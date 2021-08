POINT MARCHÉS-Légère hausse en vue Wall Street, pic historique pour le Stoxx 600

* Nouveau record pour le Stoxx 600, le CAC 40 au plus haut depuis 2000 * Stellantis et Société générale tirent l'indice parisien * Le secteur des jeux vidéos sous la pression de Pékin par Laetitia Volga PARIS, 3 août (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes progressent mardi à mi-séance, soutenues par plusieurs résultats d'entreprises, ce qui permet d'atténuer les inquiétudes quant au variant Delta et aux nouvelles velléités réglementaires de la Chine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Nasdaq, de 0,3% pour le S&P-500 et de 0,5% pour le Dow Jones. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,97% à 6.740,81 à 11h22 GMT, au plus haut depuis 21 ans, porté par Stellantis et Société générale après leurs résultats. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,14%, ralenti par le repli de BMW et Infineon et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,29%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,39%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,18% et le Stoxx 600 .STOXX , qui a inscrit un nouveau plus haut, de 0,28%. Jusqu'à présent, les résultats du deuxième trimestre ont été solides en Europe avec des performances supérieures aux attentes du marché pour 66% des entreprises du Stoxx 600 ayant publié leurs comptes trimestrielles, selon les données IBES de Refinitiv. Malgré les inquiétudes liées à l'augmentation des cas de COVID-19 dans le monde et à la hausse de l'inflation, les actions européennes se négocient à des niveaux record, les investisseurs se tournant vers les secteurs cycliques liés à l'économie. Les places asiatiques ont pour la plupart fini la journée dans le rouge face à l'évolution de la pandémie et à la crainte d'un renforcement de la réglementation de Pékin sur les secteurs des jeux vidéos et des semi-conducteurs. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Le laboratoire Eli Lilly LLY.N recule de 1,3% en avant-Bourse après la publication d'un profit inférieur aux attentes. Le groupe industriel Dupont DD.N gagne 2,5% dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street après avoir révisé à la hausse ses prévisions pour 2021. De son côté, Translate Bio TBIO.O grimpe de 29% en avant-Bourse, après l'annonce de son rachat par Sanofi SASY.PA pour 3,2 milliards de dollars. VALEURS EN EUROPE A Paris, Société générale SOGN.PA gagne 7,18%, plus forte hausse du CAC 40 et deuxième du Stoxx 600, après avoir relevé ses prévisions pour 2021 et renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre. Stellantis STLA.PA est en hausse de 4,26%, le quatrième constructeur automobile mondial ayant fait état d'un record de marge opérationnelle au premier semestre et relevé son objectif pour l'année, le succès de ses pick-ups et SUV en Amérique du Nord et en Europe éclipsant l'impact de la pénurie de puces. Le secteur de l'énergie .SXEP (+2,65%) signe la meilleure performance du jour grâce à BP BP.L dont l'action grimpe de 5,66% à Londres après l'annonce d'un relèvement du dividende et d'un programme de rachats d'actions. Dans son sillage, TotalEnergies TTEF.PA avance de 3,09%. A Francfort, le groupe automobile BMW BMWG.DE recule de 4,04% après avoir déclaré à l'occasion de ses résultats que la pénurie de puces et la hausse des prix des matières premières nuiraient à ses performances du second semestre. Infineon IFXGn.DE avance de 0,54% après avoir perdu jusqu'à plus de 5%, le fabricant de puces n'ayant pas été en mesure de la forte demande contrairement à certains concurrents en raison de l'arrêt de la production dans deux de ses usines pour cause de COVID-19 notamment. Les groupes du secteur de jeux vidéos reculent dans le sillage de leurs concurrents chinois sur des craintes de régulation par Pékin: Embracer EMBRACb.ST , Ubisoft UBIP.PA et Evolution EVOG.ST perdent de 3,62% à 4,48%. CHANGES Le dollar recule de 0,13% contre un panier de devises internationales, pénalisé par la perspective du maintien de la politique accommodante de la Réserve fédérale. .DXY "La Fed a été incroyablement claire en soulignant l'importance des données du marché du travail, il n'est donc pas surprenant de voir un peu d'appréhension avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi," a déclaré Michael Brown, analyste senior chez CaxtonFX. L'euro avance de 0,18%, à 1,1888 dollar. EUR= Le dollar australien AUD= gagne 0,49% contre le billet vert, la banque centrale du pays ayant surpris les marchés en campant sur sa décision de réduire son programme d'achat d'actifs à partir de septembre, estimant que l'impact du variant Delta serait temporaire. "La décision de la RBA de ne pas retarder la réduction progressive de ses achats d'actifs est un signal 'hawkish' et conforte notre opinion selon laquelle la banque relèvera ses taux début 2023," a commenté Marcel Thieliant, économiste chez Capital Economics. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR reprend plus de deux points de base, à 1,1938%, après avoir reculé la veille sous 1,16% en réaction au ralentissement de la croissance dans le secteur manufacturier américain. Dans son sillage, le rendement du Bund allemand DE10YT=RR gagne un point de base à -0,471% et celui de l'OAT de même échance FR10YT=RR monte à -0,121%. PÉTROLE Les cours du brut sont orientés à la hausse dans l'espoir d'une baisse continue des stocks américains, ce qui leur permet d'effacer une partie des pertes de lundi provoquées par les préoccupations autour du variant Delta. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,38% à 73,17 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 gagne 0,38%, à 71,53 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 3 AOÛT LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 34884,00 +163,00 +0,47% 1YMc1 S&P-500 ESc1 4394,25 +14,50 +0,33% Nasdaq-100 14965,75 +13,00 +0,09% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 34838,16 -97,31 -0,28% +13,83% S&P-500 .SPX 4387,16 -8,10 -0,18% +16,80% Nasdaq .IXIC 14681,07 +8,39 +0,06% +13,91% Nasdaq 100 14963,62 +3,73 +0,02% +16,10% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1796,05 +6,99 +0,39% +16,89% .FTEU3 Eurostoxx 50 4124,09 +7,47 +0,18% +16,09% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6741,16 +65,26 +0,98% +21,43% Dax 30 .GDAXI 15591,70 +22,97 +0,15% +13,65% FTSE .FTSE 7101,99 +20,27 +0,29% +9,93% SMI .SSMI 12191,10 +20,08 +0,16% +13,90% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1890 1,1867 +0,19% -2,64% Dlr/Yen JPY= 109,18 109,28 -0,09% +5,83% Euro/Yen 129,83 129,75 +0,06% +2,29% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9023 0,9054 -0,34% +1,93% Euro/CHF 1,0729 1,0745 -0,15% -0,72% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3938 1,3881 +0,41% +1,94% Indice $ .DXY 91,9230 92,0480 -0,14% -4,42% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 176,7800 -0,0400 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4710 +0,0090 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7630 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1200 +0,0110 +35,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,1938 +0,0220 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1801 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 71,53 71,26 +0,27 +0,38% +16,86% CLc1 Brent LCOc1 73,17 72,89 +0,28 +0,38% +10,81% (Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)