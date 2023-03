POINT MARCHÉS-Légère hausse en vue avant Powell et des données sur la conjoncture (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur les indice européens et ouverture du marché obligataire en Europe) * Wall Street a fini en hausse vendredi * Le rapport sur l'emploi US attendu dans la semaine * Réunions de plusieurs banques centrales à l'agenda aussi * A suivre les ventes au détail en zone euro par Claude Chendjou 6 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes, hormis Londres, sont attendues en légère hausse à l'ouverture lundi mais la tendance devrait être prudente avant les déclarations mardi et mercredi du président de la Réserve fédérale américaine et la publication en fin de semaine du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui devraient fournir de nouveaux éléments sur l'évolution de la conjoncture et la trajectoire future des taux d'intérêt. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,32% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,14% pour le Dax .GDAXI à Francfort et de 0,28% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Le FTSE 100 .FTSE à Londres devrait en revanche refluer de 0,06%. Principal rendez-vous de la semaine, les investisseurs attendent vendredi la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février et une possible révision de la statistique de janvier qui avait été nettement supérieure aux attentes, faisant redouter un resserrement monétaire prolongé. Le consensus Reuters prévoit pour février 200.000 créations d'emplois après 517.000 en janvier, un taux de chômage stable à 3,4% et un salaire horaire moyen en hausse de 0,3% sur un mois, comme en janvier, mais à un rythme plus soutenu sur un an (+4,7% contre +4,4%). Avant cela, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, doit s'exprimer mardi et mercredi devant le Congrès sur la politique monétaire de la banque centrale, tandis que Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a réaffirmé samedi que si le marché de l'emploi restait tendu et l'inflation élevée, les taux d'intérêt devraient encore monter et demeurer haut pendant longtemps. Des réunions de politique monétaire des banques du Japon, du Canada et de l'Australie sont par ailleurs prévues dans la semaine. La séance du jour, elle, sera marquée par les données sur les ventes au détail en janvier dans la zone euro où un redressement est attendu en rythme mensuel à 1,0% après la contraction de 2,7% le mois précédent. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL8N35B4J9 A WALL STREET La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note optimiste vendredi, la baisse des rendements des bons du Trésor américain et du dollar ayant redonné aux investisseurs le goût du risque malgré la perspective toujours présente d'une remontée des taux d'intérêt de la Fed plus longue qu'espéré. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,17%, ou 387,4 points, à 33.390,97 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 64,29 points, soit 1,61%, à 4.045,64 points. Le Nasdaq Composite .IXIC s'est envolé de son côté de 226,02 points (1,97%) à 11.689,01 points. Les investisseurs ont été encouragés par la publication des chiffres de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis, qui a légèrement ralenti en février tout en restant plus solide qu'attendu, avec des nouvelles commandes et l'emploi au plus haut depuis un an, ce qui suggère une poursuite de la croissance de l'économie au premier trimestre. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini sur un gain de 1,11% à 28.237,78 points et le Topix .TOPX , plus large, a avancé de 0,84% à 2.036,49 points. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai a abandonné en revanche 0,19% et le CSI 300 .CSI300 a cédé 0,52%. A l'ouverture de la session plénière du Parlement, la Chine s'est fixé dimanche un modeste objectif de croissance économique d'environ 5% cette année, un chiffre inférieur aux 6% prévu par le marché, après une hausse de seulement 3% en 2022. CHANGES Le dollar recule de 0,22% lundi face à un panier de devises de référence .DXY . La monnaie japonaise JPY= s'échange à 135,59 yens pour un dollar après avoir touché la semaine dernière un creux de trois mois face au billet vert. Le yen est sous pression alors que Haruhiko Kuroda présidera vendredi sa dernière réunion de la Banque du Japon (BoJ) avant le passage de témoin à Kazuo Ueda, choisi par le gouvernement comme futur gouverneur de la banque centrale. L'euro EUR= , en hausse de 0,12%, remonte à 1,0647 dollar. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR et US2YT=RR cèdent environ trois points de base, à respectivement 3,93% et 4,85%. En Europe, les rendements du Bund allemand de ces deux échéance s'affichent respectivement à 2,65%, en repli de près de sept points de base, et 3,18%, en baisse d'environ 2,5 points. Le dix ans allemand a enregistré la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le 23 décembre, en gagnant près de 19 points de base alors que le marché s'attend à un pic du taux de dépôt de la BCE de 4% d'ici décembre. PÉTROLE Le marché pétrolier est affecté par les prévisions de croissance de la Chine et une certaine prudence avant les auditions de Jerome Powell. Le Brent abandonne 0,79% à 85,15 dollars le baril LCOc1 tout comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 79,09 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Ventes au détail en zone euro janvier +1,0% -2,7% - sur un an -1,8% -2,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28237,78 +310,31 +1,11% +8,21% .N225 Topix 2036,49 +16,97 +0,84% +7,65% .TOPX Hong Kong 20619,69 +52,15 +0,25% +4,24% .HSI Taiwan 15763,51 +155,09 +0,99% +11,50% .TWII Séoul 2462,62 +30,55 +1,26% +10,12% .KS11 Singapour 3240,90 +8,88 +0,27% -0,32% .STI Shanghaï 3322,03 -6,37 -0,19% +7,53% .SSEC Sydney 7328,60 +45,00 +0,62% +4,12% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33390,97 +387,40 +1,17% +0,74% .DJI S&P-500 4045,64 +64,29 +1,61% +5,37% .SPX Nasdaq 11689,01 +226,02 +1,97% +11,68% .IXIC Nasdaq 100 12290,81 +245,94 +2,04% +12,35% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1831,22 +15,81 +0,87% +9,10% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 4294,80 +54,21 +1,28% +13,21% .STOXX50E CAC 40 7348,12 +63,90 +0,88% +13,51% .FCHI Dax 30 15578,39 +250,75 +1,64% +11,88% .GDAXI FTSE .FTSE 7947,11 +3,07 +0,04% +6,65% SMI .SSMI 11190,09 +24,51 +0,22% +4,29% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0648 1,0632 +0,15% -0,50% EUR= Dlr/Yen 135,61 135,86 -0,18% +3,42% JPY= Euro/Yen 144,41 144,46 -0,03% +2,93% EURJPY= Dlr/CHF 0,9340 0,9358 -0,19% +1,04% CHF= Euro/CHF 0,9938 0,9955 -0,17% +0,43% EURCHF= Stg/Dlr 1,2035 1,2040 -0,04% -0,51% GBP= Indice $ 104,4120 104,5210 -0,10% +8,57% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR 2,6610 -0,0570 Bund 2 ans 3,1850 -0,0260 DE2YT=RR OAT 10 ans 3,1450 -0,0580 +48,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,9323 -0,0310 US10YT=RR Treasury 2 ans 4,8336 -0,0270 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 79,14 79,68 -0,54 -0,68% +29,29% US CLc1 Brent 85,20 85,83 -0,63 -0,73% +29,03% LCOc1 (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Matthieu Protard)