POINT MARCHÉS-Légère baisse attendue en Europe avant l'emploi américain (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur les indice européens et ouverture du marché obligataire en Europe) * Wall Street a terminé dans le désordre jeudi * Le récent rallye à l'épreuve de nouvelles données * Le rapport sur l'emploi américain à l'agenda * A suivre aussi les indices PMI en Europe et aux USA par Claude Chendjou PARIS, 3 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse vendredi à l'ouverture, au lendemain d'une séance euphorique sur les marchés à la suite des annonces de trois grandes banques centrales qui ont alimenté l'espoir d'une fin de cycle imminente dans la remontée des taux d'intérêt. Ce scénario d'un possible ralentissement marqué de l'inflation et d'un atterrissage en douceur de l'économie reste à confirmer et de nouveaux indicateurs macroéconomiques, dont le rapport mensuel sur l'emploi américain prévu dans la journée, seront particulièrement surveillés. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,21% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,39% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,09% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,38% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Après la Réserve fédérale américaine (Fed) qui s'est montrée mercredi soir plus optimiste sur la décélération de la hausse des prix aux Etats-Unis, les marchés ont vu dans les annonces jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) qu'une ou deux hausses de taux significatives seulement seraient encore nécessaires pour juguler l'inflation. "Il semble que les investisseurs font le pari que l'inflation va continuer de baisser de manière significative et durable, ce qui permettra aux banques centrales de ne pas poursuivre un cycle de resserrement aussi agressif que ce qu'elles aimeraient faire croire actuellement aux marchés", explique Craig Erlam, analyste chez OANDA. En dehors de la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis sont attendus les indicateurs mensuels PMI de l'activité en Europe et aux Etats-Unis, et la statistique des prix à la production en zone euro. Outre les annonces de politique monétaire, le récent rallye sur les marchés a été soutenu par les résultats et prévisions des géants de la technologie, dont Meta Platforms META.O qui a fini jeudi sur un gain de 23,28%. Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , qui ont publié jeudi leurs comptes trimestriels après la clôture de Wall Street, ont en revanche déçu et reculaient de 4,1% à 4,4% dans les transactions hors séance. En France, Sanofi SASY.PA a annoncé vendredi s'attendre à une croissance du bénéfice net par action (BNPA) de ses activités en 2023 dans le bas d'une fourchette à un chiffre. Dans l'agenda du jour figurent également les publications d'Intesa Sanpaolo ISP.MI en Europe et celles de Cigna CI.N et Regeneron REGN.O aux Etats-Unis. LES VALEURS À SUIVRE EN EUROPE: L8N34I6WS A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, malgré l'euphorie du Nasdaq portée par les bons résultats de Meta Platforms et la confirmation par la Fed d'un ralentissement de sa hausse des taux destinée à lutter contre l'inflation. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,11%, ou 39,02 points, à 34.053,94 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 60,55 points, soit 1,47%, à 4.179,76 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de son côté de 384,5 points (3,25%) à 12.200,82 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini vendredi sur un gain de 0,39% à 27.509,46 points, soutenu notamment par Sony 6758.T (+6,18%) qui a relève ses perspectives et son objectif de ventes de consoles PlayStation 5. Le Topix .TOPX , plus large, a avancé de 0,26% à 1.970,26 points. