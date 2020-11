Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Les actions applaudissent une nouvelle série de bonnes nouvelles Reuters • 16/11/2020 à 14:03









(Bien lire 12h10 GMT au §3) * Wall Street devrait ouvrir en nette hausse * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 1,36%, le CAC 40 à Paris 2,34% * Moderna annonce un taux d'efficacité de 94,5% pour son candidat vaccin * Des indicateurs rassurants au Japon et en Chine * BBVA bondit après la vente de ses activités aux USA par Marc Angrand PARIS, 16 novembre (Reuters) - La Bourse de New York est attendue en nette hausse et les principaux marchés européens amplifient leur progression à mi-séance lundi après des annonces positives du laboratoire Moderna MRNA.O sur son candidat vaccin contre le coronavirus, qui s'ajoutent à des nouvelles encourageantes sur la poursuite de la reprise économique en Chine et au Japon. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de plus de 1% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , de 1,7% pour le Dow Jones .DJI et à l'équilibre pour le Nasdaq .IXIC , toujours pénalisé par la rotation sectorielle. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 2,34% à 5.506,28 points vers 12h10 GMT après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 27 février à 5.515,33. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 1,39% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,31%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,69%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,27% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,36%, lui aussi au plus haut depuis près de neuf mois. Tous ont accru leurs gains après la publication par Moderna de résultats provisoires d'essais cliniques sur son vaccin expérimental, qui font ressortir un taux d'efficacité de 94,5%. Les investisseurs saluent aussi les chiffres meilleurs qu'attendu de la croissance japonaise au troisième trimestre et surtout de la production industrielle chinoise en octobre, qui a dépassé les attentes, confirmant la reprise continue de la deuxième économie mondiale . Ces chiffres ont permis à l'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo d'inscrire un plus haut de clôture de 29 ans et aux indices phares chinois de gagner 1% .CSI300 .SSEC . L'annonce pendant le week-end d'un accord de libre-échange entre 15 pays de la région Asie-Pacifique, dont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, est également bien accueillie par les marchés. Voir aussi: * L'espoir d'un vaccin change les perspectives de croissance-BNPP LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La plus forte progression sectorielle du jour en Europe est une nouvelle fois pour les banques, dont l'indice Stoxx .SX7P gagne 4,47%, au plus haut depuis le 10 mars. Parallèlement aux espoirs de reprise économique, cette envolée s'explique par le bond de 16,57% de l'espagnole BBVA BBVA.MC après l'annonce de la vente de ses activités américaines à PNC Financial Services PNC.N pour 11,6 milliards de dollars (9,7 milliards d'euros). L'optimisme sur l'évolution de la crise sanitaire bénéficie également au secteur du tourisme et des loisirs .SXTP (+3,20%). A Paris, la plus forte hausse du CAC 40 est pour Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS , qui s'adjuge 14,79% après les informations sur un possible départ du directeur général et du directeur financier après le rejet du projet d'appel au marché. Alstom ALSO.PA prend pour sa part 3,43% en dépit de l'annonce d'une augmentation de capital de deux milliards d'euros pour financer le rachat de la branche transports du canadien Bombardier BBDb.TO . TAUX Les rendements obligataires remontent après les annonces de Moderna: celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à -0,52% DE10YT=RR et son équivalent américain à 0,9226% US10YT=RR . La tendance sur les marchés reste toutefois influencée par les anticipations de nouvelles mesures de soutien des banques centrales, en zone euro notamment, susceptibles de limiter la hausse des rendements. CHANGES Le regain confirmé d'intérêt des investisseurs pour les actifs à risque défavorise le dollar face aux autres grandes devises et l'indice qui mesure ses fluctuations par rapport à un panier de référence .DXY est quasi stable. L'euro réduit toutefois ses gains et revient pratiquement à l'équilibre à 1,1845 dollar EUR= après avoir atteint 1,1868, son plus haut niveau depuis une semaine. La livre sterling GBP= EURGBP= souffre quant à elle de l'absence apparente de progrès dans les négociations entre Londres et Bruxelles. PÉTROLE Les annonces de Moderna et les indicateurs japonais et chinois profitent aussi au marché pétrolier, en s'ajoutant aux espoirs de voir l'Opep et ses alliés renoncer à augmenter leur production de deux millions par barils par jour dès le mois de janvier. Le Brent gagne 3,16% à 44,13 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,39% à 41,49 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Indice d'activité "Empire novembre 13,0 10,5 State" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29895,00 +485,00 +1,65% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3624,75 +42,75 +1,19% Nasdaq-100 11940,50 +7,00 +0,06% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29479,81 +399,64 +1,37% +3,30% .DJI S&P-500 .SPX 3585,15 +48,14 +1,36% +10,97% Nasdaq .IXIC 11829,29 +119,70 +1,02% +31,84% Nasdaq 100 11937,85 +110,71 +0,94% +36,70% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1509,50 +19,93 +1,34% -7,05% .FTEU3 Eurostoxx 50 3491,03 +58,96 +1,72% -6,79% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5506,60 +126,44 +2,35% -7,89% Dax 30 .GDAXI 13246,86 +170,14 +1,30% -0,02% FTSE .FTSE 6410,25 +93,86 +1,49% -15,01% SMI .SSMI 10570,34 +77,73 +0,74% -0,44% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1843 1,1832 +0,09% +5,65% Dlr/Yen JPY= 104,96 104,62 +0,32% -3,58% Euro/Yen 124,32 123,80 +0,42% +1,94% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9137 0,9126 +0,12% -5,59% Euro/CHF 1,0823 1,0798 +0,23% -0,27% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3194 1,3186 +0,06% -0,49% Indice $ .DXY 92,7450 92,7550 -0,01% -3,56% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,4900 -0,4500 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5160 +0,0320 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7100 +0,0190 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2778 +0,0290 +23,82 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9259 +0,0330 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1811 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 41,51 40,13 +1,38 +3,44% -32,18% CLc1 Brent LCOc1 44,12 42,78 +1,34 +3,13% -33,18% (édité par Patrick Vignal)

