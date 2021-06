POINT MARCHÉS-Les actions en Europe restent bien orientées mais Wall St recule

* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,11%, le CAC 40 à Paris 0,35% * Wall Street dans le rouge à mi-séance, prudence avant la Fed * Accélération des prix à la production aux USA * Nouveaux plus hauts de plus de deux ans du pétrole PARIS, 15 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, l'optimisme sur la reprise économique et les bénéfices des entreprises leur permettant de continuer sur leur élan des derniers jours en dépit du repli de Wall Street à la veille des annonces de la Réserve fédérale. À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,35% (23,17 points) à 6.639,52 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a avancé de 0,34% et à Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,36%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a terminé sur une baisse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,23% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,11%. Ce dernier affiche désormais huit séances consécutives de hausse, ce qui n'était plus arrivé depuis plus de deux ans. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait pourtant dans le rouge: le Dow Jones .DJI perdait 0,57%, le Standard & Poor's 500 cédait .SPX 0,34% après un record dans les tout premiers échanges, et le Nasdaq Composite reculait de 0,54% .IXIC . Si les investisseurs américains jouent la prudence en attendant d'en savoir plus sur les prévisions économiques de la Fed et la tonalité des discussions entre ses dirigeants sur la poursuite de ses achats d'obligations, les Européens continuent de miser sur la poursuite de la reprise économique. Après la Banque de France lundi, le gouvernement suisse a revu à la hausse mardi ses prévisions économiques pour intégrer l'impact de l'assouplissement des restrictions sanitaires , confirmant à son tour l'amélioration rapide de la conjoncture, un facteur qui l'emporte aux yeux des investisseurs sur le report de la dernière étape du confinement en Angleterre. Autre soutien pour les valeurs européennes: l'optimisme des analystes sur l'évolution des résultats des sociétés cotées. Selon les dernières données Refinitiv IBES, les profits du Stoxx 600 au deuxième trimestre sont désormais attendus en hausse de 104,2% sur un an, contre +95,3% il y a une semaine. VALEURS Si les grands indices européens ont fini en territoire positif, le détail des performances du jour secteur par secteur montre que les baisses ont été plus marquées que les hausses: si la meilleure performance est pour le compartiment de l'assurance .SXIP , dont l'indice Stoxx a progressé de 0,78%, celui des matières premières .SXPP a perdu 2,32% et celui du transport et des loisirs .SXTP 2,25%. A Paris, Axa AXAF.PA a gagné 1,2% dans le peloton de tête du CAC 40 alors qu'ArcelorMittal MT.AS abandonnait 4,23%. La plus forte baisse du Stoxx 600 est un autre sidérurgiste, l'allemand ThyssenKrupp TKAG.DE , qui a chuté de 7,44%. Le titre avait plus que triplé en six mois. LES INDICATEURS DU JOUR Aux Etats-Unis, la hausse des prix à la production a été plus forte qu'attendu en mai, atteignant 6,6% sur un an . Parallèlement, les ventes au détail ont baissé de 1,3% sur un mois. L'indice d'activité "Empire State", lui, a reculé plus qu'anticipé à 17,40 pour juin et la production manufacturière affiche une hausse de 0,9% en mai, grâce entre autres au rebond du secteur automobile En Europe, les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne et en France n'ont fait que confirmer les premières estimations, une accélération de la hausse des prix qui est déjà largement intégrée par les marchés. TAUX Les indicateurs américains du jour, à commencer par l'accélération de la hausse des prix à la production, ont favorisé la remontée des rendements obligataires des deux côtés de l'Atlantique: celui des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR qui baissait en début de journée, est revenu à l'équilibre à 1,5007% et celui du Bund allemand de même maturité a fini la journée à -0,231%, en hausse de plus de deux points de base. Pour les analystes d'ING, "les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis traduisent une généralisation des pressions inflationnistes". Sur le marché européen, l'autre fait du jour est le succès du premier emprunt lancé par l'Union européenne pour financer son plan de relance: l'opération a suscité une demande quasi record de 142 milliards d'euros et a permis de lever 20 milliards, deux fois plus que visé initialement. CHANGES Le dollar a profité des chiffres des prix à la production pour atteindre son plus haut niveau depuis un mois face à un panier de devises de référence .DXY avant de revenir rapidement à l'équilibre, l'attentisme lié à la Fed reprenant le dessus. L'euro est ainsi tombé brièvement à 1,2102 avant de remonter à 1,2124 dollar EUR= . La livre sterling, elle, cède du terrain face au billet vert GBP= et à la monnaie unique GBPEUR= , ce que des analystes expliquent par des facteurs techniques qui ne remettent pas en cause, selon eux, la tendance de fond favorable à la devise britannique. PÉTROLE Profitant une nouvelle fois des perspectives de reprise soutenue de la demande au second semestre, les cours du brut ont atteint de nouveaux plus hauts de plus de deux ans, en s'appuyant sur les prévisions optimistes de plusieurs grands acteurs du courtage comme Vitol ou Trafigura. Le Brent gagne 1,08% à 73,65 dollars le baril LCOc1 après être monté à 73,9 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,19% à 71,72 dollars CLc1 après un pic à 72,03. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1770,98 +4,06 +0,23% +15,26% .FTEU3 Eurostoxx 50 4143,52 +10,85 +0,26% +16,63% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6639,52 +23,17 +0,35% +19,60% Dax 30 .GDAXI 15729,52 +55,88 +0,36% +14,66% FTSE .FTSE 7172,48 +25,80 +0,36% +11,02% SMI .SSMI 11921,97 +55,56 +0,47% +11,38% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 34209,76 -183,99 -0,53% +11,77% S&P-500 .SPX 4241,00 -14,15 -0,33% +12,91% Nasdaq .IXIC 14068,74 -105,40 -0,74% +9,16% Nasdaq 100 14044,06 -84,14 -0,60% +8,97% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2121 1,2118 +0,02% -0,75% Dlr/Yen JPY= 110,11 110,06 +0,05% +6,73% Euro/Yen 133,47 133,39 +0,06% +5,16% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8983 0,8998 -0,17% +1,49% Euro/CHF 1,0892 1,0900 -0,07% +0,79% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,4078 1,4112 -0,24% +2,96% Indice $ .DXY 90,5250 90,5220 +0,00% -5,87% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1859,39 1866,00 -0,35% +22,57% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,30 -0,34 FGBLc1 Bund 10 ans -0,23 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,67 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,15 +0,00 +37,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,50 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,17 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 71,74 70,88 +0,86 +1,21% +17,20% CLc1 Brent LCOc1 73,67 72,86 +0,81 +1,11% +11,57% (Marc Angrand, édité par Sophie Louet)