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai a abandonné 0,68% et le CSI 300 .CSI300 a cédé 0,95%, malgré le redressement de l'activité dans le secteur des services dans le pays en janvier, une première en cinq mois, l'indice PMI calculé par Caixin/S&P Global étant ressorti à 52,9 après 48,0 en décembre. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est quasiment stable, à 3,38%, les investisseurs digérant les annonces de la Fed. Son équivalent allemand de même échéance DE10YT=RR , qui a chuté jeudi de plus de 20 points de base après les décisions de la BCE, remonte très légèrement vendredi, à 2,08%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar repart un peu à la hausse après le repli de ces derniers jours, reprenant 0,08% face à un panier de devises internationales .DXY . L'euro EUR= , qui a touché jeudi un sommet de dix mois à 1,1033 dollar, cède du terrain vendredi à 1,0902 dollar. La livre sterling GBP= se négocie à 1,2217 dollar, au plus bas depuis deux semaines. PÉTROLE Les cours pétroliers sont globalement stables vendredi mais s'acheminent vers une deuxième semaine consécutive dans le rouge, le marché étant toujours dans l'attente de signes d'un redressement de la demande chinoise en matière de brut et de précisions sur les nouvelles sanctions envisagées par les Européens contre la Russie dans le cadre du sommet UE-Ukraine. Le Brent LCOc1 perd 0,21% à 82 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 0,25% à 75,69 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Production industrielle décembre +0,2% +2,0% FR 08h50 Indice PMI S&P Global janvier 49,0 49,0* composite définitif Indice PMI S&P Global des 49,2 49,2* services définitif DE 08h55 Indice PMI S&P Global janvier 49,7 49,7* composite Indice PMI S&P Global des 50,4 50,4* services définitif EZ 09h00 Indice PMI S&P Global janvier 50,2 50,2* composite Indice PMI S&P Global des 50,7 50,7* services définitif GB 09h30 Indice PMI S&P Global janvier 47,8 47,8* composite Indice PMI S&P Global des 48,0 48,0* services définitif EZ 10h00 Prix à la production décembre -0,4% -0,9% - sur un an +22,5% +27,1% USA 13h30 Créations d'emplois janvier 185.000 223.000 non-agricoles Salaire horaire moyen +0,3% +0,3% - sur un an +4,3% +4,6% Taux de chômage 3,6% 3,5% USA 15h00 Indice ISM des services janvier 50,4 49,6 * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 27509,46 +107,41 +0,39% +5,42% .N225 Topix .TOPX 1970,26 +5,09 +0,26% +4,15% Hong Kong 21675,87 -282,49 -1,29% +9,58% .HSI Taiwan 15602,66 +7,50 +0,05% +10,36% .TWII Séoul .KS11 2480,40 +11,52 +0,47% +10,91% Singapour 3377,71 +14,03 +0,42% +3,89% .STI Shanghaï 3263,41 -22,26 -0,68% +5,64% .SSEC Sydney 7558,10 +46,50 +0,62% +7,38% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34053,94 -39,02 -0,11% +2,74% .DJI S&P-500 4179,76 +60,55 +1,47% +8,86% .SPX Nasdaq 12200,82 +384,50 +3,25% +16,57% .IXIC Nasdaq 100 12803,14 +440,04 +3,56% +17,03% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1806,71 +20,12 +1,13% +7,64% .FTEU3 Eurostoxx 50 4241,12 +69,68 +1,67% +11,80% .STOXX50E CAC 40 7166,27 +89,16 +1,26% +10,70% .FCHI Dax 30 15509,19 +328,45 +2,16% +11,39% .GDAXI FTSE .FTSE 7820,16 +59,05 +0,76% +4,94% SMI .SSMI 11188,42 -12,51 -0,11% +4,28% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0900 1,0910 -0,09% +1,85% EUR= Dlr/Yen 128,52 128,65 -0,10% -1,98% JPY= Euro/Yen 140,11 140,41 -0,21% -0,14% EURJPY= Dlr/CHF 0,9145 0,9129 +0,18% -1,07% CHF= Euro/CHF 0,9967 0,9961 +0,06% +0,73% EURCHF= Stg/Dlr 1,2211 1,2223 -0,10% +0,94% GBP= Indice $ 101,7890 101,7500 +0,04% +5,84% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans 2,0730 +0,0070 DE10YT=RR Bund 2 ans 2,4880 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,5130 +0,0020 +44,00 FR10YT=RR Treasury 10 3,3812 -0,0170 ans US10YT=RR Treasury 2 4,1039 +0,0140 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 75,80 75,88 -0,08 -0,11% +23,84% CLc1 Brent LCOc1 82,12 82,17 -0,05 -0,06% +24,37% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)