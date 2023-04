POINT MARCHÉS-Les actions en baisse, les investisseurs digèrent une salve de résultats

* Wall Street pourrait perdre jusqu'à 0,4% à l'ouverture * Une banque régionale américaine suscite de nouveau l'aversion au risque * Les résultats de Nestlé et Novartis applaudis, UBS et Santander déçoivent par Claude Chendjou PARIS, 25 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi et les Bourses européennes reculent également à mi-séance dans un contexte d'aversion au risque avec la publication de résultats mitigés de plusieurs grands groupes et à l'approche de la publication d'indicateurs de conjoncture en Europe et aux Etats-Unis. La tendance est également plombée par le compartiment bancaire en raison des déboires de First Republic Bank FRC.N aux Etats-Unis qui ravive le spectre d'un effet domino dans le secteur. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI , de 0,44% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,35% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI fléchit de 0,55% à 7.532,15 vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,09%. À Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,28%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,36%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E 0,50% et le Stoxx 600 .STOXX 0,32%. Les marchés d'actions, qui évoluent sur des niveaux records, observent de nouveau une pause après le repli de lundi alors que doivent être publiés dans la semaine des données sur l'inflation et le PIB en Europe et aux Etats-Unis avant les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales le mois prochain. À la prudence sur la macroéconomie s'ajoute une certaine réserve sur la microéconomie avec notamment les résultats d'Alphabet et Microsoft MSFT.O ce mardi, avant ceux de Meta META.O et Amazon AMZN.O dans le reste de la semaine. En Europe, des mastodontes comme Santander SAN.MC , UBS UBSG.S et Nestlé NESN.S ont également publié leurs comptes trimestriels. L'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 .V2TX avance de 3,08% à 17,68 points, tandis que son équivalent américain .VIX prend 3,67% à 17,51 points. "Le tableau d'ensemble est que les marchés sont dans une phase de consolidation. La croissance économique a mieux résisté que prévu, et pour les entreprises européennes, les bénéfices des entreprises ont été meilleurs que prévu et les publications du jour en sont un bon exemple", a déclaré Andrew Bell, directeur général de Witan Investment Trust. "L'incertitude est liée au fait que les taux d'intérêt vont probablement encore augmenter un peu. Les investisseurs ne sont pas sûrs", a-t-il ajouté. Alors que les responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) sont désormais soumis à une période de silence avant la réunion des 2 & 3 mai, en zone euro, le chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, a estimé, dans une interview au Monde publiée mardi, qu'une nouvelle hausse de taux était nécessaire en mai. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N36S2SI First Republic Bank FRC.N chutait de 21% en avant-Bourse après l'annonce par la banque régionale d'un plongeon de 40,8% des dépôts de ses clients au premier trimestre à 104,5 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Ses concurrentes Huntington Bancshares HBAN.O , Truist Financial TFC.N , Pacwest Bancorp PACW.O et Western Alliance Bancorp WAL.N cédaient de 2,4% à 2,8%. En avant-Bourse, PepsiCo PEP.O prenait 1,5% et General Electric GE.N 1,4%, après le relèvement de leurs prévisions annuelles, tandis que United Parcel Service (UPS) UPS.N refluait de 5,3% après la publication d'un bénéfice trimestriel en baisse. VALEURS EN EUROPE Dans le sillage de la chute annoncée de First Republic Bank, le compartiment bancaire européen .SX7P (-1,94%) accuse l'une des plus fortes baisses sur le Stoxx 600 avec notamment Société générale SOGN.PA (-2,73%) et BNP Paribas BNPP.PA (-2,16%) parmi les valeurs en queue de peloton du CAC 40. La division par deux du bénéfice d'UBS UBSG.S (-1,18%) au premier trimestre accentue l'aversion au risque dans le secteur. Santander SAN.MC , de son côté, perd 4,94% après avoir fait état d'une baisse de 25% de son bénéfice net trimestriel au Brésil, son principal marché, malgré une hausse de 1% de son bénéfice total sur la période. Les résultats ou prévisions de Nestlé NESN.S (+1,4%), ABB ABBN.S (+3,47%) et Novartis NOVN.S (+2,87%) sont en revanche salués. TAUX Les rendements obligataires en zone euro reculent légèrement avec la baisse surprise des prix de 1% en mars dans l'industrie en Espagne et l'inquiétude sur les banques, selon certains analystes. La détente sur les taux reste cependant fragile à l'approche de la réunion le 4 mai de la BCE alors qu'une enquête Reuters montre qu'une majorité d'économistes estime que l'institution de Francfort relèvera son taux de dépôt de 25 points de base, puis le portera en juin à 3,50%, voire plus, en raison du niveau de l'inflation sous-jacente. Le rendement du Bund allemand DE10YT=RR à dix ans abandonne environ quatre points de base, à 2,448, et celui à deux ans DE2YT=RR environ six points, à 2,897% Aux Etats-Unis, les rendements à dix ans et deux ans US10YT=RR US2YT=RR cèdent respectivement sept points, à 3,4447%, et huit points, à 4,0586%. CHANGES Le dollar .DXY s'apprécie mardi de 0,2% face à un panier de devises de référence alors que les doutes concernant les résultats des entreprises et les perspectives de l'économie mondiale s'accentuent, ce qui fait reculer l'euro EUR= d'un plus haut de près de 10 mois, à 1,1018 dollar (-0,21%). PÉTROLE L'appréciation du dollar et les craintes sur la conjoncture pèsent sur les cours pétroliers: le Brent cède 0,71% à 82,14 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,75% à 78,17 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 33918,00 -83,00 -0,24% 1YMc1 S&P-500 4138,25 -21,25 -0,51% ESc1 Nasdaq-100 12998,75 -57,75 -0,44% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 33875,40 +66,44 +0,20% +2,20% .DJI S&P-500 4137,04 +3,52 +0,09% +7,75% .SPX Nasdaq .IXIC 12037,20 -35,25 -0,29% +15,01% Nasdaq 100 12969,76 -31,01 -0,24% +18,56% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1851,52 -5,80 -0,31% +10,31% .FTEU3 Eurostoxx 50 4376,83 -24,97 -0,57% +16,87% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 7528,99 -44,87 -0,59% +16,30% Dax 30 15852,18 -11,77 -0,07% +13,85% .GDAXI FTSE .FTSE 7892,62 -19,58 -0,25% +5,92% SMI .SSMI 11526,74 +59,54 +0,52% +7,43% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1012 1,1041 -0,26% +2,90% EUR= Dlr/Yen JPY= 134,10 134,22 -0,09% +2,28% Euro/Yen 147,70 148,26 -0,38% +5,27% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8885 0,8873 +0,14% -3,88% Euro/CHF 0,9785 0,9805 -0,20% -1,11% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2433 1,2482 -0,39% +2,78% Indice $ 101,5570 101,3480 +0,21% +5,60% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 134,1300 +0,4400 FGBLc1 Bund 10 ans 2,4490 -0,0410 DE10YT=RR Bund 2 ans 2,8970 -0,0590 DE2YT=RR OAT 10 ans 3,0180 -0,0390 +56,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,4466 -0,0680 US10YT=RR Treasury 2 ans 4,0586 -0,0850 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 78,18 78,76 -0,58 -0,74% +27,72% CLc1 Brent LCOc1 82,15 82,73 -0,58 -0,70% +24,41% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)