POINT MARCHÉS-Légère baisse en vue en Europe avec les craintes sanitaires (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, rendement du Bund allemand) * Les indices européens attendus en baisse de 0,5% à 0,7% * Le marché tiraillé entre inquiétudes sur l'épidémie et espoirs de reprise * L'Asie sans grand changement, les futures sur le Nasdaq en légère hausse par Blandine Henault PARIS, 24 24 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, les investisseurs restant tiraillés entre les craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus et les espoirs d'une reprise rapide de l'économie mondiale. Les contrats à terme signalent un repli de 0,46% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,65% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,71% pour le FTSE à Londres .FTSE . Mardi, les Bourses européennes ont fini en hausse, soutenues par les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) en Europe, qui suggèrent une reprise de l'activité plus rapide qu'anticipé. Ces indicateurs ont nourri les espoirs de relance économique qui se heurtent toutefois depuis plusieurs jours à des signaux inquiétants sur le front sanitaire. Plusieurs Etats américains ont fait état de nouvelles infections record au coronavirus et le bilan en Amérique latine a dépassé mardi les 100.000 morts, selon un décompte Reuters. En Allemagne, où deux villes du nord-ouest du pays ont dû se "reconfiner", près de 600 nouveaux cas de contamination ont été recensés mercredi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Signe d'un certain optimisme ambiant en dépit des craintes sanitaires, les futures sur le Nasdaq préfigurent une ouverture en légère hausse mercredi alors que l'indice à forte composante technologique a déjà signé mardi soir un nouveau record de clôture. Il a fini en hausse de 0,74% à 10.131,37 points, aidé largement par Apple AAPL.O qui a bondi de 2,13%. Les futures pour les deux autres indices vedettes que sont le Dow Jones .DJI et le S&P 500 .SPX sont stables pour l'instant. Mardi, le Dow Jones a gagné 0,5% à 26.156,1 points et le S&P-500 a pris 0,43%, à 3.131,29 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a fini quasiment à l'équilibre (-0,07%), prise en étau entre le soutien apporté par la clôture positive de Wall Street et les craintes de résurgence de l'épidémie de coronavirus. Les autres places boursières asiatiques sont en ordre dispersé et sur de faibles variations. Seul l'indice Kospi .KS11 de Séoul se démarque avec une progression de 1,42% après l'annonce par la Corée du Nord de la suspension de toute action militaire à l'encontre de la Corée du Sud. CHANGES/TAUX L'euro, en passe de signer son meilleur mois face au dollar depuis octobre, maintient les gains engrangés la veille après la publication d'indices PMI meilleurs que prévu pour le mois de juin. La monnaie unique évolue à 1,1319, non loin de son pic de la veille à 1,1348. EUR= Cela pénalise le dollar qui est inchangé face à un panier de devises de référence. .DXY Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend plus d'un point de base, à 0,7218%, de même que son homologue allemand de même échéance, qui se situe à -0,392%. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent sans grand changement, pénalisés par l'annonce d'une hausse plus importante que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis d'après les données de l'American Petroleum Institute (API). Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,25% à 42,73 dollars et le baril de brut léger américain CLc1 est stable à 40,35 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Indice Insee du climat des juin 80 70 affaires DE 08h00 Indice Ifo du climat des juin 85,0 79,5 affaires LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22534,32 -14,73 -0,07% -4,74% .N225 Topix .TOPX 1580,50 -6,64 -0,42% -8,18% Hong Kong 24846,11 -61,23 -0,25% -11,86% .HSI Taiwan 11660,67 +48,31 +0,42% -2,80% .TWII Séoul .KS11 2161,51 +30,27 +1,42% -1,65% Singapour 2634,47 -0,45 -0,02% -18,26% .STI Shanghaï 2977,40 +6,78 +0,23% -2,38% .SSEC Sydney 5965,70 +11,30 +0,19% -10,75% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26156,10 +131,14 +0,50% -8,35% .DJI S&P-500 3131,29 +13,43 +0,43% -3,08% .SPX Nasdaq 10131,37 +74,89 +0,74% +12,91% .IXIC Nasdaq 100 10209,82 +79,49 +0,78% +16,91% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1433,98 +19,30 +1,36% -11,70% .FTEU3 Eurostoxx 50 3298,83 +57,14 +1,76% -11,92% .STOXX50E CAC 40 5017,68 +68,98 +1,39% -16,07% .FCHI Dax 30 12523,76 +260,79 +2,13% -5,47% .GDAXI FTSE .FTSE 6320,12 +75,50 +1,21% -16,21% SMI .SSMI 10246,56 +95,43 +0,94% -3,49% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1318 1,1306 +0,11% +0,95% EUR= Dlr/Yen 106,57 106,51 +0,06% -2,10% JPY= Euro/Yen 120,61 120,46 +0,12% -1,10% EURJPY= Dlr/CHF 0,9436 0,9445 -0,10% -2,50% CHF= Euro/CHF 1,0682 1,0681 +0,01% -1,58% EURCHF= Stg/Dlr 1,2506 1,2518 -0,10% -5,68% GBP= Indice $ 96,6270 96,6460 -0,02% +0,47% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans -0,3940 +0,0100 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6620 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0700 +0,0130 +32,40 FR10YT=RR Treasury 10 0,7218 +0,0130 ans US10YT=RR Treasury 2 0,1916 -0,0040 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,34 40,37 -0,03 -0,07% -34,10% CLc1 Brent LCOc1 42,72 42,63 +0,09 +0,21% -35,30% (Édité par Laetitia Volga)

