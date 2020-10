Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Légère hausse attendue en Europe, Trump de retour à la Maison blanche Reuters • 06/10/2020 à 07:33









* Les indices européens devraient progresser autour de 0,2% * Trump dit que son état de santé est "vraiment bon" * Regain d'appétit général pour le risque par Blandine Henault PARIS, 6 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture, le retour de Donald Trump à la Maison blanche après son hospitalisation rassurant les investisseurs. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,22% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,17% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,07% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,2% à l'ouverture. Donald Trump est rentré lundi soir à la Maison blanche après avoir été hospitalisé pour être soigné contre le COVID-19 et a assuré que son état de santé était "vraiment bon". Au-delà de la santé du président américain, les investisseurs se montrent par ailleurs plus optimistes quant à la perspective d'un prochain plan de relance de l'économie aux Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : Le feuilleton Veolia-Suez se poursuit: Engie ENGIE.PA a donné lundi soir son feu vert à la vente de l'essentiel de sa participation dans Suez SEVI.PA à Veolia VIE.PA , ouvrant la voie à la prise de contrôle du groupe de services aux collectivités en dépit de l'opposition de l'Etat. A WALL STREET La perspective d'une sortie de l'hôpital de Donald Trump avait déjà soutenue la Bourse de New York lundi. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,68% à 28.148,64 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,8%, à 3.408,6 points et le Nasdaq Composite .IXIC a quant à lui progressé de 2,32% à 11.332,49 points. Aux valeurs, Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a bondi de plus de 7% après que le médecin de Donald Trump a annoncé qu'il avait été soigné à l'aide du remdesivir, un traitement développé par le groupe pharmaceutique américain. Les futures sur les indices signalent pour l'heure une légère hausse pour le Dow Jones et le S&P à l'ouverture et un repli modéré pour le Nasdaq. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 progresse de 0,48% à l'approche de la clôture, dans le sillage de la hausse générale des marchés d'actions suite à l'amélioration de l'état de santé de Donald Trump. Les Bourses de Chine continentale restent pour leur part fermées en raison de la fête nationale. CHANGES/TAUX L'appétit pour le risque consécutif au retour de Donald Trump à la Maison blanche pénalise le dollar, qui recule de 0,1% face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro en profite pour revenir à 1,1789 dollar, à un plus haut de 11 jours. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est pratiquement inchangé, à 0,7651%. US10YT=RR PÉTROLE Les cours du brut poursuivent leur progression mardi avoir bondi mardi de plus de 5%. Outre les nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Donald Trump, les prix sont soutenus par l'approche d'une nouvelle tempête tropicale dans le Golfe de Mexique susceptible d'affecter la production dans la région et par un conflit social dans le secteur norvégien des hydrocarbures. Le baril de Brent LCoc1 gagne 0,46% à 41,48 dollars et celui du brut léger américain CLc1 avance de 0,38% à 39,37 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Commandes à l'industrie août +2,6% +2,8% USA 12h30 Balance commerciale août -$66,1 mds -$63,6 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23424,84 +112,70 +0,48% -0,98% .N225 Topix 1645,05 +7,80 +0,48% -4,43% .TOPX Hong Kong 23933,59 +165,81 +0,70% -15,10% .HSI Taiwan 12674,79 +126,51 +1,01% +5,65% .TWII Séoul 2358,38 +0,38 +0,02% +7,31% .KS11 Singapour 2533,49 +16,26 +0,65% -21,39% .STI Shanghaï 3218,05 -6,31 -0,20% +5,51% .SSEC Sydney 5962,10 +20,50 +0,35% -10,80% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28148,64 +465,83 +1,68% -1,37% .DJI S&P-500 3408,63 +60,19 +1,80% +5,50% .SPX Nasdaq 11332,49 +257,47 +2,32% +26,30% .IXIC Nasdaq 100 11509,06 +253,37 +2,25% +31,79% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1416,10 +10,75 +0,76% -12,80% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3220,22 +29,29 +0,92% -14,02% .STOXX50E CAC 40 4871,87 +46,99 +0,97% -18,50% .FCHI Dax 30 12828,31 +139,27 +1,10% -3,18% .GDAXI FTSE .FTSE 5942,94 +40,82 +0,69% -21,21% SMI .SSMI 10303,06 +50,66 +0,49% -2,96% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1790 1,1781 +0,08% +5,17% EUR= Dlr/Yen 105,63 105,72 -0,09% -2,97% JPY= Euro/Yen 124,56 124,56 +0,00% +2,14% EURJPY= Dlr/CHF 0,9146 0,9153 -0,08% -5,50% CHF= Euro/CHF 1,0785 1,0784 +0,01% -0,62% EURCHF= Stg/Dlr 1,2988 1,2977 +0,08% -2,04% GBP= Indice $ 93,4100 93,5130 -0,11% -2,87% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5020 +0,0100 Bund 2 ans -0,6940 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2397 +0,0030 +26,23 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7651 +0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1428 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 39,35 39,22 +0,13 +0,33% -35,71% US CLc1 Brent 41,45 41,29 +0,16 +0,39% -37,23% LCoc1 (Édité par Patrick Vignal)

