia Viva, le parti de Matteo Renzi, qui menaçait de le priver de majorité parlementaire. DE10YT=RR IT10YT=RR PÉTROLE Le marché du brut monte en anticipation de l'adoption d'un plan de relance important aux Etats-Unis et avec le repli du dollar en soutien: le baril de Brent LCOc1 gagne 0,75% à 56,32 dollars et celui du brut américain CLc1 0,91% à 53,46 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Inflation IPCH décembre 0,3% -0,3%* (définitif) - sur un an -0,3% -0,3%* LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1581,89 +8,01 +0,51% +2,95% .FTEU3 Eurostoxx 50 3614,41 +18,99 +0,53% +1,74% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5623,76 +25,15 +0,45% +1,30% Dax 30 .GDAXI 13883,99 +68,93 +0,50% +1,20% FTSE .FTSE 6726,45 +13,50 +0,20% +4,12% SMI .SSMI 10934,70 +57,72 +0,53% +2,16% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 28523,26 -110,20 -0,38% +3,93% .N225 Topix .TOPX 1849,58 -6,26 -0,34% +2,49% Hong Kong .HSI 29962,47 +320,19 +1,08% +10,03% Taiwan .TWII 15806,18 -71,19 -0,45% +7,29% Séoul .KS11 3114,55 +21,89 +0,71% +8,39% Singapour .STI 2999,49 +3,57 +0,12% +5,47% Shanghaï .SSEC 3583,09 +16,71 +0,47% +3,17% Sydney .AXJO 6770,40 +27,80 +0,41% +2,78% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 30930,52 +116,26 +0,38% +1,06% S&P-500 .SPX 3798,91 +30,66 +0,81% +1,14% Nasdaq .IXIC 13197,18 +198,68 +1,53% +2,40% Nasdaq 100 12996,54 +192,60 +1,50% +0,84% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2127 1,2128 -0,01% -0,70% Dlr/Yen JPY= 103,75 103,89 -0,13% +0,56% Euro/Yen 125,81 126,00 -0,15% -0,87% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8885 0,8885 +0,00% +0,38% Euro/CHF 1,0778 1,0776 +0,02% -0,27% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3691 1,3628 +0,46% +0,13% Indice $ .DXY 90,3820 90,4980 -0,13% -6,02% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1855,50 1839,34 +0,88% +22,31% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 177,36 -0,04 FGBLc1 Bund 10 ans -0,53 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,31 -0,00 +21,81 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,09 -0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,46 52,98 +0,48 +0,91% -12,66% CLc1 Brent LCOc1 56,34 55,90 +0,44 +0,79% -14,68% (édité par Patrick Vignal)