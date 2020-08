Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions continuent sur l'élan positif du mois d'août Reuters • 31/08/2020 à 13:06









* Nouvelle hausse en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,17%, le CAC 40 à Paris 0,5% * Le PMI chinois des services rassure * Suez, Veolia et Engie en vedette à Paris PARIS, 31 août (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes progressent à mi-séance lundi, portées par la hausse des cours du pétrole et un bon indicateur chinois tandis que l'offre de Veolia VIE.PA sur la part d'Engie ENGIE.PA dans Suez SEVI.PA anime le marché parisien. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse d'environ 0,2% pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,4% pour le Nasdaq Composite .IXIC , ce qui suffirait à ce dernier et au S&P-500 pour inscrire de nouveaux records. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,5% à 5.027,90 points vers 11h00 GMT et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,35%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,14%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,1% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,17%. La Bourse de Londres est fermée, la journée étant chômée au Royaume-Uni pour le "Summer Bank Holiday". Le Stoxx 600 affiche pour l'instant une progression de 3,66% sur l'ensemble du mois d'août et le CAC 40 une hausse de 5%. Cette bonne santé des marchés actions s'explique entre autres par la perspective d'une poursuite du rebond de l'économie mondiale malgré les signes de résurgence des contaminations par le coronavirus dans plusieurs pays. En Chine, les enquêtes officielles auprès des directeurs d'achats (PMI) montrent que la croissance de l'activité manufacturière a légèrement ralenti en août malgré une progression des carnets de commandes mais les investisseurs retiennent surtout le chiffre meilleur qu'attendu du secteur des services : en hausse d'un point à 55,2, l'indice du secteur est jugé de bon augure pour la croissance du troisième trimestre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le bon chiffre du PMI chinois des services profite aux secteurs cycliques comme l'automobile, dont l'indice Stoxx .SXAP gagne 1,02% ou la chimie .SX4P (+0,54%) mais la meilleure performance sectorielle du jour est pour l'instant pour le compartiment du pétrole et du gaz .SXEP , qui prend 1% grâce à la hausse marquée du prix du baril. A Paris, Total TOTF.PA gagne 1,65%. Le compartiment des services aux collectivités ("utilities") .SX6P , lui, s'adjuge 0,88% après l'annonce par Veolia d'une offre d'achat sur les 29,9% d'Engie dans Suez, qui serait un prélude à une OPA sur le reste du capital afin de créer un champion français. Suez prend 19,12% à 14,58 euros sans pour autant atteindre le prix offert par Veolia à Engie (15,50 euros par action). Veolia gagne 4,42% et Engie 6,11%, ce qui place ce dernier en tête des plus fortes hausses de l'EuroStoxx 50. TAUX Les rendements obligataires restent orientés à la hausse, profitant de la bonne santé des actions et des anticipations de nouveaux achats de titres de la Réserve fédérale américaine après ses déclarations de la semaine dernière. Le dix ans américain US10YT=RR , qui avait atteint un plus haut de deux mois vendredi avant de rebaisser, prend près de deux points de base à 0,744% et le 30 ans US30YT=RR un peu plus de deux points à 1,5302%, non loin du pic de deux mois et demi inscrit vendredi à 1,577%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR monte de près de trois points à -0,383%, lui aussi tout près d'un plus haut depuis la mi-juin. CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de référence constitué de plusieurs autres grandes devises .DXY (-0,08%) mais il s'achemine vers un recul de plus de 1% sur l'ensemble du mois d'août, sa quatrième performance mensuelle négative d'affilée. Ce mouvement s'explique entre autres par l'anticipation d'un maintien prolongé de la politique ultra-accommodante de la Réserve fédérale, confirmée jeudi dernier par la banque centrale. L'euro, lui, remonte vers 1,1920 dollar EUR= en attendant, à 12h00 GMT, la première estimation de l'inflation en août en Allemagne. PÉTROLE Le marché pétrolier bénéficie du bon chiffre du PMI chinois mais surtout de l'annonce par Abou Dhabi d'une réduction de 30% de son offre de brut en octobre, contre -5% en septembre, afin de respecter ses engagements en matière de baisse de la production. Le Brent gagne 1,42% à 46,46 dollars le baril LCOc1 et a atteint son plus haut depuis mars à 46,53 dollars; le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,3% à 43,53 dollars CLc1 . Le Brent s'achemine vers sa cinquième performance mensuelle positive d'affilée. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 12h00 Inflation IPCH (1re août 0,0% -0,5% estimation) - sur un an +0,1% 0,0% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28636,00 +25,00 +0,09% 1YMc1 S&P-500 3512,25 +7,75 +0,22% ESc1 Nasdaq-100 12045,75 +54,00 +0,45% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 28653,87 +161,60 +0,57% +0,40% .DJI S&P-500 3508,01 +23,46 +0,67% +8,58% .SPX Nasdaq .IXIC 11695,63 +70,30 +0,60% +30,35% Nasdaq 100 11995,86 +69,69 +0,58% +37,36% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1432,09 +2,27 +0,16% -11,81% .FTEU3 Eurostoxx 50 3319,95 +4,41 +0,13% -11,35% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5027,49 +24,55 +0,49% -15,90% Dax 30 13075,88 +42,68 +0,33% -1,31% .GDAXI FTSE .FTSE 5963,57 -36,42 -0,61% -20,93% SMI .SSMI 10223,80 +59,31 +0,58% -3,70% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1919 1,1903 +0,13% +6,32% EUR= Dlr/Yen JPY= 105,91 105,34 +0,54% -2,71% Euro/Yen 126,24 125,41 +0,66% +3,52% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9047 0,9038 +0,10% -6,52% Euro/CHF 1,0783 1,0764 +0,18% -0,64% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3314 1,3349 -0,26% +0,41% Indice $ 92,3060 92,3710 -0,07% -4,02% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,3200 -0,3600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,3850 +0,0240 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6520 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0868 +0,0180 +29,82 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7425 +0,0140 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1348 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 43,53 42,97 +0,56 +1,30% -28,88% CLc1 Brent LCOc1 46,47 45,81 +0,66 +1,44% -29,62% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

