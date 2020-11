Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Légère hausse attendue des Bourses européennes, l'optimisme domine (actualisé) Reuters • 25/11/2020 à 08:36









* Les indices européens attendus en hausse de 0,1% à 0,4% * Le Dow Jones a clôturé à plus de 30.000 points * Vent toujours porteur pour les actifs risqués * Les futures US s'orientent dans le vert, l'Asie en ordre dispersé par Blandine Henault PARIS, 25 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse mercredi dans un contexte de marché toujours porté par les nouvelles jugées rassurantes sur la transition présidentielle aux Etats-Unis, venues s'ajouter aux espoirs sur un vaccin prochain contre le coronavirus. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,32% pour le CAC 40 parisien .FCHI , un gain de 0,16% pour le Dax à Francfort .GDAXI et une progression de 0,37% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les futures avaient d'abord signalé une pause en Europe mais l'orientation positive des contrats à terme sur les indices de Wall Street leur a permis de gagner du terrain. Les Bourses mondiales bénéficient d'un regain marqué d'intérêt des investisseurs alimenté par la perspective de l'arrivée prochaine de vaccins contre le COVID-19 et par l'évolution de la situation politique aux Etats-unis, avec le feu vert donné par Donald Trump au lancement formel du processus de transition et la formation du premier cercle de la future administration Biden. La probable nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor a été particulièrement bien reçue, l'arrivée à la tête de la politique budgétaire de l'ancienne présidente de la Réserve fédérale étant perçue comme un gage de la poursuite d'une politique de relance. A Wall Street, le Dow Jones .DJI a franchi le seuil des 30.000 points et l'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS a atteint un plus haut historique. "Le sentiment est très vif alors que nous arrivons à la fin d'un mois très porteur pour les actifs à risque, donc on peut se demander si le marché commence à montrer des signes d'euphorie, et s'il ne devrait pas y avoir un peu de retracement à court terme", a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés chez IG Australia. LES VALEURS A SUIVRE : L8N2IA5MC A WALL STREET Les futures sur les indices américains se sont orientés plus nettement à la hausse, ce qui laisse entrevoir pour l'heure une poursuite du rally à la Bourse de New York pour la dernière séance complète de la semaine. L'indice Dow Jones .DJI a gagné mardi 1,54% pour clôturer à un plus haut historique de 30.046,24 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,62%, à 3.635,41 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,31% à 12.036,79 points. Aux valeurs, Tesla TSLA.O a pris 6,4% et affiche pour la première fois une capitalisation boursière supérieure à 500 milliards de dollars, les investisseurs anticipant son entrée prochaine dans le S&P 500. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,5%, dans le sillage de la clôture positive de Wall Street. Les Bourses de Chine continentale ont pour leur part fini en baisse, pénalisées par le repli du secteur des voitures électriques alors que Pékin a demandé aux autorités locales d'enquêter sur les projets de véhicules à énergies propres, selon un document confirmé par deux sources proches du dossier. L'indice composite de la Bourse de Shanghai a abandonné 1,28%. CHANGES/TAUX Le dollar recule encore, de 0,1%, face à un panier de devises de référence, l'appétit pour le risque éloignant les investisseurs de cet actif jugé refuge. .DXY L'euro en profite pour renouer avec le seuil de 1,19 dollar. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR se stabilise à 0,875% après sa progression des trois derniers jours. Son équivalent allemand DE10YT=RR est pratiquement inchangé dans les premiers échanges, à -0,56%. PÉTROLE Les cours du brut progressent pour la quatrième séance d'affilée, les espoirs de vaccins contre le COVID-19 continuant de soutenir le marché en dépit de l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-unis. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,92% à 48,3 dollars et celui du brut léger américain CLc1 progresse de 0,69% à 45,22 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 PIB annualisé (2e estimation) T3 +33,2% +33,1%* USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 730.000 742.000 21/11 USA 13h30 Revenus des ménages octobre in +0,9% Consommation (ajustée) +0,4% +1,4% Indice des prix "core PCE" inchangé +0,2% - sur un an +1,4% +1,5% USA 15h00 Indice de confiance du novembre 77,0 77,0* Michigan (définitif) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26296,86 +131,27 +0,50% +11,16% .N225 Topix .TOPX 1767,67 +5,27 +0,30% +2,69% Hong Kong 26607,54 +19,34 +0,07% -5,61% .HSI Taiwan 13738,83 -68,30 -0,49% +14,52% .TWII Séoul .KS11 2601,54 -16,22 -0,62% +18,38% Singapour 2867,45 -24,18 -0,84% -11,03% .STI Shanghaï 3362,33 -40,50 -1,19% +10,24% .SSEC Sydney 6683,30 +39,20 +0,59% -0,01% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 30046,24 +454,97 +1,54% +5,28% .DJI S&P-500 3635,41 +57,82 +1,62% +12,52% .SPX Nasdaq 12036,79 +156,15 +1,31% +34,15% .IXIC Nasdaq 100 12079,81 +173,87 +1,46% +38,32% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1514,38 +13,92 +0,93% -6,75% .FTEU3 Eurostoxx 50 3507,98 +44,94 +1,30% -6,33% .STOXX50E CAC 40 5558,42 +66,27 +1,21% -7,02% .FCHI Dax 30 13292,44 +165,47 +1,26% +0,33% .GDAXI FTSE .FTSE 6432,17 +98,33 +1,55% -14,72% SMI .SSMI 10491,59 +27,19 +0,26% -1,18% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1901 1,1888 +0,11% +6,16% EUR= Dlr/Yen 104,47 104,43 +0,04% -4,03% JPY= Euro/Yen 124,34 124,17 +0,14% +1,96% EURJPY= Dlr/CHF 0,9110 0,9111 -0,01% -5,87% CHF= Euro/CHF 1,0843 1,0833 +0,09% -0,08% EURCHF= Stg/Dlr 1,3368 1,3356 +0,09% +0,82% GBP= Indice $ 92,1350 92,2260 -0,10% -4,20% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5610 +0,0040 Bund 2 ans -0,7530 -0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3272 +0,0040 +23,38 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8750 -0,0070 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1661 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,23 44,91 +0,32 +0,71% -26,11% CLc1 Brent LCOc1 48,33 47,86 +0,47 +0,98% -26,81% (Édité par Patrick Vignal)

