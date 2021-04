POINT MARCHÉS-Légère hausse en vue en Europe après les annonces de la Fed (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, ouverture du marché obligataire en Europe) * Vers une séance positive en Europe et à Wall Street * Le Fed a confirmé le maintien d'une politique accommodante * Les résultats de Facebook et Apple bien accueillis en après-Bourse * Le PIB US du 1er trimestre au menu du jour par Laetitia Volga PARIS, 29 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture après les annonces de la Réserve fédérale, qui écarte pour le moment la perspective d'un resserrement de sa politique monétaire aux Etats-Unis, et une nouvelle salve de résultats d'entreprises. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,37%, le Dax à Francfort .GDAXI prendrait 0,14% et le FTSE à Londres .FTSE 0,18%. A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Fed, qui prend acte des progrès de la reprise, a annoncé mercredi qu'il était trop tôt pour commencer à débattre d'une éventuelle inflexion de sa stratégie, son président Jerome Powell expliquant que la banque centrale avait besoin de davantage d'éléments pour prouver une amélioration durable de la situation économique. "Dans un communiqué et une conférence de presse toujours très 'dovish', la Fed a réussi à 'contenir' les investisseurs quant à leurs attentes concernant le prochain tapering [la diminution progressive de ses achats d'emprunts]. Cependant on a bien senti que face à l'amélioration de la situation économique américaine et à une campagne de vaccination qui bat son plein, il faudra beaucoup plus pour rassurer le marché lors de la réunion de juin", a déclaré John Plassard de Mirabaud dans sa note matinale. Jerome Powell s'est exprimé quelques heures avant que le président américain Joe Biden prononce pour la première fois un discours lors d'une session conjointe du Congrès, au cours duquel lequel il a dévoilé un plan de 1.800 milliards de dollars en faveur des familles et de l'éducation. LES VALEURS A SUIVRE : Parmi les entreprises de premier plan ayant publié leurs comptes trimestriels, Total TOTF.PA a annoncé des résultats en nette hausse, comparables à ceux qu'il enregistrait avant le début de la crise sanitaire. Le géant européen Airbus AIR.PA a fait état d'un bond de son résultat opérationnel ajusté au premier trimestre, tiré par la hausse des livraisons d'avions commerciaux. De son côté, STMicro STM.PA a avancé de deux ans son objectif de réaliser 12 milliards de dollars de ventes annuelles et a en outre fait état d'un chiffre d'affaires net légèrement supérieur aux attentes au titre du T1. A WALL STREET Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture des indices de la Bourse de New York en hausse de 0,3% à 0,8% mais la tendance pourrait évoluer après la publication des chiffres du PIB au premier trimestre (12h30 GMT). Wall Street a fini en baisse mercredi après les annonces de la Fed. Le S&P-500 a atteint un plus haut lorsque le président de la banque centrale a déclaré que "l'heure n'est pas encore venue" de discuter d'une réduction des mesures de soutien. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,48% à 33.820,38 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 0,08% à 4.183,18 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,28% à 14.051,03 points. Alphabet GOOGL.O a pris 3% et fini à un plus haut historique après la publication d'un bénéfice record pour un deuxième trimestre consécutif et l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars. Microsoft MSFT.O a cédé 2,8% du fait de la déception des investisseurs qui espéraient un chiffre d'affaires supérieur et Boeing BA.N a perdu 2,9% après l'annonce de pertes plus lourdes qu'attendu au premier trimestre. Dans les échanges après la clôture, Apple AAPL.O prenait 3%, le géant américain ayant annoncé des ventes et un bénéfice nettement supérieurs aux attentes, un programme de rachat d'actions de 90 milliards de dollars et une augmentation de 7% du dividende. Facebook FB.O grimpait de 6,5% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels au-dessus des attentes, porté par la hausse des achats publicitaires. EN ASIE Les places boursières en Chine sont orientées dans le vert, soutenues par des résultats d'entreprises du secteur financier. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations avance de 0,57% et l'indice composite de .SSEC de 0,3%. La Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié. TAUX Après s'être orienté à la baisse mercredi dans la foulée des annonces de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR reprend 1,5 point de base, à 1,6326%. Son équivalent allemand est stable dans les premiers échanges, autour de -0,23%. DE10YT=RR CHANGES Le dollar se stabilise également face à un panier de devises de référence après être tombé plus tôt en séance à un plus bas en deux mois, le maintien d'une politique très accommodante de la part de la Fed desservant le billet vert. .DXY "Le risque est que la Fed soit très prudente et retarde les premières étapes de la normalisation de sa politique. Des taux d'intérêt bas dans un contexte d'amélioration de l'économie américaine et mondiale est une recette pour que le dollar continue de baisser", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale chez Commonwealth Bank of Australia. PÉTROLE Le pétrole est en hausse, l'optimisme sur la croissance de la demande de brut l'emportant sur les inquiétudes concernant l'impact de l'augmentation des cas de COVID-19 en Inde, au Japon et au Brésil. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,55% à 67,64 dollars et le brut léger américain CLc1 prend 0,5% à 64,18 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h00 Masse monétaire M3, sur un an mars +10,2% +13,3% DE 12h00 Inflation IPCH (1re avril +0,4% +0,5% estimation) - sur un an +2,0% +2,0% USA 12h30 PIB annualisé (1re T1 +6,1% +4,3% estimation) USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 549.000 547.000 24/4 