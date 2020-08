Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions en Europe hésitent après les records à Wall Street Reuters • 19/08/2020 à 09:42









* Les indices européens font du surplace en début de séance * Records battus mardi pour le SP-500 et le Nasdaq à Wall Street * Les "minutes" de la Fed à l'agenda par Patrick Vignal PARIS, 19 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes varient à peine mercredi en début de séance, les records battus la veille à Wall Street ne parvenant pas à effacer les inquiétudes des investisseurs européens pour la situation sanitaire et les perspectives économiques. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI grappille 0,03% à 4.939,48 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,04% et à Londres, le FTSE .FTSE cède 0,05%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E (-0,02%), le FTSEurofirst 300 .FTEU3 (-0,01)% et le Stoxx 600 .STOXX (+0,01%) sont quasiment inchangés. Bien orientés pendant la majeure partie de la séance, les indices européens ont terminé en baisse mardi, la tendance s'étant inversée peu après l'ouverture de Wall Street malgré les records inscrits par les indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq Composite. Des volumes réduits, vacances d'été obligent, et l'absence de catalyseur devraient encore se traduire mercredi par une séance indécise et peu spectaculaire. VALEURS EN EUROPE La cote dans les premiers échanges en Europe est animée par l'actualité des entreprises. Maersk MAERSKb.CO prend ainsi 5,67% après avoir publié un Ebidta du deuxième trimestre supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions annuelles. A la baisse, le groupe d'énergie allemand RWE perd 4% après avoir annoncé une augmentation de capital d'environ deux milliards d'euros afin de financer le rachat, annoncé fin juillet, d'un portefeuille de projets éoliens et solaires à Nordex NDXG.DE (+0,19%). A Paris, LVMH LVMH.PA (-0,34%) réagit peu à la perspective d'un rapprochement entre la holding familiale de Bernard Arnault, PDG du géant français du luxe, et la holding personnelle d'Arnaud Lagardère. A WALL STREET Le S&P 500 a donc battu son record mardi, couronnant le rebond amorcé depuis le creux touché le 23 mars. L'indice de référence des gérants américain a gagné 0,23% à 3.389,78 points après être monté durant la séance à 3.395,06, soit au-dessus de son précédent record atteint le 19 février. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé pour sa part de 81,12 points (+0,73%) à 11.210,84 points, son huitième record de clôture depuis début juin, avec un pic en séance à 11.230,615. L'indice Dow Jones .DJI a en revanche cédé 66,84 points à 27.778,07. "Je ne suis pas sûr que le S&P-500 reflète la santé globale de l'économie" commente Patrick Leary, responsable de la stratégie chez Incapital. "La hausse est alimentée par l'afflux de liquidité et le soutien continu à l'économie ainsi que par l'affaiblissement du dollar." Les contrats à terme varient peu pour l'instant, une prudence qui s'explique par l'approche de la publication, à 18h00 GMT, du compte rendu de la réunion monétaire de juillet de la Réserve fédérale. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a gagné 0,26% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS progresse de 0,3%, évoluant au plus haut depuis fin janvier. CHANGES/TAUX Malmené depuis des mois, le dollar se stabilise face à un panier de référence et l'euro s'apaise autour de 1,193 dollar, à proximité du plus haut face au billet vert depuis plus de deux ans atteint la veille. .DXY EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans perd deux points de base à 0,65%. Dans les premiers échanges en Europe, son équivalent allemand suit le mouvement pour descendre à -0,48% US10YT=RR DE10YT=RR PÉTROLE Le deux contrats de référence sur le brut sont orientés à la baisse, pénalisés par les craintes sur l'évolution de la demande. Le Brent perd 0,88% à 45,06 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,75% à 42,57 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation (définitif) juillet -0,3% +0,3% - sur un an +0,4% +0,4% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1423,27 -1,58 -0,11% -12,36% .FTEU3 Eurostoxx 50 3296,05 +6,41 +0,19% -11,99% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4951,64 +13,58 +0,28% -17,17% Dax 30 .GDAXI 12903,19 +21,43 +0,17% -2,61% FTSE .FTSE 6066,80 -9,82 -0,16% -19,56% SMI .SSMI 10152,37 -16,03 -0,16% -4,38% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 27778,07 -66,84 -0,24% -2,66% S&P-500 .SPX 3389,78 +7,79 +0,23% +4,92% Nasdaq .IXIC 0,00 +81,12 +0,73% +24,95% Nasdaq 100 0,00 +110,46 +0,98% +30,53% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1931 1,1929 +0,02% +6,43% Dlr/Yen JPY= 105,50 105,42 +0,08% -3,09% Euro/Yen 125,88 125,74 +0,11% +3,22% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9030 0,9037 -0,08% -6,70% Euro/CHF 1,0773 1,0778 -0,05% -0,73% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3236 1,3235 +0,01% -0,17% Indice $ .DXY 92,3750 92,2710 +0,11% -3,95% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1988,86 2000,95 -0,60% +31,10% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,67 +0,24 FGBLc1 Bund 10 ans -0,48 -0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,66 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,18 -0,02 +29,52 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,65 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 -0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 42,54 42,89 -0,35 -0,82% -30,50% CLc1 Brent LCOc1 45,02 45,46 -0,44 -0,97% -31,82% (édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.