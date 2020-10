Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Légère hausse en vue en Europe, un plan de soutien US toujours espéré Reuters • 09/10/2020 à 07:35









* Les indices européens attendus en hausse entre 0,1% et 0,3% * La perspective d'un plan de relance US soutient encore la tendance * Les futures US orientés en hausse, les Bourses de Chine continentale grimpent * Pause sur le pétrole après une semaine faste par Blandine Henault PARIS, 9 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse vendredi à l'ouverture, toujours soutenues par la perspective d'un nouveau plan de relance à l'économie aux Etats-Unis alors que les indicateurs montrent un essoufflement de la reprise sur fond de résurgence de l'épidémie de coronavirus. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,09% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,1% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,14% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,3% à l'ouverture. Le président Donald Trump a assuré jeudi que les négociations entre les républicains et les démocrates sur de nouvelles mesures d'aides à l'économie avaient un "bonne chance" de déboucher sur un compromis, ce qui a alimenté les espoirs des investisseurs sur l'adoption prochaine de ce plan de soutien très attendu. Le regain d'optimisme des investisseurs leur a permis de passer outre les chiffres moins bons que prévus sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent pour l'heure une hausse de 0,4% à l'ouverture vendredi, après la progression déjà observée la veille. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,43% à 28.425,51 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,80%, à 3.446,85 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,50% à 11.420,98 points. EN ASIE Les Bourses de Chine continentale évoluent en forte hausse après avoir été fermées pendant une longue semaine pour la fête nationale, encouragées par la publication d'un indice PMI Caixin/Markit à 54,8 en septembre, soit son plus haut niveau depuis juin. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC avance de 1,59% et le CSI 300 des grandes capitalisations .CSI300 prend 1,92%. De son côté, la Bourse de Tokyo .N225 est en passe d'afficher sa meilleure semaine en deux mois même si l'indice Nikkei s'essoufle un peu ce vendredi et recule de 0,36% à l'approche de la clôture. CHANGES/TAUX Le yuan chinois onshore a grimpé à un plus haut de 17 mois CNY= sur fond de rattrapage après la semaine fériée et d'espoirs sur une victoire du démocrate Joe Biden à la prochaine élection présidentielle américaine qui pourrait déboucher sur un apaisement des relations commerciales et diplomatiques entre Washington et Pékin. De son côté, le dollar évolue en baisse de 0,15% face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui revient à 1,1776 dollar. .DXY EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est stable, autour de 0,7687%. US10YT=RR PÉTROLE Les cours du pétrole marquent une pause vendredi après avoir nettement progressé au cours de la semaine en raison d'un mouvement de grève dans le secteur pétrolier en Norvège qui pourrait conduire à une baisse de 25% de la production du pays. Le baril de Brent de la mer du Nord LCoc1 cède 0,2% à 43,24 dollars et celui du brut léger américain CLc1 recule dans les mêmes proportions, à 41,11%. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 Estimation du PIB sur un an août -7,5% -11,7 FR 06h45 Production industrielle août 1,7% 3,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23563,21 -83,86 -0,35% -0,39% .N225 Topix 1646,37 -9,10 -0,55% -4,36% .TOPX Hong Kong 24187,23 -6,12 -0,03% -14,20% .HSI Taiwan 12887,19 +140,82 +1,10% +7,42% .TWII Séoul 2391,96 +5,02 +0,21% +8,84% .KS11 Singapour 2540,20 -2,91 -0,11% -21,18% .STI Shanghaï 3270,26 +52,21 +1,62% +7,22% .SSEC Sydney 6102,20 +0,20 +0,00% -8,71% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28425,51 +122,05 +0,43% -0,40% .DJI S&P-500 3446,83 +27,38 +0,80% +6,69% .SPX Nasdaq 11420,98 +56,38 +0,50% +27,29% .IXIC Nasdaq 100 11550,94 +47,75 +0,42% +32,27% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1424,89 +10,55 +0,75% -12,26% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3255,76 +22,33 +0,69% -13,07% .STOXX50E CAC 40 4911,94 +29,94 +0,61% -17,83% .FCHI Dax 30 13042,21 +113,64 +0,88% -1,56% .GDAXI FTSE .FTSE 5978,03 +31,78 +0,53% -20,74% SMI .SSMI 10270,24 +82,36 +0,81% -3,27% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1775 1,1758 +0,14% +5,04% EUR= Dlr/Yen 105,86 106,01 -0,14% -2,76% JPY= Euro/Yen 124,68 124,69 -0,01% +2,24% EURJPY= Dlr/CHF 0,9155 0,9167 -0,13% -5,40% CHF= Euro/CHF 1,0781 1,0780 +0,01% -0,65% EURCHF= Stg/Dlr 1,2951 1,2933 +0,14% -2,31% GBP= Indice $ 93,4560 93,6050 -0,16% -2,83% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5250 +0,0000 Bund 2 ans -0,6980 +0,0100 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2584 +0,0020 +26,66 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7704 +0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1488 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 41,12 41,19 -0,07 -0,17% -32,82% US CLc1 Brent 43,24 43,34 -0,10 -0,23% -34,51% LCoc1 (édité par Patrick Vignal)

