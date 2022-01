POINT MARCHÉS-Les actions au point mort avant les chiffres de l'emploi aux USA

* Wall Street attendue en légère hausse, faibles écarts en Europe * Prudence avant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis * L'inflation en zone euro plus forte encore qu'attendu en décembre * Les cours du pétrole en hausse de près de 1% par Marc Angrand PARIS, 7 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse timide et les Bourses européennes font du surplace à mi-séance vendredi, les investisseurs semblant retenir leur souffle dans l'attente des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, susceptibles de relancer les spéculations sur la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui ont déjà secoué les marchés ces derniers jours. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une progression de 0,11% pour le Dow Jones .DJI après deux séances de repli, de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC , qui a perdu 4,8% sur les trois derniers jours. À Paris, le CAC 40 .FCHI est pratiquement inchangé à 7.248,61 points à 11h45 GMT, tout comme le FTSE 100 .FTSE à Londres, tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,24%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 sont stables alors que le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,16%. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoient en moyenne 400.000 créations d'emplois non-agricoles en décembre après 210.000 en novembre et une baisse du taux de chômage à 4,1%, ce qui serait son plus bas niveau depuis près de deux ans. Si le consensus est atteint, l'économie américaine aura créé 6,5 millions d'emplois en 2021, ce qui serait du jamais vu depuis 1939. Même si beaucoup d'observateurs s'attendent à un ralentissement en janvier à cause du variant Omicron du coronavirus, la tonalité du rapport du département du Travail ne manquera pas d'alimenter le débat sur le calendrier du resserrement monétaire de la Fed, deux jours après les "minutes" plus offensives qu'attendu de sa réunion de décembre. "Si les salaires augmentent pour intégrer la hausse de l'inflation, enclenchant ainsi les effets de second tour, cela confortera la Fed dans sa politique de resserrement monétaire", estime ainsi Alain Guélennoc, directeur général de Federal Finance Gestion. En zone euro, le chiffre le plus attendu du jour était la première estimation de l'inflation en décembre et il confirme l'accélération de la hausse soutenue des prix avec une augmentation de 5% en rythme annuel pour l'indice IPCH, un nouveau plus haut. nL8N2TN1VP LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N2TN0RV VALEURS EN EUROPE Les plus fortes hausses sectorielles en Europe sont pour les compartiments des matières premières, dont l'indice Stoxx .SXPP gagne 1,69%, et de l'énergie .SXEP (+0,84%), avec la hausse des cours des métaux de base et du pétrole. Le compartiment des hautes technologies .SX8P prend par ailleurs 0,71% après les résultats solides du géant sud-coréen Samsung 005930.KS nL8N2TN1UI et le chiffre d'affaires supérieur aux attentes de STMicroelectronics STM.PA nL8N2TN0QH, qui s'adjuge 5,38%, la meilleure performance du CAC 40. Deutsche Bank DBKGn.DE prend 1,27%, le marché saluant les déclarations de son directeur financier au quotidien Handelsblatt sur la capacité du groupe à atteindre son principal objectif de rentabilité. En baisse, le groupe polonais de livraison de colis InPost INPST.PA chute de 9,73% après une croissance jugée décevante au quatrième trimestre. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain varient peu dans l'attente des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis mais il restent proches des plus hauts auxquels les ont propulsés les "minutes" de la Fed: le dix ans US10YT=RR , qui a dépassé 1,75% jeudi pour la première fois depuis avril, s'affiche à 1,7266%. Son équivalent allemand DE10YT=RR prend un peu plus d'un point de base à -0,054% après les statistiques de l'inflation en zone euro. Il était monté jeudi en séance à -0,031%, au plus haut depuis mai 2019. CHANGES Le dollar cède du terrain face aux autres grandes devises .DXY (-0,14%) avant les chiffres de l'emploi américain et après ceux de l'inflation dans la zone euro, qui profitent à la monnaie unique EUR= : cette dernière a atteint 1,1319 peu après la publication des chiffres d'Eurostat avant de revenir vers 1,13. Le billet vert affiche pour l'instant un gain hebdomadaire d'un peu moins de 0,2% après deux semaines de baisse, un rebond qui a surtout nui au yen JPY= . Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin poursuit sa baisse BTC=BTSP (-1,92%) et a touché son plus bas niveau depuis fin septembre, sous 41.000 dollars contre 69.000 au plus haut en novembre. PÉTROLE Le marché pétrolier est en nette hausse et se dirige vers sa plus forte progression hebdomadaire depuis la mi-décembre, les tensions au Kazakhstan et la diminution de la production libyenne, perturbée par des travaux de maintenance, lui assurant un double soutien. Le Brent gagne 0,76% à 82,61 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,69% à 80,01 dollars CLc1 . L'un comme l'autre affichent des gains de plus de 6% sur l'ensemble de la semaine. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Créations d'emplois décembre 400.000 210.000 non-agricoles Taux de chômage 4,1% 4,2% Salaire horaire moyen +0,4% +0,3% - sur un an +4,2% +4,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % r points Dow Jones 36159, +36,00 +0,10% 1YMc1 00 S&P-500 4697,7 +10,25 +0,22% ESc1 5 Nasdaq-100 15813, +54,00 +0,34% NQc1 00 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Dow Jones 36236, -170,6 -0,47% -0,28% .DJI 47 4 S&P-500 4696,0 -4,53 -0,10% -1,47% .SPX 5 Nasdaq 15080, -19,31 -0,13% -3,61% .IXIC 87 Nasdaq 100 15765, -6,42 -0,04% -3,40% .NDX 36 MARCHES EUROPEENS Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Eurofirst 1893,1 -0,06 +0,00% +0,15% 300 3 .FTEU3 Eurostoxx 4325,0 +0,25 +0,01% +0,62% 50 6 <.STOXX50E > CAC 40 7247,9 -1,71 -0,02% +1,33% .FCHI 5 Dax 30 16011, -40,06 -0,25% +0,80% .GDAXI 97 FTSE 7453,1 +2,77 +0,04% +0,93% .FTSE 4 SMI 12814, +21,86 +0,17% -0,48% .SSMI 14 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1305 1,1291 +0,12% -0,55% EUR= Dlr/Yen 115,80 115,82 -0,02% +0,64% JPY= Euro/Yen 130,92 130,88 +0,03% +0,46% EURJPY= Dlr/CHF 0,9217 0,9211 +0,07% +1,04% CHF= Euro/CHF 1,0419 1,0404 +0,14% +0,48% EURCHF= Stg/Dlr 1,3549 1,3528 +0,16% +0,15% GBP= Indice $ 96,186 96,320 -0,14% +0,01% .DXY 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future 170,33 -0,010 Bund 00 0 FGBLc1 Bund 10 -0,055 +0,013 ans 0 0 <DE10YT=RR > Bund 2 ans -0,598 +0,008 DE2YT=RR 0 0 OAT 10 ans 0,2670 +0,012 +32,20 <FR10YT=RR 0 > Treasury 10 ans 1,7249 -0,008 US10YT=RR 0 Treasury 2 ans 0,8741 -0,008 US2YT=RR 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var. % YTD dollars) ent Brut léger 80,04 79,46 +0,58 +0,73% +30,76 US CLc1 % Brent 82,64 81,99 +0,65 +0,79% +25,16 LCOc1 % (Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault) ((+33 1 49 49 50 00;))