POINT MARCHÉS-Les actions accélèrent, Vivendi s'envole, les taux grimpent

* Les Bourses européennes augmentent leurs gains à mi-séance * Le CAC 40 prend plus de 1% * Vivendi envisage une cotation d'UMG, l'action bondit * Les rendements obligataires de la zone euro grimpent * Wall Street fermée pour un jour férié PARIS, 15 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes augmentent leurs gains lundi à mi-séance et l'action Vivendi s'envole à Paris, portée par l'intention du groupe de médias de distribuer à ses actionnaires 60% du capital de sa pépite Universal Music Group (UMG) et d'introduire celle-ci en Bourse d'ici à la fin de l'année. À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 1,21% à 5.772,89 vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI gagne 0,37% et à Londres, le FTSE .FTSE progresse de 1,54%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,92%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,91% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,95%. L'élan des marchés peut surprendre en l'absence de Wall Street, fermée pour un jour férié, et des marchés chinois avec la poursuite des célébrations du Nouvel An lunaire. Le calme des dernières séances n'avait toutefois pas troublé un climat d'ensemble favorable aux actifs risqués avec des indicateurs économiques encourageants dans l'ensemble, des résultats d'entreprises bien accueillis et les avancées vers un plan de relance massif aux Etats-Unis L'optimisme général n'épargne pas l'Asie où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a clôturé au-dessus de 30.000 points pour la première fois depuis 1990. Portée par la solidité des exportations, de la consommation et des dépenses en capital, l'économie du Japon a progressé de 12,7% en rythme annualisé sur la période octobre-décembre, enregistrant une croissance pour un deuxième trimestre consécutif et battant le consensus qui ressortait à 9,5%. Du côté de la conjoncture en Europe, la production industrielle de la zone euro a diminué plus que prévu en décembre en raison du recul de la production de biens d'équipement et de consommation non durables, ce qui confirme la contraction économique de la zone euro au quatrième trimestre, montrent les données publiées lundi par Eurostat. VALEURS En Bourse, tous les secteurs européens sont dans le vert, comme celui des ressources de base, dont l'indice Stoxx .SXPP gagne 2,77%, et ceux des banques .SX7P (+2,56%) et de l'énergie .SXEP (+2,4%). Mais c'est le compartiment des médias .SXMP qui signe la plus forte hausse (+3,1%) grâce à la performance de Vivendi VIV.PA , qui bondit de 16,2% après avoir annoncé son intention de distribuer à ses actionnaires 60% du capital de sa filiale musicale Universal et d'introduire celle-ci en Bourse d'ici la fin de l'année. Le premier actionnaire du groupe de médias, Bolloré BOLL.PA , gagne 12,6%, les deux valeurs occupant la tête du Stoxx 600. CHANGES Le dollar cède 0,16% face à un panier de devises de référence et l'euro en profite pour monter à 1,2132 dollar. .DXY , EUR= La livre sterling GBP= a dépassé pour sa part 1,39 dollar pour la première fois depuis 2018, portée par le repli du dollar et par l'espoir de la levée des mesures de confinement au Royaume-Uni. TAUX L'optimisme pour l'économie et l'appétit pour le risque entraînent l'envolée des rendements des emprunts d'Etat de la zone euro. Celui du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR , qui fait référence dans l'union monétaire, prend ainsi cinq points de base à -0,38%, un plus haut de cinq mois et demi, et son équivalent français FR10YT=RR suit le mouvement avec un bond de 4 points de base à -0,1538%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en nette progression, atteignant des plus hauts de plus d'un an, en raison notamment des espoirs de relance économique et des tensions au Moyen-Orient. La coalition sous commandement saoudien au Yémen a annoncé avoir intercepté et détruit dimanche après-midi deux drones chargés d'explosifs tirés par les rebelles houthis du Yémen. Le baril de Brent LCOc1 gagne 1,3% à 63,24 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend 1,83% à 60,56 dollars. Ils évoluent tous deux à leurs plus hauts depuis janvier 2020. AUCUN INDICATEUR AMÉRICAIN À L'AGENDA DU 15 FÉVRIER LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET FERMÉE "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 31458,4 +27,70 +0,09% +2,78% .DJI 0 S&P-500 3934,83 +18,45 +0,47% +4,76% .SPX Nasdaq 14095,4 +69,70 +0,50% +9,37% .IXIC 7 Nasdaq 100 13807,7 +73,35 +0,53% +7,13% .NDX 0 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 1609,32 +14,99 +0,94% +4,74% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3729,30 +33,69 +0,91% +4,97% .STOXX50E CAC 40 5769,28 +65,61 +1,15% +3,92% .FCHI Dax 30 14098,2 +48,37 +0,34% +2,77% .GDAXI 6 FTSE .FTSE 6688,87 +99,08 +1,50% +3,53% SMI .SSMI 10914,3 +33,99 +0,31% +1,97% 6 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2131 1,2118 +0,11% +0,00% EUR= Dlr/Yen 105,33 104,93 +0,38% +0,00% JPY= Euro/Yen 127,78 127,14 +0,50% +0,00% EURJPY= Dlr/CHF 0,8907 0,8912 -0,06% +0,00% CHF= Euro/CHF 1,0807 1,0809 -0,02% +0,00% EURCHF= Stg/Dlr 1,3907 1,3844 +0,46% +0,00% GBP= Indice $ 90,3430 90,4800 -0,15% -6,06% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,170 -0,8000 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,3790 +0,0510 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6920 +0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1533 +0,0430 +22,57 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR marché fermé Treasury 2 ans marché fermé US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger 60,57 59,47 +1,10 +1,85% -1,05% US CLc1 Brent 63,27 62,43 +0,84 +1,35% -4,18% LCOc1 (Patrick Vignal, édité par)